Agenda Cultural de Las Palmas de Gran Canaria

Viernes

Residencia SIT: MASDANZA, Bipedestrucción

Dos bípedes caminan por un mundo no elegido. Ante la imposibilidad de cambiarlo y la negación a aceptarlo, deciden trasmutar su propio cuerpo. Es en este vocabulario deformado donde se despliegan imágenes que llevan al recuerdo, a animalidades, a culturas, a personajes, a emociones.Se ponen en jaque la lectura de las formas a través de un andar que, continuamente, cuestiona su identidad en cada paso. La única manera de seguir caminando será apoyándonos, más allá de nuestros dos pies, sobre les otres. Sobre el colectivo.

El discurso de las moscas

En El discurso de las moscas de Guaxara Baldassarre, asistimos a un viaje en el espacio y en el tiempo. Escenas presentes se intercalan con escenas pasadas en un intento por comprender el futuro. ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? ¿Quiénes somos cuándo no somos capaces de actuar? ¿Qué pasa cuando no recordamos nada? ¿Qué pasa cuando empezamos a recordarlo todo?

Omayra Cazorla - Yo también fui hetero

Ironía, picardía y humor se unen para contar una historia desde la perspectiva de una lesbiana.Todo es posible dentro del mundo de Omayra Cazorla.

Rap Night

Cada 15 días (dos martes al mes) se lleva a cabo el encuentro de todos los músicos y fans del RAP, HIP HOP y otros géneros urbanos. Cada noche las rimas cobran vida, los temas son variados se habla de causas sociales, de cultura, de amor, de canarias y experiencias de vida.

Un ambiente apto para toda la familia, ya que hasta los más pequeños se animan a acudir junto a sus padres a la noche que homenajea a todos los íconos del freestyle.

Sábado

Suspensión

Vemos en escena a cinco hombres. Son normales, están subidos en un escenario. Cada uno distinto y todos iguales. Se cuidan, se empujan y celebran juntos. Están lanzando cuchillos contra su propia sombra, mirando para sí, moviendo los focos para iluminar espacios distintos, mostrando su intimidad, y desnudándose para escuchar. Hombres que se cuestionan constantemente, pero se regodean en su propia identidad… son, al fin y al cabo, cinco hombres.

Concierto de Aldara

El próximo sábado 11 de Marzo, concierto de Aldara en Fábrica la Isleta. Aldara, cantante y compositora grancanaria, presenta en directo su recién estrenado single “A manos abiertas”, además de todo su repertorio publicado hasta ahora. La artista que se mueve entre el género pop, el urbano y el latin, irá acompañada por su banda.

Plátano Maduro no Vuelve a Verde

Para festejar los veinte años de carrera que El Supositorio celebra este año, el quinteto de humoristas canarios presenta un nuevo espectáculo titulado, Plátano maduro no vuelve a verde. En sus 90 minutos de duración, El Supositorio nos llevará por un recorrido delirante de sketches absurdos y surrealistas.

Musicando | Ana Carla Maza Quartet

Vuelve Musicando con Ana Carla Maza ,acompañada de su cuarteto, presentando “Bahía”.

Domingo

Gran Canaria's Women Band en concierto

La Gran Canaria's Women Band, única banda sinfónica de mujeres en toda Europa, se sube un año más a la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus, para visilibizar a la mujer canaria en la música;en sus facetas de intérprete, compositora y directora.

Totó El Payaso - Por arte de magia

“Por arte de magia”es un viaje al pasado con visión de futuro. Un recorrido mágico por el clown,la música y la magia. Es volver a pasar por el corazón de aquel niño que algún día fuimos y que días más tarde olvidamos.

Jazz entre amigos - Mingo Roque Trío

Mingo Roque es un pianista con un grandísimo talento reconocido tanto dentro como fuera de las Islas Canarias. En esta ocasión nostraerá un repertorio en donde recreará de forma personal grandes composiciones de pianistas de la talla de Brad Mehldau, Michael Petrucciani o Keith Jarrett.

Después del concierto empezará la “UNDERGROUND JAM SESSION” en la que podrán participar todos los músicos que se encuentren en la sala.