Agenda cultural de Las Palmas de Gran Canaria

El CAAM presenta la sexta edición del ciclo de conciertos JazzCAAM, dentro de nuestra programación de actividades multidisciplinares. Del 5 de agosto al 2 de diciembre.

Exposición 'Memorias en movimiento. Arte contemporáneo de Mauritania'

Es la primera exposición dedicada íntegramente al arte contemporáneo mauritano fuera de sus fronteras y presenta obras de Mamadou Anne, Oumar Ball, Zeinab Chiaa, Daouda Corera, Malika Diagana, Béchir Malum, Saleh Lo, El Moctar Sidi Mohamed “Mokhis”, Amy Sow, Mohamed Sidi y Moussa Abdallah Sissako. Esta exposición, comisariada por Aïcha Janeiro, explora cómo las memorias - personal, colectiva o cultural - se manifiestan en diversos procesos de creación en el movimiento artístico contemporáneo en Mauritania. El día 7 de octubre día habrá una mesa redonda en Casa África, a las 19:00h, en la que participarán cuatro de los artistas que forman parte de la muestra: Mamadou Anne, El Moctar Sidi Mohamed “Mokhis”, Mohamed Sidi y Moussa Abdallah Sissako, también la comisaria, Aïcha Janeiro. A continuación, a las 20.00h. se procederá a la inauguración de la exposición y visita guiada por la comisaria y los artistas citados.

Exposición colectiva 'Con los pies en la Tierra'

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) presenta la exposición Con los pies en la Tierra, un gran proyecto colectivo internacional sobre arte y ecología que pone el foco en el concepto de justicia ecológica a través de una selección de obras de distintos formatos y disciplinas- de 35 artistas de 17 países del mundo, incluyendo una destacada representación de creadoras y creadores de Canarias. La muestra permanece expuesta en la sede principal del CAAM, del 7 de octubre de 2022 al 29 de enero de 2023, en el horario habitual del centro de arte, de martes a sábado de 10 a 21 horas, y domingos de 10 a 14 horas, con entrada libre para todos los públicos.

Exposición 'En el borde de una isla' de José Rosario Godoy

El artista José Rosario Godoy presenta en su exposición individual, En el borde de una isla, una selección de su obra más reciente. La muestra recoge más de sesenta obras, realizadas en diversos formatos, entre las que encontramos, esencialmente, piezas pictóricas que en múltiples ocasiones, caminan hacia lo escultórico. En la exposición, el artista nos descubre su propia relación con el paisaje, el espacio y el territorio a través de la abstracción geométrica, las perspectivas irreales, la forma, la luz y el color. Del 21 de octubre de 2022 al 14 de enero de 2023 Inauguración: 21 de octubre a las 20.30 horas. Entrada gratuita y con acceso libre en el Centro de Arte La Regenta.

Exposición 'Vida pública' de Cristina Maya León

Vida pública, una exposición comisariada por Cristina Maya León.Este proyecto instalativo presenta imágenes de la urbe extraídas de las cámaras de videovigilancia de Las Palmas de Gran Canaria, en una reflexión sobre la relación de la ciudad y las tecnologías de la imágen. Del 11 de noviembre de 2022 al 14 de enero de 2023. Inauguración: 11 de noviembre a las 20:30h. Entrada gratuita, acceso libre.

Navidad 2022

La capital está preparada para dar la Navidad tras el tradicional encendido que tuvo lugar en la plaza de Santa Ana con el que se inicia el intenso programa que aglutina más de 120 actividades desde el 24 de noviembre hasta el 5 de enero.

Viernes en la biblioteca

Todos los viernes por la tarde, a las 18h, celebramos el Viernes en la Biblioteca

El 2 diciembre estará en nuestro taller del viernes Laura Escuela que nos hará disfrutar compartiendo historias, emociones y sueños. Actividad dirigida a niños y niñas entre 4 y 9 años.

Presentación del libro 'Orgullo Canario', de Airam González

El viernes, 2 de diciembre, a las 19:00 h., tendrá lugar la presentación del libro 'Orgullo canario', de Airam González del Rosario. En él se recogen todas aquellas curiosidades y éxitos internacionales de nuestra tierra y de nuestra gente.

Residencia SIT: El discurso de las moscas

En El discurso de las moscas, una pareja de ancianos se encuentra sola en un espacio del que no puede salir. Destinados a estar ahí, pasan el tiempo como buenamente pueden. Ella trata de leer un texto que no ve. Él trata de oler un pollo que no existe. Ella también cree oler el pollo. Él tampoco puede leer ese texto. Y así pasan el tiempo. Pollo, lectura, pollo. Es su agonizante vida cíclica en la que todo se repite, en la que nunca pasa nada. Nunca. Menos hoy. Hoy sí pasa. Funciones: viernes 2 y sábado 3 de diciembre a las 19:30h.

Concierto 8 | Temporada 2022/23 Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

Chichon abordará la monumental Sinfonía nº 3 de Mahler sumando las fuerzas orquestales y corales de la OFGC. Así, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria se unirá a la Joven Orquesta de Gran Canaria y los Coros Infantil y Femenino de la OFGC más la mezzosoprano grancanaria Nancy Fabiola Herrera, para dar vida a esta grandiosa creación mahleriana que sirve como perfecto ejemplo de la visión totalizadora de su concepto sinfónico, plasmado a través de sus palabras: “La sinfonía tiene que ser como el mundo. Tiene que abarcarlo todo”..

Hablemos de Fausto

Hablemos de Fausto, pieza teatral que toma como punto de partida la leyenda medieval del hombre que vendió su alma al diablo para explorar el ansia desmesurada del ego del hombre moderno y las relaciones entre deseo, saber y poder. A las 20:00 horas, en el Teatro Pérez Galdós.

María Dolores Gaitán / Elisabet Raspall | VI Festival Internacional “El mundo en un piano”

La segunda cita del VI Festival Internacional 'El mundo en un piano' propone un programa doble. Concierto de la pianista María Dolores Gaitán con su proyecto “Alhajas” inspirado en las raíces musicales de la época de Al-Andalus y concierto de Elisabet Raspall, acompañada del contrabajista Tom Warburton y el percusionista Jarrod Cagwin, presentan las piezas Links.

Pau Vegas + Mariana

Pau Vegas lleva más de 10 años trabajando como teclista de artistas como Amaia (actualmente en gira con ella), Mr. Kilombo, Dora, Ainoa Buitrago, Sofía Comas, y un largo etcétera, además de componente de la banda Cuarto Burlé (antes Flor de Canela). Pero ha llegado el momento de poner voz a su propia música, y el resultado es un sonido pop oscuro con mucha electrónica.

Mariana se ha convertido por derecho propio y concierto a concierto en una de las voces más destacadas del panorama canario desde que empezó a mostrar sus canciones en 2018. La tinerfeña ha compartido escenario con artistas como Carmen Boza, Patricia Lázaro o Fajardo. Surgiendo del entendimiento entre guitarra y voz, que parecen no querer ser la una sin la otra, trata de poner la honestidad en el centro. A las 20:30 horas, en la Fábrica de la Isleta.

NBlanko

NblanKo se fundó allá por el 2004, y tiene un sonido rockero muy propio y la mayoría de canciones son de su propia autoría. ¡No te lo pierdas! A las 22:30 horas, en la Fábrica de La Isleta.

SOLAR SESSION DICIEMBRE

Viernes y sábados de 23:00 horas a 03:00 horas en Fábrica la Isleta transforma su espacio para DJ Session, bajo el nombre de «Solar Session». Cada día un DJ diferente para que bailes como nunca en la noche con más brillos.

Sábado

Residencia SIT: El discurso de las moscas

En El discurso de las moscas, una pareja de ancianos se encuentra sola en un espacio del que no puede salir. Destinados a estar ahí, pasan el tiempo como buenamente pueden. Ella trata de leer un texto que no ve. Él trata de oler un pollo que no existe. Ella también cree oler el pollo. Él tampoco puede leer ese texto. Y así pasan el tiempo. Pollo, lectura, pollo. Es su agonizante vida cíclica en la que todo se repite, en la que nunca pasa nada. Nunca. Menos hoy. Hoy sí pasa. Funciones: viernes 2 y sábado 3 de diciembre a las 19:30h.

Sábados en la Biblioteca

Sesión en inglés a través de libros e instrumentos musicales con Laura Escuela. Un modo perfecto de disfrutar experiencias comunicativas en otro idioma. Actividad dirigida a menores de entre 3 y 6 años. A las 11:00 horas, en la Biblioteca Insular de Las Palmas de Gran Canaria.

Sábados de tardeo | Sam Berner

Ven y disfruta de nuestros pinchos, coctelería. A las 16:00 horas, en la Fábrica La Isleta.

Jazz Otoño 2022, con Iván “Melón” Lewis

Iván “Melón” Lewis nos presenta Voyager. Está considerado uno de los pianistas cubanos más influyentes de su generación y es también ganador del Latin Grammy 2021 al Mejor Álbum de Jazz Latino con el disco Voyager, con el que llega al Teatro Cuyás. El artista cubano es un habitual en varios de los festivales y salas de jazz más importantes a nivel mundial tales como Jazz in Marciac, San Francisco Jazz, New York Blue Note Jazz Club, Washington Kennedy Center, Montreaux Jazz Festival, Festival de Jazz de Barcelona, Jazz Plaza de La Habana entre muchos otros compartiendo escenario con las figuras más relevantes de su género musical.

Guiniguada en Danza - Retama

La línea de programación Guiniguada en Danza retoma el ciclo Retama, que se consolida como una firme apuesta en su compromiso por impulsar la danza contemporánea en Canarias. ‘Retama’ no sólo nos trae propuestas nacionales de primer orden, sino que da la oportunidad de mostrar el gran trabajo y calidad de la danza contemporánea creada en Canarias.

Dena DeRose Trio Nueva York | VI Festival Internacional “El mundo en un piano”

Dena DeRose Trío protagoniza la tercera jornada del VI Festival Internacional 'El mundo en un piano', presentando su trabajo más reciente con HighNote, titulado 'Ode To The Road', con la incomparable sección rítmica de Martin Wind (bajo) y Matt Wilson (batería).

I WANT IT ALL - Homenaje a Queen

Un homenaje a ellos, a quienes nos han influenciado tanto a esta banda, VulcanSea. Dar lo mejor de nosotros para hacerlo sonar, disfrutar y sentir con todo asistente que se encuentre en el lugar. Simplemente, llegar al corazon, tanto como la musica nos hace vibrar a nosotros, repasando los mejores exitos de esta banda británica. A las 21:00 horas, en la Fábrica La Isleta.

Domingo

Domingo en familia - ¡De fábula!

Dos hermanos, Daniel y Cristina buscan el famoso “árbol de las fábulas”. En el camino se tropiezan con Fabiola, juntos encuentran el árbol mágico y los animales de las fábulas cobran vida. A través de retos, juegos y canciones vivirán junto con los animales muchas historias y descubrirán un gran secreto que guarda Fabiola. Entra con nosotros en un mundo mágico dónde los animales de las fábulas nos descubren mil enseñanzas.

Jazz entre amigos | Tributo a la Bossa Nova

Rebeca Mora y Melania Piñero son las voces encargadas de liderar este fantástico proyecto musical dedicado a la Bossa Nova, un género que surgió en Brasil en los años 60 y que sigue cautivando a muchísimos seguidores en la actualidad. Después del concierto empezará la “Sesión Golfa” a partir de las 21:30 horas en la que estarán invitados todos lo músicos que se encuentren en la sala y quieran participar.

María Dolores Gaitán / Dena DeRose | VI Festival Internacional “El mundo en un piano”

Doble cita para cerrar con broche de oro el VI Festival Internacional 'El mundo en un piano'. María Dolores Gaitán presenta 'Imágenes de España a través de la danza' acompañada de la bailarina de danza española y bolera Marta Gálvez. Dena DeRose presenta su undécimo álbum que toma su nombre de una melodía alegre, compuesta por Alan Broadbent. La letra, proporcionada por el legendario Mark Murphy, resonó profundamente en DeRose.

Underground Jam Session

¡Vuelven las míticas Jam Session! Un lugar de encuentro de músicos de todas partes del mundo, profesionales y amateurs para pasar una noche única.

Te esperamos! trae tu instrumento y anímate a subir al escenario para vivir la noche de improvisación musical.