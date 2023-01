Agenda Cultural de Las Palmas de Gran Canaria

VIERNES

Exposición colectiva 'Con los pies en la Tierra'

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) presenta la exposición Con los pies en la Tierra, un gran proyecto colectivo internacional sobre arte y ecología que pone el foco en el concepto de justicia ecológica a través de una selección de obras de distintos formatos y disciplinas- de 35 artistas de 17 países del mundo, incluyendo una destacada representación de creadoras y creadores de Canarias. La muestra permanece expuesta en la sede principal del CAAM, del 7 de octubre de 2022 al 29 de enero de 2023, en el horario habitual del centro de arte, de martes a sábado de 10 a 21 horas, y domingos de 10 a 14 horas, con entrada libre para todos los públicos.

Feísima Enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I

Después de una vida de triunfos que la han llevado a convertirse en la soberana más temida y poderosa de la cristiandad, la reina Isabel I vive sus últimos días sin saber quién la sucederá en el trono y dará continuidad a su proyecto. Muchos de sus hijos han muerto, otros sufren el trato injurioso de sus esposos, sólo queda una cabeza en este mundo que pueda ceñirse la corona de Castilla: La cabeza perturbada de la princesa Juana. Funciones: viernes 27 y sábado 28 a las 19:30.

39 FIMC - Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, referencia cultural de la isla y fiel al Festival desde sus inicios, comparece en esta edición junto a su director titular, Karel Mark Chichon, y junto a la mezzo letona Elina Garanca, con los 'Wesendonck Lieder', obra que acaba de grabar para Deutsche Grammohpon.

Funeral Planner

La sociedad en la que vivimos nos crea la constante necesidad de contar con gurúes especialistas en distintas temáticas. Ya no nos sorprende que alguien diga que tiene un “coach” de algo. Ni que para tu nuevo emprendimiento te recomienden un “community manager”. O que para su boda, nuestra mejor amiga haya contratado un “wedding planner”. Y mucho menos que las famosas actrices de Hollywood cuenten con una «personal shopper», un «personal trainer» y cualquier anglicismo que se nos ocurra.

Grease

¡Llega al Teatro Pérez Galdós el musical Grease! Este clásico del cine estrenado en 1978 recala en la capital grancanaria de la mano de la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria. Funciones: viernes 27 y sábado 28 a las 20:00h.

Concierto de Atacama

ATACAMA nació como un modesto proyecto en el corazón de una familia con vínculos latinoamericanos. Los hermanos Pernerstorfer querían mantener vivos unos hermosos recuerdos a los emocionantes años que habían vivido en Latinoamérica. Al mismo tiempo, el grupo ha querido aportar un granito de arena apoyando los esfuerzos para lograr un futuro mejor para todo ese continente.

Zalon- Soul Royalty - Sunbeat LPA 2023

El Auditorio Alfredo Kraus te da la oportunidad de escuchar a uno de los mejores cantantes de soul del Reino Unido, Zalon. Zalon se dio a conocer por su trabajo con Amy Winehouse como vocalista destacado en su banda, y por contribuir a su disco de platino mientras participaba en el álbum ganador del Grammy 'Back to Black Deluxe', el DVD 'You know I Was Trouble' y las canciones 'Hey Little Rich Girl' y 'You’re Wondering Now'.

I'm not Maiden! - Tributo a Iron Maiden

El próximo 27 de enero la banda tributo I'm not Maiden! estará en La Fábrica La Isleta dando un concierto tributo de la famosa banda Iron Maiden.

SÁBADO

Exposición colectiva 'Con los pies en la Tierra'

Feísima Enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I

Grease

NOSOLOAUTOR2: Marén (Euskadi)

Maren nació en Bilbao en noviembre de 2002 y comenzó a escribir sus primeras canciones a los 11 años. Con 14 presentó su primer EP Alguien Sin Vergüenza, grabado en el estudio 48 Volts de Barcelona, junto al productor catalán John Caballés, en el que mezclaba canciones en euskera, castellano e inglés. Se mudó a Barcelona para estudiar bachillerato musical y un módulo británico de Music Technology.

Pablo Queu - Deep in the pocket

El Teatro Guiniguada, en la línea #EN EL FOCO, acoge al compositor y guitarrista Pablo Queu. Desde las Islas Canarias, Pablo Queu fusiona beats de funk y hip hop, guitarra blues y lenguaje jazz en un entorno moderno. Conocido por su sonido soul ful, sus producciones han sido reconocidas por la escena del black music underground en Europa y EEUU.

Clarence Bekker Band - Sunbeat LPA 2023

Clarence Bekker tiene un don, el de tocar el alma de todo aquel que le escucha. A través de una voz profunda, vibrante, y un espíritu cargado de energía, atraviesa transversalmente a la audiencia, de pies a cabeza. Absolutamente ningún oído puede mantenerse impasible ante su magnetismo, la fuerza de grandes maestros del soul y el funk como James Brown, Prince, Whitney Houston o Michael Jackson concentrada en su figura.

Concierto de The Conqueror Project

The Conqueror Project presenta en Gran Canaria su nuevo disco “Dublab Vol2” , el cual representa la consolidación de la singular identidad un grupo compuesto por músicos veteranos de la escena reggae que han decidido poner el Dub en el centro de su proyecto.

Oásico San Valentín

Vuelve Oásico a la Fábrica La Isleta con una edición especial de San Valentín. Además, contaremos con la presentación de la colección cápsula de la marca de ropa Aliri, así como también con la música de los DJ Dara Ortega y Tío Lulo.

DOMINGO

Exposición colectiva 'Con los pies en la Tierra'

Miller baila en Alboroto

Tardes de baile para los mayores en la sala Alboroto con dobles propuestas musicales para disfrutar dos domingos al mes. La asistencia a estos encuentros será gratuita a partir de los 65 años.

Jazz entre amigos | I Funk Blues Cuarteto

Este grupo está liderado por el bajista y cantante bávaro Hans Albert Kolanek y su repertorio abarca estilos tan diferentes como el funky y el blues. Multitud de conciertos sobre todo en el sur de la isla avalan un magnífico y divertido directo que hará que el público asistente disfrute de este evento. Después del concierto empezará la “Sesión Golfa” a partir de las 21:30 h en la que estarán invitados todos lo músicos que se encuentren en la sala y quieran participar.

Underground Jam Session

Volvieron las míticas Jam Session!, un lugar de encuentro de músicos de todas partes del mundo, profesionales y amateurs para pasar una noche única. Te esperamos! trae tu instrumento y anímate a subir al escenario para vivir la noche de improvisación musical.