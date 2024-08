Ciara Lauve: “Siento que ‘La Ciara’ es más que un conjunto de canciones, es una parte de mí y mi presentación como artista”

Ciara Lauve es una artista natural de las Islas Canarias. A su corta edad, ha conseguido impulsar su propia carrera musical y convertirse en uno de los talentos más relevantes del panorama local y nacional. El pasado mes de junio, Ciara publicó La Ciara, su EP debut que cuenta con 7 canciones y varias colaboraciones. Por otro lado, hace poco la cantante lanzó su nuevo sencillo, LV, donde colabora con el puertorriqueño Jan Blankeee y continúa dando pasos de gigante en su sueño dentro de la música.

Cuentas con una carrera relativamente corta en la música. El primer tema que tienes publicado en tu canal de YouTube data de abril del año 2023. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo y en qué momento decidiste adentrarte en el mundo de la música?

Desde pequeña, el mundo de la música siempre me ha fascinado, ya que ha estado presente en mi familia. Mis abuelos cantan en el coro de la iglesia y mi padre ha sido cantante y DJ toda su vida.

A los 14 años, le pedí a mi padre que me dejara entrar al estudio de casa para grabar una canción. Me gustó tanto la experiencia que decidimos compartir un trozo en las redes sociales, el cual se volvió viral. Esto nos motivó a seguir creando y publicando más contenido musical.

Cuando llegó la pandemia, tuve la oportunidad de contactar con el productor Menes, de Puerto Rico. Desde el primer momento, él confió en mi proyecto y se unió a mí. Durante tres años, trabajamos arduamente en la música, mejorando mi técnica vocal y creando nuevas canciones. Finalmente, a los 17 años, en 2023, lancé mi primer tema titulado El Pacto, producido por Menes.

Tus ritmos se mueven mucho en lo urbano. En este sentido, ¿quiénes son tus referentes? ¿Cuáles son los ritmos en los que más cómoda te sientes y cuáles te gustaría experimentar?

Me encanta escuchar y nutrirme de todo tipo de música, por eso siento que no me encadeno a un estilo músical, sino que me gusta experimentar y crear desde un reggaeton o trap hasta una balada o un dance. Mis referentes musicales considero que son J Álvarez y Jory Boy y, en lo femenino, Dua Lipa o Ariana Grande.

El pasado mes de junio lanzaste tu EP debut, La Ciara, compuesto de 7 canciones y varias colaboraciones. ¿Cómo fue el proceso de creación? ¿Cómo has notado la acogida del público y qué supone para ti este EP?

Lanzar mi EP, La Ciara, fue una experiencia increíble. El proceso de creación empezó hace más de un año, con ideas que poco a poco se convirtieron en canciones. Trabajé con varios productores y artistas que colaboraron conmigo, lo que hizo que cada uno de los 7 temas tuviera su propio estilo y energía.

La reacción del público ha sido maravillosa. Desde el día del lanzamiento, he recibido muchos mensajes de apoyo y felicitaciones. Es increíble ver cómo mi música conecta con la gente y les toca el corazón. Esto me llena de alegría y me motiva a seguir adelante.

Siento que La Ciara es más que un conjunto de canciones, es una parte de mí y mi presentación como artista. Este EP marca el comienzo de mi carrera musical y es un sueño hecho realidad. Estoy muy agradecida por el apoyo recibido y emocionada por lo que vendrá.

Acabas de publicar tu último tema, LV, junto al puertorriqueño Jan Blankeee. Además, tienes colaboraciones junto a Cauty, Moffa y varias producciones de Menes. ¿Cómo se han dado estas colaboraciones internacionales con Puerto Rico? ¿Cómo han surgido?

Publicar mi último tema, LV, junto a Jan Blakeee de Puerto Rico ha sido una experiencia increíble. Desde el principio, ya tenía claro que quería hacer un tema con él. En una sesión de estudio en Madrid con Botlok, un gran productor de la música urbana, decidimos empezar una canción con la intención de que Jan Blakeee participara en ella.

Trabajamos en el tema y, cuando lo tuvimos listo, se lo enviamos a Jan Blakeee. Afortunadamente, le gustó mucho y decidió sumarse al proyecto. El resultado final fue LV, una de mis canciones favoritas a día de hoy.

Las colaboraciones internacionales, como las que tengo con Cauty, Moffa y las producciones de Menes, han surgido de manera muy natural. Con Cauty tuve el placer de coincidir en un campamento de música en Tenerife y con Moffa nos habíamos estado siguiendo y admirando el trabajo mutuamente, así que decidimos trabajar juntos.

Por otro lado, trabajar con Menes ha sido un verdadero honor. Es uno de los productores más talentosos y conocidos de la escena y me dio la mano desde el minuto uno.

Este verano ha sido muy potente para ti con conciertos en muchos festivales nacionales y locales como el Cook Music Fest o el Reggaeton Beach Festival, entre otros. ¿Qué tal ha sido la experiencia hasta el momento? ¿Qué se siente al estar girando por tantos lugares y ver a tantas personas cantando y escuchando tus canciones?

Este verano ha sido increíble para mí. Actuar en festivales como el Cook Music Fest y el Reggaeton Beach Festival ha sido alucinante. Viajar y ver a tantas personas cantando mis canciones es indescriptible, y vivir esto con 18 años es un sueño hecho realidad. La energía del público ha sido increíble y me motiva mucho. Estoy muy agradecida por todo el apoyo y emocionada por lo que viene.

En este periodo que llevas activa y lanzando tu carrera musical habrás vivido muchas experiencias y situaciones. ¿Cuáles son las principales dificultades que te has encontrado a la hora de iniciar tu carrera? ¿Algún consejo que le darías a la Ciara de los inicios?

En este tiempo lanzando mi carrera musical no he vivido muchas cosas, pero las principales dificultades han sido equilibrar mi vida personal con la profesional, manejar el estrés para ser creativa todo el tiempo y mantenerme fiel a mí misma en un mercado tan competitivo. Además, aprender a manejar el negocio de la música, desde las redes sociales hasta todo lo que ello conlleva.

Si pudiera darle un consejo a la Ciara de los inicios, le diría que sea paciente y confíe en su proceso. A veces las cosas no salen como uno espera, pero cada experiencia, buena o mala, es una oportunidad para aprender y crecer. Que se mantenga fiel a su visión y disfrute cada paso del camino.

Tienes un futuro muy amplio y prometedor por delante. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué podemos esperar de Ciara Lauve en el futuro?

Estoy trabajando en nueva música y explorando diferentes estilos que espero compartir pronto. También, quiero seguir colaborando con otros artistas y participar en más festivales para conectar con el público y con los que escuchan y disfrutan de mis canciones. Se vienen muchas oportunidades y experiencias que estoy deseando vivir y compartir.