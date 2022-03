El ciclo 'Voces de ellas' regresa a Las Palmas de Gran Canaria con versos y canciones de artistas femeninas

El ciclo Voces de ellas regresa al Edificio Miller, en Las Palmas de Gran Canaria, los próximos días 1 y 2 de abril. La sala cultural del parque Santa Catalina acogerá de nuevo esta iniciativa que arrancó hace 14 años en Valencia y recaló hace dos en la capital grancanaria de la mano de DD&Company Producciones, dirigida por Dania Dévora. En total, seis artistas y grupos se subirán al escenario para compartir sus trabajos literarios y musicales en dos citas que, ante todo, “sonarán a mujer”, tal y como ha destacado la productora.

María del Mar Bonet, Tayra Muñiz y Aída González; The Sey Sisters y Borja Penalba junto a Mariví Cabo; Lara López con Paco Bethencourt; Marta Solís y Valeria Castro serán los protagonistas de este festival. Las entradas para asistir a este encuentro podrán adquirirse a un precio de ocho euros en esta web o a través de esta página del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a partir del próximo lunes, 21 de marzo.

Bajo el sello de Cultura en Acción, el ciclo volverá a poner en valor el talento y la experiencia de artistas y creadoras de distintos géneros, estilos y ámbitos. Este proyecto, según recoge la propia productora, “nace con el fin de fomentar el interés por las músicas y voces femeninas”, ofreciendo al público una amplia oferta estilística.

1 de abril

Las tinerfeñas y periodistas Tayri Muñiz y Aída González serán las encargadas de abrir Voces de ellas el viernes 1 de abril con una lectura conjunta de sus poemas, que comenzará a las 20:00 horas. Muñiz, que encuentra su mayor inspiración en referentes canarios como Agustín Millares Sall o Natalia Sola Ayala y entrelaza comunicación audiovisual y versos en sus proyectos artísticos, publicó su primer poemario hace dos años bajo el título Revolución adentro (Ediciones La Palma).

Por su parte, Aída González es presentadora del espacio audiovisual sobre poesía joven canaria, Hecho de aire, de la Biblioteca de Canarias, trabajo que compagina con el de docente en el curso monográfico de Relato Breve de la Escuela Literaria. Esta profesional de la comunicación ha colaborado también en la difusión de numerosos proyectos culturales y ha publicado poemas en numerosas webs, revistas y fanzines. Aparece en la selección de #PoetasZeta del Instituto Cervantes y ha publicado dos poemarios Deseo y la tierra (Cartonera Island, 2018) y Pueblo yo (Libero Editorial, 2020). Actualmente, trabaja en su primera novela.

Tan solo 45 minutos después de escuchar los versos de las poetisas, los presentes podrán disfrutar del concierto de The Sey Sisters. A través del soul y el pop impregnado de sonoridades africanas, estas hermanas de ascendencia ghanesa unen sus voces para defender los derechos humanos y transmitir esperanza para el futuro. We got your back es su tercer álbum en el que se reinventan musicalmente para afianzar su mensaje antirracista y feminista.

María del Mar Bonet y Borja Penalba serán los encargados de cerrar la primera jornada del festival. Desde hace años, los artistas comparten escenario siempre que pueden. Juntos grabaron el que hasta ahora es su último disco y lo hicieron durante siete noches consecutivas en el Teatro Micalet de Valencia en la pandemia. Canciones nuevas y composiciones inéditas integran este trabajo en el que también revisitan el repertorio de la cantante mallorquina. El próximo 1 de abril interpretarán los temas acompañados de la cantante canaria Mariví Cabo.

2 de abril

La escritora y periodista Lara López inaugurará el segundo día del ciclo y lo hará acompañada del musicólogo y guitarrista Paco Bethencourt. Un encuentro que comenzará a las 20:00 horas en el que la actual conductora del programa Músicas posibles de Radio Nacional del España presentará su último libro, tras lo cual se llevará a cabo la lectura de una selección de poemas. A lo largo de su trayectoria, López ha publicado la novela corta Óxido (Xordica, 2004) y los libros de poesía Insectos (Papeles mínimos, 2017), Derivas (Prensas Universitarias de Zaragoza, 2020) y Antología de bolsillo (Ediciones Liliputienses, 2021).

La cantante Marta Solís se subirá al escenario de Miller a las 20:45 horas para ofrecer un concierto en directo. La tinerfeña que actualmente trabaja en el lanzamiento de su cuarto disco, compartirá con los presentes muchos de sus temas, después de haber visitado ya Madrid, Barcelona, Marruecos, Colombia y Helsinki. Como intérprete y compositora, Solís viene desarrollando una amplia carrera con la obtención de premios, desde el Festival de la Canción de Benidorm en 2002 al Certamen de Cantautores Cantando a la Rivera de Gata de 2019.

El broche de oro de esta iniciativa lo pondrá Valeria Castro, quien compartirá la dulzura de su voz con los asistentes. Estudiante de Biotecnología, la palmera que ha colaborado con artistas como Beret inundará a partir de las diez de la noche la sala cultural del parque Santa Catalina con sus letras sensibles cargadas de memoria que se funden con un sonido impregnado de la herencia musical y folklórica canaria. Una antesala de lo que será el primer álbum de la autora de Chiquita y Ay, amor, que tendrá sus primeros adelantos a lo largo de este año en el que ha estrenado su nuevo show en el Teatro Circo Price de Madrid.