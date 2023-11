Dania Dévora deja la dirección de WOMAD España después de 30 años

La productora canaria Dania Dévora abandona la dirección de WOMAD para España y Portugal después de treinta años al frente de la gestión y de la dirección artística de sus distintas ediciones ya consolidadas de modo estable en ciudades como Cáceres y Las Palmas de Gran Canaria. Lo hará de mutuo acuerdo con la organización WOMAD International, que preside el músico británico Peter Gabriel, que fue quien en 1992 la eligió para estos cometidos.

Dania Dévora se despide de WOMAD en su propia tierra, en la misma ciudad donde contribuyó a establecer el festival en 1993 en un imborrable acontecimiento ciudadano en la Playa de Las Canteras coincidiendo con su reinauguración tras ser remodelada. El destino ha querido que su último WOMAD Gran Canaria - Las Palmas de Gran Canaria haya sido a orillas de la misma playa, junto al auditorio que da nombre a una de las grandes figuras artísticas de las Islas, Alfredo Kraus, con un espacio especialmente diseñado para dar cabida a todas las actividades del festival y una alta aceptación del público, que volvió a acudir masivamente a esta convocatoria.

En mayo pasado, Dania Dévora también revalidó el WOMAD Cáceres con su cita anual con el público peninsular con el acostumbrado reconocimiento de la población local, de las instituciones patrocinadoras y de la crítica internacional.

“Han sido 30 años muy intensos y emocionantes, con retos continuos a superar pero que me han enriquecido mucho como profesional y como persona. Me enorgullece haber sacado adelante cada año estas citas con las culturas del mundo con las que miles de persona han disfrutado y se han enriquecido. Ahora he cubierto una etapa y ha llegado el momento de dar el relevo en esta responsabilidad”, ha explicado Dania Dévora.

Continuidad garantizada

Los festivales WOMAD en España tendrán su continuidad garantizada gracias a la maquinaria puesta en marcha por la organización, siempre que las instituciones que los promueven “mantengan su voluntad y su compromiso”, ha explicado la organización este martes.

Dania Dévora centrará a partir de ahora la actividad de la productora que dirige, DD&Company Producciones, en sus propios proyectos, tanto en el terreno de los eventos como del audiovisual, como el recientemente celebrado Maspalomas Soul Festival, en la playa de San Agustín; Voces de Ellas (en Lanzarote y en Las Palmas de Gran Canaria); Arrecife de las Músicas (en Lanzarote y en Las Palmas de Gran Canaria), las giras en España de Alvin Ailey American Dance Theater y Ailey II o el Don Juan Tenorio de Vegueta.

Peter Gabriel ha agradecido a Dania Dévora su alta profesionalidad y su dedicación a los festivales WOMAD. Ella también ha querido mostrar su agradecimiento y reconocimiento al público que ha renovado cada año con su presencia la vigencia y el arraigo de las culturas del mundo manifestadas a través de WOMAD, a las instituciones que lo han respaldado en ciudades como Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria, Fuerteventura (Gran Tarajal) o Madrid, a los artistas llegados de todos los rincones del mundo que han dado forma a los distintos festivales a lo largo de estas tres décadas, así como a los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales que han cuidado y divulgado con mimo los principios inspiradores de WOMAD para contribuir a hacer de este un mundo para todas las personas que lo habitan, más tolerante, más solidario y más sostenible.

Por su parte, Chris Smith, director de WOMAD Internacional, asegura que Dévora “ha liderado con éxito el crecimiento y desarrollo de WOMAD en España durante 30 años con una pasión y energía que ha ayudado a que WOMAD sea el éxito internacional que es. WOMAD no es un festival más, y Dania Dévora comparte nuestros valores y nuestra ambición de celebrar todo lo bueno del mundo a través de su Arte y Cultura”. Smith finaliza apuntando que WOMAD España “extrañará profundamente a Dania Dévora, pero estoy seguro de que, haga lo que haga, ella seguirá haciendo una contribución vital a las artes y la vida cultural de España.”

A lo largo de estas tres décadas, WOMAD España ha recibido numerosos galardones y reconocimientos entre los que destacamos, por orden cronológico, el Premio Tolerancia al Gran Teatro, otorgado por la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (2002); el Premio Avuelapluma, otorgado por el diario homónimo (2011); el Premio Fair Saturday, otorgado por Fair Saturday Foundation (2018); y el Premio Turismo de Extremadura, otorgado por El Periódico de Extremadura (2023).