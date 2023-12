El Festival de Música de Canarias crece en abonados y pone a la venta las entradas para más de 60 conciertos

El 40 Festival Internacional de Música de Canarias inicia este lunes la venta de entradas de su edición de 2024 para los más de 60 conciertos programados en 20 espacios de las ocho islas que reunirán en el archipiélago a casi 900 músicos, tras cerrar con un aumento del 10% la venta de los bonos.

Las entradas ya están disponibles para todo el público en www.festivaldecanarias.com en una edición que cuenta con un número de butacas disponibles que supera las 43.000.

Organizado por el Gobierno de Canarias, bajo la dirección artística de Jorge Perdigón, el FIMC ofrece, entre el 10 de enero y el 9 de febrero de 2024 una sólida programación con grandes orquestas y repertorios sinfónicos de gran magnitud como los que ofrecerán las filarmónicas de Bergen (Noruega), Londres (Reino Unido), Scala de Milán (Italia) y Bremen (Alemania), la Academia St. Martin in The Fields (Reino Unido), la Nacional de España y, como siempre, las anfitrionas Filarmónica de Gran Canaria y Sinfónica de Tenerife.

También se darán cita solistas como Evgeny Kissin, Jakub J. Orlinski, Julia Fischer y Javier Perianes, entre otras figuras, y batutas como las de David Afkham, Jordi Savall, Alondra de la Parra, Andrew David, Kristiina Poska o Tarmo Peltokoski, informa el Gobierno canario en una nota.

Desde el Ejecutivo destacan la confluencia de talentosas mujeres de diferentes generaciones.

Entre ellas, la carismática directora mexicana Alondra de la Parra que se situará al frente de la Sinfónica de Tenerife o la jovencísima pianista rusa Alexandra Dovgan, de 16 años, que será la solista del concierto inaugural con la Filarmónica de Bergen.

La Filarmónica de Londres será responsable de un estreno absoluto bajo la dirección de la galardonada directora Kristiina Poska, mientras que al frente de la Academy of St. Martin in the Fields estará la multipremiada violinista Julia Fischer, en su primera visita a las islas.

A ello se suman otras propuestas destacadas, tanto integradas en su programación como a través de la sección En Paralelo.

Así, seis islas serán testigo de 'Hechizo y duende', el programa que el Dúo Cassadó y el bailaor Iván Vargas presentan en homenaje a García Lorca por el 125 aniversario de su nacimiento mientras que Steven Isserlis (chelo) y Joshua Bell (violín), acompañados de otros grandes músicos, ofrecerán en las capitales un homenaje a Gabriel Fauré cuando se cumplen cien años de su fallecimiento.

Jordi Savall regresará a Canarias para estrenar un singular espectáculo en diálogo con las músicas de África, América y el Caribe y también estará el grupo de música barroca il pomo d'oro, en varias islas.

Las grandes orquestas canarias han preparado un programa especial para llevar a otras islas en formato de cámara.

La Filarmónica de Gran Canaria lo hará con un ensemble de cuerda que actuará en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria mientras que la Sinfónica de Tenerife llevará uno de viento y percusión a La Palma, La Gomera y Tenerife.

Lo mismo hará la británica Academy of St Martin in The Fields, con un octeto de cuerdas, en La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.

Completan la propuesta dos espectáculos multidisciplinares de artistas de Canarias: 'Océano', la nueva versión de 'Ángaro' del grupo Pieles y el pianista Othoniel Rodríguez, con recorridos por varias islas.

El público encontrará en la programación un amplio abanico de obras de distintos periodos de la historia de la música.

Este año concretamente figuran 10 de música antigua, 11 barrocas, 5 del periodo clásico, 19 del romanticismo, 14 del siglo XX y 8 del siglo XXI, éstas con 4 estrenos mundiales.

Las entradas están disponibles en la web www.festivaldecanarias.com y en las plataformas habituales de venta online de los espacios que acogen conciertos.

Los precios en general siguen la política de ajustes de los últimos años, con entradas desde 20 euros en determinadas zonas y espacios, e incluso menores en el caso de las islas no capitalinas.

Este año, los estudiantes de música volverán a contar con una tarifa especial de tres euros por concierto, previa acreditación.

También estará vigente el last minute con un 30% de descuentos 45 minutos antes del inicio de cada concierto.