La fisioterapeuta Aimes Kurz publica el libro 'El arte de vivir ligero. Cómo dejar de sufrir las emociones desagradables'

La fisioterapeuta austriaca Aimes Kurz, afincada en Las Palmas de Gran Canaria desde hace 15 años, ha publicado recientemente el libro El arte de vivir ligero. Cómo dejar de sufrir las emociones desagradables, un trabajo en el que se ofrece una visión original sobre la labor llevada a cabo en el interior de su clínica, el Centro avanzado de fisioterapia, CAF Canarias. "El libro esta enfocado a ayudar a las personas", apunta la autora, "especialmente a aquellas que no puede asistir a sus terapias". La obra se presenta este sábado, a las 19.30 horas, en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria.

"La experiencia adquirida a lo largo de mi andadura profesional no solo me ha ayudado a abordar todo tipo de patologías, dolencias o síntomas, sino que también me ha permitido atender una amplia y variada horquilla de pacientes: desde un bebe de tres meses al cual se le cierra demasiado rápido la fontanela, a una persona que lleva 30 años con migrañas, hasta una persona de 85 años que sufre un dolor espantoso de espalda que en realidad esta manifestando su pensamiento ininterrumpido de suicidarse y no puede hablar con nadie de eso", relata Kurz.

En CAF Canarias, explica, se trabajan los síntomas de la manera convencional. No obstante, se centran también en buscar "el origen, la causa que provoca el síntoma". "Aportamos un enfoque diferente a las personas que entran en el centro, personas que normalmente, con carácter previo, han acudido a diversos sitios, han probado muchas formas de tratamiento pero, a pesar de eso, siguen igual o, muchas veces, incluso peor", asevera.

"Los casos desesperados y considerados perdidos son los que más me motivan", apunta Aimes. "En un año puedo tratar en mi camilla a más de mil pacientes nuevos. Llegar al origen, causa primera, del síntoma facilita que los pacientes terminen muy pronto su proceso terapéutico y se vayan sin el dolor con el que habían venido o con una molestia mínima, permitiendo ellos así, la entrada de nuevos casos".

En las consultas de CAF Canarias se realizan diferentes técnicas para el tratamiento de dolores, como la punción seca, kinesiotaping, terapia de puntos gatillos, movilización manual, programación neura sensorial, o la osteopatía estructural y víscera, lo que permite atender cualquier cuadro clínico y proporcionar al paciente un "proceso de reorganización, de resolución y de descubrir cómo es vivir sin esta queja", explica la autora que siempre va más allá: "Me gustaría llegar a aquellas personas que quieren entender porqué sufren lo que sienten en su interior y a aquellas que los tratan, a quienes quieren abrir el horizonte y la mirada hacia una persona en su totalidad".

"Llevo trabajando en esto más de quince años y sigo sorprendiéndome cada día sobre lo que es posible en un cuerpo cuando lo tocamos con consciencia y respeto". Las emociones, considera, "no se pueden quitar a nadie nunca, pero sí se puede comprender cómo posicionarnos de una manera favorable ante ellas para así dejar de sufrirlas".

El libro arranca con el abordaje de la teoría psicoemocional expuesto en general y de forma fácil de comprender; para seguir con 26 casos clínicos reales sucedidos en camilla, y culminar con el propio viaje interno de la autora y lo que se encontró en su camino.