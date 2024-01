Michael League y Bill Laurence, líderes de Snarky Puppy, inauguran El Rincón del Jazz 2024

El bajista Michael League y el pianista Bill Laurence, músicos de la banda Snarky Puppy, inauguran el próximo sábado, 13 de enero, El Rincón del Jazz 2024 con Where you Wish you Were.

El ciclo abrirá a las 20.30 horas en la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus.

Where you wish you here es el primer trabajo que crean juntos los dos músicos y en él reflejan parcialmente el sonido de Snarky Puppy, adoptando un enfoque diferente al que estamos acostumbrados.

En el libreto, como ha explicado en un comunicado la Fundacion Auditorio-Teatro, Laurence busca centrarse exclusivamente en la melodía y los acordes sin una sección rítmica para “esconderse”.

En este sentido, destaca la creación de un espacio reconfortante, considerándolo esencial en la actualidad para un proyecto musical “introspectivo, íntimo y ambicioso, de piano y laúd, que garantiza una experiencia única en vivo”, señala la nota.

El jazz vuelve así a la programación del Auditorio Alfredo Kraus con una programación por la que en este 2024 pasarán Lemes Colina, la Joven Borondón Big Band, Albert Vila Feat Rudy Royston&Doug Weiss, Quimera de Flamenco y Big Band, Marialy Pacheco Trío y el Trio Wajdi Riahi que cerrará la temporada.

Las entradas para estos conciertos se pueden adquirir en la página web y en las taquillas del Teatro Pérez Galdós y del Auditorio Alfredo Kraus.