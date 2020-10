El productor José Alayón, reelegido presidente del Clúster Audiovisual de Canarias

El productor José Alayón ha resultado reelegido como presidente de la agrupación empresarial Clúster Audiovisual de Canarias durante la asamblea general de asociados que se celebró el pasado 2 de octubre en la sala de cine del centro Aguere Cultural, La Laguna (Tenerife).

En un comunicado, el Clúster indica que el productor de El Viaje Films ya presidía al colectivo desde 2017 y le acompañan varios integrantes del Comité anterior, como la vicepresidenta primera Ángeles Horna (Imaco 89), el vicepresidente segundo y de televisión Ramón Rodríguez (Cyrano Produciones), el tesorero Sebastián Álvarez (Volcano Films) y los vocales Jaime Romero (Macaronesia Films) y Chedey Reyes (Jugoplástika).

A ellos se suman en la secretaría la abogada Carmen Aguado (del despacho Écija Díaz de Aguilar) y, como nuevos vocales, la cineasta palmera Mercedes Afonso (Lunática Producciones), la decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad del Atlántico Medio, Mónica Pellejero, la empresaria Yurena Domínguez (The Boss) y el productor de animación Rubén Zarauza (Birdland).

En la jornada, que cumplía con todas las medidas de seguridad e higiene indicadas por las autoridades sanitarias, participaron de manera directa e indirecta más de 30 empresas e instituciones que representan a toda la cadena de valor de la industria audiovisual canaria: productoras de cine, de televisión, de services, animación, posproducción, empresas de alquiler de materiales, servicios auxiliares, distribución, ventas y exhibición, además de los principales centros de formación, oficinas film commissions y festivales de cine del Archipiélago.

Como novedad, la votación para el Comité Ejecutivo se celebró por primera vez de manera telemática para propiciar una mayor participación y garantizar los protocolos sanitarios actuales. Para ello, el Clúster ofreció a sus asociados la plataforma ADA Sistema, certificada por AENOR, y que permitió intervenir a representantes que no pudieron acudir físicamente a la asamblea, evitar las urnas y papeletas, garantizar el carácter secreto del voto y un recuento de votos instantáneo.

La jornada celebrada en el Aguere Cultural se convirtió en el principal encuentro presencial de la industria audiovisual canaria desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, y sirvió para hacer balance del estado del sector en 2019, diagnosticar el presente y, sobre todo, trazar las líneas estrategias para el futuro inmediato.

Tras la celebración de la asamblea, tuvo lugar la segunda edición del Programa Crece, un foro de debate que planteó cinco temas de actualidad con otros tantos expertos, como el modelo de televisión autonómica, las ventajas de los fondos de coproducción territoriales o el estado actual de los incentivos fiscales.

Jose Alayón

Jose Ángel Alayón es uno de los productores canarios de mayor actividad y proyección internacional. En los últimos 10 años ha producido desde su productora El Viaje Films 6 cortometrajes y 8 largometrajes, entre los que destacan Blanco en Blanco (coproducción internacional ganadora de los premios a la mejor dirección y de la crítica en la sección Orizzonti del Festival de Venecia 2019), Entre perro y lobo (coproducción con Cuba seleccionada en el Festival de Berlín 2020), This film isabout me (seleccionada en Vissions du Rèel), La ciudad oculta'(premio Feroz al mejor documental 2020 y premiada en el Festival de cine Tokyo), El mar nos mira de lejos (estrenada en la Berlinale), DeadSlowAhead (premiada en el Festival de Locarno), Hotel nueva isla (seleccionada en el Festival de Rotterdam), o Slimane (Mejor ópera prima IBAFF), de la que también es director. Entre los cortometrajes producidos, resaltan Plus Ultra (seleccionado en el Festival de San Sebastián) y Toutle monde aime le bord de la mer, primera obra canaria nominada en los European Film Awards (EFA), los premios del cine europeo.

Actualmente tiene en marcha varios proyectos de largometrajes, como 'Matadero' (coproducción con Francia y Argentina que cuenta con el prestigioso fondo Eurimages), Ellos transportan la muerte o La hojarasca.

Alayón ha trabajado tanto con cineastas canarios como Víctor Moreno, Macu Machín o Samuel Delgado, como con realizadores nacionales e internacionales de la talla de Mauro Herce, TheoCourt o Irene Gutiérrez.

En muchos de los proyectos realiza también las funciones de director de fotografía, cosechando galardones por la iluminación en festivales como el de cine europeo de Sevilla o SANFIC. Además, también dirige el IFIC Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica, ha coordinado estudios de posgrado sobre cinematografía e impartido clases magistrales.

Recientemente, El Viaje Films ha sido reconocida como un caso de éxito de productora de cine en el Encuentro #3XDOC promovido por la asociación nacional DOCMA.

El Clúster

El Clúster Audiovisual de Canarias es uno de los cinco clústeres estatales que vertebran la innovación en la industria audiovisual española, junto al de Cataluña, País Vasco, Galicia y Navarra, con los cuales ha creado una Red de trabajo a nivel nacional que ha celebrado reuniones con destacados representantes del Ministerio de Cultura, como la directora general de Industrias Culturales (Adriana Moscoso) o la directora general del ICAA (Beatriz Navas).

La principal característica de los clústeres es concentrar y poner en relación a la mayor parte de los elementos de la industria de un sector económico concreto, desde el ámbito privado y empresarial hasta el ámbito público que legisla ese sector, pasando los centros de formación e investigación. Es lo que los profesores Henry Etzkowitz y Loet Leydesdorff denominaron, a comienzos de los años 90, el modelo de la triple hélice, y que supera ampliamente el marco de la mera asociación sectorial o de individuos. Esta figura del clúster permite crear interacciones positivas e innovadoras en un sector estratégico para Canarias y para el conjunto del Estado en el contexto de diversificación económica actual.

Objetivos para los próximos tres años

Ente los objetivos fijados por el nuevo Comité Ejecutivo para la nueva etapa destaca el de mejorar y diversificar las vías de financiación del audiovisual canario, para que sea posible producir una amplia variedad y tipología de proyectos, así como trabajar para conseguir una reforma institucional de los incentivos fiscales al audiovisual, tratando de asimilar el incentivo nacional con el internacional, con el fin de que sean más eficaces, operativos y generen más actividad y rodajes en las Islas, tras el impacto del SARS-CoV-2.

Asimismo, desde el numeroso grupo de productoras del Clúster que trabajan para la televisión, se aspira a lograr un modelo de Televisión Pública de Canarias más profesionalizado y despolitizado, con mayor participación del sector, con una dotación económica suficiente, y donde se promueva un alto contenido de producción propia, generando riqueza y retornos económicos y culturales a la sociedad canaria. Además, se seguirá apostando, como en los últimos años, por la internacionalización del sector audiovisual, tratando de normalizar la presencia en foros de coproducción e impulsando la marca de cine y audiovisual canario en los mercados nacionales y extranjeros, en colaboración con Canary Islands Film y Proexca.

También, dada la situación de incertidumbre que se vive actualmente debido a la crisis sanitaria, desde el Clúster Audiovisual de Canarias se aspira a minimizar el impacto que las restricciones a la movilidad está provocando en todo el sector a nivel mundial, buscando nuevos proyectos digitales y contribuyendo a promocionar la imagen de seguridad y excelencia de Canarias, en especial, de sus empresas y profesionales.