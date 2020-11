Rayco Pulido cuenta la 'Ida y Vuelta' de Viera y Clavijo por el mundo a través del cómic

El historietista teldense se ha propuesto con su última obra introducir a sus lectores en un viaje al pasado, pero de la forma más moderna. Mediante tiras cómicas, Rayco Pulido cuenta la historia del guía y el protagonista de esta travesía: José de Viera y Clavijo.

El ganador del Premio Nacional del Cómic en 2017 por Lamia ha presentado este viernes su última novela gráfica, Ida y Vuelta, en la que, mediante el blanco y negro, el artista grancanario consigue relatar el periplo europeo de uno de los personajes más ilustres de la historia de Canarias. La presentación ha tenido lugar en la Real Sociedad Económica de los Amigos del País de Gran Canaria, en un acto que forma parte del XVII Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, que llega después de que el pasado 12 de noviembre se inaugurase una exposición con reproducciones de algunas de sus páginas en el mismo emplazamiento.

Adentrarse en esta excursión a Pulido no le resultó difícil, ya que como él mismo ha explicado "pudo contar la faceta del protagonista como viajero al disponer de total libertad por parte del editor". Sin embargo, el autor reconoce que detrás de estas páginas hay "un extenso trabajo de documentación" para conocer la biografía de Viera y Clavijo, por lo que no duda en agradecerle al que fuera sacerdote, historiador, biólogo y escritor que mantuviese la premisa de que "lo que no estaba escrito, desaparece".

Gracias a que Viera y Clavijo defendió siempre esta afirmación, "registró toda su vida en diarios y correspondencia que duplicaba para no perderla", como ha explicado Pulido, lo que le permitió conocer con detalle al protagonista de su historia. "Estos textos destilan verdad y fueron la base para construir a un personaje lleno de virtudes y defectos”, ha indicado el historietista.

La obra, que consta de 60 páginas, ha sido publicada por Ediciones Idea dentro de la colección Los Archivos de la Fundación, y ha contado con una subvención del Ministerio de Cultura y Deporte.