El VI Festival Internacional 'El mundo en un piano', protagonizado por 5 mujeres pianistas y 7 conciertos

El Auditorio Alfredo Kraus celebrará el VI Festival Internacional El mundo en un piano desde el día 1 al 4 de diciembre, ambos incluidos. Una edición protagonizada en su totalidad por 5 mujeres pianistas de reconocidas trayectorias que ofrecerán siete conciertos, señalando el director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Tilman Kuttenkeuler, que “este Festival es un intercambio de estilos que cada año consigue atraer a más público. Para nosotros es un honor contar con este Festival propio y cada año intentamos mostrar algo nuevo y diverso. Esta edición está protagonizada por destacadas pianistas y es la primera vez que ocurre”.

Todos los conciertos darán comienzo a las 20.30 horas con apertura de puertas 45 minutos antes del inicio. Los días de doble concierto, todos ellos a excepción del jueves día 3, contarán con un breve descanso entre ambos. En cuanto a las entradas, que ya pueden adquirirse en taquillas de Auditorio y Teatro o través de su web, además de la compra para un día concreto, el Auditorio ofrece la posibilidad tanto de compra de abono completo como de diversos packs.

El compositor y pianista Jose Alberto Medina, fundador y director de Fábrica La Isleta, coorganizador junto a la Fundación Auditorio y Teatro del Festival, indicaba que “programar en esta edición solo mujeres pianistas obedece a la intención de ofrecer mayor visibilidad a todas las mujeres intérpretes que, a veces, en las programaciones de los ciclos de este tipo no abundan; muchas veces, incluso sin darnos cuenta, son carteles protagonizados solo por hombres. Y además, por ofrecer una textura diferente y un enfoque del piano desde la capacidad y creatividad desde las mujeres.” Parecer que compartía la pianista Natalia Falcón, también presente en la rueda de prensa, quien subrayaba su agradecimiento “por esta edición que también es una oportunidad de visibilizar la labor de las mujeres en la música”, declarando además que estaba “deseando conocer, escuchar en directo, intercambiar experiencias y apreciar los trabajos de las demás pianistas que conforman el cartel”.

Así, con el piano como único hilo conductor, “aportando una textura diferente y un enfoque de este instrumento desde la capacidad y creatividad de las mujeres”, (en palabras de Jose Alberto Medina), “esta nueva edición marca la diferencia en el juego de la formación de dúos, pianos solos o tríos con un acercamiento a géneros musicales tan diversos como la música española, el barroco, la música étnica o el jazz así como la conjunción de piano y danza en uno de estos siete conciertos entre los que también destacan los que ofrecerá la pianista estadounidense Dena Derose, cabeza de cartel de la edición”. Y es que “ninguna frontera puede fragmentar el lenguaje universal de la música”.

Los escenarios de la Sala de Cámara y Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus acogerán los conciertos de estas cinco pianistas, por orden cronológico en relación a sus conciertos: Natalia Falcón, Marta Sánchez, María Dolores Gaitán, Elisabeth Raspall y la ya mencionada Dena Derose. Toda una oportunidad para dejarse llevar y descubrir “una de las características de la sexta edición del Festival que es que se puede disfrutar el piano desde todos los ámbitos, desde todos los estilos, sin ningún tipo de prejuicio. Realmente podemos escuchar diferentes formas de tocarlo, de abordarlo, de sentirlo... Yo creo que esa es una de las características principales que, en su conjunto hemos conseguido con la programación de esta edición, y que finalmente es el espíritu con el que nació El mundo en un piano. Creando, también, un nuevo público al que le gusta el piano en sí mismo, un instrumento rey donde los haya, para que escuchen el piano más allá de un estilo u otro”, continuaba diciendo el también compositor y pianista Jose Alberto Medina en relación a este Festival, que en ediciones anteriores ha programado otros destacados pianistas como Gonzalo Rubalcaba, Fred Hersh, Bill Dobbins, Marco Mezquida o Salomao Soares.

Como broche final a la rueda de prensa, celebrada en la Sala de Cámara del Auditorio, la pianista Natalia Falcón interpretó la pieza Invierno Portero, de Astor Piazzolla. Un delicioso aperitivo del que será el primer concierto de este Festival que, en palabras de Tilman Kuttenkeuler, más allá de “una sucesión de conciertos, será un intercambio de artistas con el público, del público con los artistas (...) Les invito a compartir estos conciertos con nosotros que ya en su sexta edición será un éxito asegurado”.

Programación al detalle

Jueves 1 de diciembre, Sala de Cámara. Doble concierto.

Concierto Natalia Falcón Trío

Formación:

Natalia Falcón Bonilla, piano. Néstor Henríquez, violín. Juan Pablo Alemán, violonchelo.En el concierto se interpretarán tríos de Glinka y Shostakovich. A piano solo, piezas de Astor Piazzolla, uno de los más importantes compositores de tango de todo el mundo. De otra parte, el trío llamado “Patético”, del compositor romántico Mikhail Glinka, una obra extremadamente lírica, de un carácter apasionado, intenso y doliente. El segundo trío es elegíaco, cargado de tensión, de melodías pensativas, de sonoridades inhabituales, donde el elemento rítmico está muy presente así como sus abundantes pasajes virtuosísticos.

[https://www.youtube.com/watch?v=P8O5zrV-J5s]

Natalia Falcón Bonilla es Doctora por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Funcionaria de Carrera del Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria Obligatoria en la especialidad de Música.Ha actuado en numerosos recitales de piano y música de cámara en programaciones, entre otras, del Patronato de Turismo del Gobierno de Canarias, Auditorio Alfredo Kraus, Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, programas de TVE en Canarias, Happy Piano Day, así como en diversas ciudades de la geografía española, Italia, Moscú y en el Ciclo Internacional de Música de Cámara de Langnau (Suiza). Ha colaborado como pianista de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria desde 1995 hasta 2016. También ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y la Bamberger Symphoniker.

Concierto de Marta Sánchez

Solista

Una selección de piezas originales para piano que la pianista empezó a escribir en el 2017 durante una residencia en MacDowell Colony y acabó durante la pandemia. Las composiciones presentan influencias del rock y la música electrónica, con la superposición de capas y la complejidad rítmica que caracteriza los temas de esta compositora.

Marta Sánchez ha lanzado recientemente un nuevo álbum para Fresh Sound: Partenika (2015), el afamado crítico Ben Ratliff del New York Times afirmó que “es una grabación ambiciosa realizada por un potente y nuevo grupo» y lo incluyó como una de las 10 mejores grabaciones del año, incluyendo todos los géneros. Downbeat le dio 4 estrellas a la grabación y la incluyó en su lista de las mejores grabaciones de 2015. Dan Bilawsky escribió para All About Jazz que el álbum ”es como despertar en un mundo completamente nuevo y maravilloso“ y Peter Margasak del Chicago Reader: ”la pianista española Marta Sánchez encuentra una nueva voz en nueva York“. All Music y la Asociación de Periodistas de Jazz también seleccionaron Partenika como uno de los mejores discos de jazz de 2015.

[https://youtu.be/Mk_xZWve6bw]

Viernes 2 de diciembre, Sala Jerónimo Saavedra. Doble concierto.

Concierto de María Dolores Gaitán, 'Alhajas'

Formación:

María Dolores Gaitán, piano. Abdelaziz, kanun. Marta Gálvez, bailarina. Alhajas, de María Dolores Gaitán es un proyecto inspirado en las raíces musicales de la época de Al-Andalus, una época dorada de singulares confluencias interculturales, que se presenta a través de un lenguaje pianístico moderno e insólito.

La exclusividad e innovación de este programa musical nace en su selección musical al combinar el uso de elementos actuales con los provenientes de la época andaluza en España, donde se crea un crisol de culturas como la árabe, judía y cristiana ofreciendo una perspectiva histórica y de singular exotismo poco habitual en las salas de conciertos.

Las composiciones parten de las transliteraciones musicales del s. VIII basada en el “maqam” árabe como en la Nuit du Destin de Dia Succari o el estreno mundial en homenaje al músico Ziryab, siendo esta la primera composición dedicada a este músico de reconocida importancia para la música europea y que ha caído en el anonimato. Completan esta idea musical otras piezas célebres que toman como estímulo el mundo exótico y oriental como “La puerta del Vino” de C. Debussy o el famoso “Scheherezade” de N. R. Korsakov.

[https://www.youtube.com/watch?v=SWu92NKhKgo]

Concierto de Elisabet Raspall, “Jazztañuelas”

Formación:

Elisabet Raspall, piano. Belén Cabanes, baile y castañuelas. Dos reconocidas artistas vilanovinas que hace tiempo que deseaban compartir su arte. Por fin ha sido posible y nos presentan Jazztañuelas, un espectáculo de gran belleza y emoción, en el que combinan la música original de la pianista y compositora con la danza y las castañuelas de la bailarina que se expresa tanto con el lenguaje del flamenco como con otros estilos.

Un encuentro mágico, cósmico, con sus raíces en la Mediterránea, donde los recuerdos de la niñez y los momentos vitales juegan al mismo tiempo con el azar de la improvisación y la intensidad para convertirse en una nueva experiencia sonora visual.

https://www.youtube.com/watch?v=_qGnwlMFBW4

Sábado 3 de diciembre, Sala Jerónimo Saavedra.

Concierto Dena Derose Trío

Formación:

Dena Derose, voz y piano. Darryl Hall, bajo. Christian Salfellner, batería. Tocando canciones de su último lanzamiento de HighNote Records Ode To The Road, la vocalista y pianista estadounidense de jazz Dena DeRose también interpretará algunos de sus arreglos de los clásicos del Great American Songbook, de sus otros 13 lanzamientos, así como algunas de sus propias composiciones nuevas que estarán en el próximo lanzamiento de HighNote en 2023.

Con el bajista Darryl Hall y el baterista Christian Salfellner, Dena y su trío les transportarán al mundo de las hermosas canciones, las interpretaciones creativas e interesantes y la comunicación divertida y fascinante entre estos músicos de primer nivel.

Derose cuenta con 14 discos, todos han recibido elogios superiores. Su más reciente y tercer lanzamiento consecutivo de HighNote, 'Ode To The Road', presenta la incomparable sección rítmica de Martin Wind y Matt Wilson con invitados como el icono vocal de jazz Sheila Jordan, el legendario saxofonista Houston Person y el lírico y oscilante Jeremy Pelt en la trompeta. Dena ha tenido muchas consideraciones para los Grammy, comenzando con su grabación de Maxjazz A Walk In The Park en 2005. Otras consideraciones incluyen su grabación de HighNote We Won't Forget You...An Homage To Shirley Horn con su trío de más de 17 años (Martin Wind y Matt Wilson) con los invitados especiales Eric Alexander, Jeremy Pelt y Gary Smulyan.

[https://www.youtube.com/watch?v=6YS2of0FWX8]

Domingo 4 de diciembre, Sala de Cámara. Doble concierto.

Concierto de María Dolores Gaitán

Formación:

María Dolores Gaitán, piano. Marta Gálvez, bailarina. María Dolores Gaitán presenta 'Imágenes de España a través de la danza' acompañada de la bailarina de danza española y bolera Marta Gálvez. Este programa musical se inspira en obras icono de la música española, pudiéndose ejecutar para piano solo o con la bailarina de danza española y bolera Marta Gálvez.

Gaitán sido elogiada internacionalmente por su energía y personalidad interpretativa en los escenarios y escogida por la European Union National Institutes for Culture (EUNIC) como representante de la cultura musical española en Italia. Además ha sido nominada como candidata a los Premios Princesa de Girona en 2018 por la Reina Dña. Letizia.

PROGRAMA MUSICAL: Enrique Granados; Quejas o la Maja y el Ruiseñor; 8 valses poéticos; Allegro de concierto; Manuel de Falla; Pièces espagnoles; Aragonesa, Cubana, Montañesa, Andaluza; Joaquín Turina; Danzas fantásticas op.22; Exaltación, Ensueño y Orgía; Isaac Albéniz; El Albaicín.

Concierto Dena Derose, en solitario.

Presentación de su undécimo álbum que toma su nombre de una melodía alegre, compuesta por Alan Broadbent. La letra, proporcionada por el legendario Mark Murphy, resonó profundamente en DeRose.

La música de Dena DeRose como una brisa fresca; es irónica, sabia, impecablemente musical, sensata y divertida. Después de sus tres décadas como pianista y cantante, la voz y los dedos de DeRose están en los términos más armoniosos. Ella no tiene miedo de la simplicidad; DeRose no tiene tiempo para sentimientos huecos, ni siente la compulsión de burlar a los creadores del Great American Songbook.