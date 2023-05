El Náutico Tenerife ULL asciende a la Liga Femenina 2

El Náutico Tenerife ULL consiguió este domingo el ascenso a la Liga Femenina 2 del baloncesto nacional al derrotar al CB Cámping Bianya Roser (47-53), en la fase de ascenso que se inició el jueves pasado en Granada.

El gran trabajo defensivo de las jugadoras preparadas por Igor Martín posibilitaron que el equipo nauta estuviera por delante en el marcador prácticamente todo el partido, llegando a disfrutar incluso de una ventaja de 11 puntos nada más empezar el cuarto parcial, informa la entidad chicharrera en su página web.

Cámping Bianya Roser (47): B. Sellares (0), M. Trabal (7), A. Soumah (3), S. Mirat (15), I. Perezpaya (4) -quinteto inicial- E. Guardiola (0), C. García (3), E. Cusine (4), M. Portillo (8), A. Nebot (0), M. Urbano (0), L. Fernández (3).

Náutico Tenerife ULL (53): M. Roters (13), E. Escuder (7), M. Rosales (2), C. Abuyeres (13), S. Leiva (2) -quinteto inicial-; A. Rodríguez (2), C. Vila (0), C. García (0), S. Pérez (0), A. Santana (8), L. Bacallado (6) y P. Almenar (0).

Parciales: 13-15, 18-30 (15-15), 35-45 (07-15), 47-53 (12-8).

Árbitros: Aranda Requena, Samuel y Lupiáñez Escobar, César.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la liguilla de grupos, disputada en el Complejo Deportivo Chana (Granada).