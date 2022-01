Valiosa victoria del Lenovo Tenerife en Hungría

El Lenovo Tenerife sacó una valiosa victoria de la cancha del Falco Szombathely (73-79) en la primera jornada del Top 16 de la Liga de Campeones FIBA de baloncesto, que se disputó en el Savaria Arena.

Los tinerfeños, que tuvieron las importantes ausencias del base Bruno Fitipaldo y de Emir Sulejmanovic, que se tuvieron que quedar en la Isla por un proceso vírico faringo-amigdalar, dominaron la mayor parte del encuentro, controlando siempre el juego del rival que solo en el tercer cuarto inquietó al ponerse por delante con un 49-47.

Los tinerfeños salieron con mucha intensidad defensiva, conscientes de que sería en la defensa donde podrían controlar el choque. No falló Shermadini en el juego interior donde hizo mucho daño, y volvió a estar acompañado por un acertado Sasu Salin desde el exterior.

En el primer cuarto, el Lenovo Tenerife empezó a dominar el marcador, gracias a su trabajo defensivo y su acierto en ataque. Se puso pronto con nueve puntos arriba (8-17, min. 8) y con 10-22 a falta de dos minutos para finalizar el primer cuarto.

Los húngaros, también muy intenso en su juego, no bajaron nunca la guardia y aunque no lograban dominar el juego, si pudieron igualar el marcador y no permitir que su rival tomara ventajas claras. Se pusieron con un 28-30 aviando a su adversario que irían a por la victoria.

Con 39-43 se llegó al descanso con la sensación de que el Lenovo Tenerife era superior a su rival, pero que no lograba tomar esas diferencias necesarias para poder decidir.

Fue en el tercer cuarto cuando el Falco Szombathely apretó y se aprovechó de los errores visitantes para igualar el partido a 47 (min.23) tras un triple de Keller y un minuto más tarde el 49-47 que supondría la primera vez que se pondría delante el conjunto húngaro.

Fue un punto de inflexión, ya que el Lenovo Tenerife pronto recuperaría su dominio en el juego, dominaría la zona y volvería a controlar el juego y un marcador hasta el final del choque.

Los húngaros, en el último cuarto, lo intentaron, pero se encontraron a un Lenovo Tenerife mucho más sólido.

73 FALCO (13+26+19+15): Keller (9), Goloman (7), Somogyi (11), Benke (16), Clark (17) -inicial-, Hawkins (-), Barac (13) y Veraszto (-).

79 LENOVO TENERIFE (25+18+17+19): Huertas (7), Salin (13), Rodríguez (5), Wiltjer (8), Shermadini (19) -inicial-, Borg (8), Doornekamp (6), Todorovic (6), Guerra (2) y Sastre (5).

ÁRBITROS: Lucis (LET), Ciulin (RUM) y Baki (TUR)

INCIDENCIAS: Primera jornada del Top 16 de la Liga de Campeones de baloncestos, disputado en el Savaria Arena.