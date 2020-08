Un destino turístico seguro y atraer nómadas digitales: así diseñan reconocidos economistas cómo frenar el impacto de la COVID-19 en Canarias

Han defendido distintas visiones sobre economía a lo largo de su trayectoria profesional, pero ahora se unen en la búsqueda de soluciones para frenar el impacto de la COVID-19 en el plano económico. Los reconocidos economistas José Carlos Diez y Daniel Lacalle han sido contratados por el Cabildo de Lanzarote (junto al exministro de Turismo, Miguel Sebastián) en la búsqueda de soluciones para que una isla tan dependiente del turismo como esta sufra lo menos posible los estragos de la crisis actual. Ambos coinciden en que pese a los brotes de los últimos días, la incidencia del coronavirus en Canarias es menor que en otros puntos de España o de Europa y las Islas deben saber aprovechar esta oportunidad. Creen que el modelo económico no se puede cambiar de un día para otro y que, inevitablemente, el turismo va a seguir siendo la principal fuente de ingresos. No obstante, apuntan a otros caminos en los que el Archipiélago puede despuntar como atraer nómadas digitales, es decir, que profesionales de otros países que puedan teletrabajar se trasladen a las Islas.

“El nómada corporativo contrata a otras personas, servicios, y es como una abeja que poliniza todo el tema de innovación y al final es la nueva inversión extranjera directa”, señala Díez, que matiza que esto no es incompatible con que también lleguen turistas. Lacalle, por su parte, insiste en este punto ya que el teletrabajo cree que trae nuevas oportunidades en este sentido; extranjeros que se trasladen a vivir a Canarias. “La idea es aprovechar todo ese talento y esa cantidad de teletrabajo que se está generando en toda Europa para atraer familias y trabajadores que van a estar todo el año en un sitio maravilloso, con clima maravilloso e infraestructuras estupendas”, subraya este economista.

El turismo supone para el Archipiélago el 35% del PIB, por ello, diseñarán su estrategia teniendo muy en cuenta este sector. Próximamente, mantendrán reuniones con sus representantes en la isla y destacan la importancia de Canarias de reforzar su imagen como destino seguro. Valoran medidas ya anunciadas por el Gobierno de Canarias “que ha sabido estar del lado de los problemas reales” como el hecho de que se haya llegado a un acuerdo con una compañía de seguros para abonar las cuarentenas a los turistas. Para Lacalle, el turismo es la “carta de presentación” más importante con la que cuenta un país. “Hay que seguir apostando por el turismo, igual que Arabia Saudí va a hacerlo por el petróleo o EEUU por el turismo y sus servicios”, añade. A su juicio, no se debe “demonizar” a este sector, pues “no se puede cambiar de un día para otro una economía orientada al turismo por otra orientada a otros sectores. Lo que necesitamos son mecanismos para el turismo, que ha sufrido muchas crisis y ha salido de ellas muy reforzado, como lo hará de esta también”, afirma.

Los economistas explican que no se podrá evitar que esta sea una temporada turística negativa, pues la crisis también afecta a otros países de la UE “aunque muchos menos”, matiza Lacalle. El objetivo, en cualquier caso, es minimizar el impacto. José Carlos Díez recuerda que los visitantes de mayor edad son precisamente los que más miedo tienen del coronavirus, “la clave es que la temporada alta empieza en octubre o noviembre y todavía hay tiempo pero evidentemente hay que prepararse, depende mucho de la reputación e imagen de España”.

Lanzarote, punto de partida

Los profesionales señalan que ya han comenzado a estudiar la situación de Lanzarote. Se han creado equipos y tras las reuniones con empresarios de la isla y sindicatos se adaptará el plan al territorio. Díez menciona varias veces la importancia de aprovechar al máximo los fondos europeos y presentar proyectos que puedan encajar. “Nuestros contactos de relaciones a nivel Bruselas ayudarán”, ya que uno de los pilares del plan será preparar toda una estrategia de diversificación para atraer otro tipo de inversiones y de clientes que no procedan solo del turismo, “sino a trabajar y potenciar el ecosistema de innovación”.

En esa diversificación, ambos hablan de fomentar las energías renovables. “Es una oportunidad para colocar fotovoltaica en edificios públicos”, destaca Díez como ejemplo. Lacalle apunta que “el sector energético ahora va a necesitar de lugares más eficientes para llevar a sus ingenieros, que van a buscar soluciones alternativas para el petróleo” y recuerda que Canarias se encuentra en una zona privilegiada entre Europa y África.

Errores de 2008

Los dos economistas hacen una lectura diferente de la crisis de 2008. Para José Carlos Díez el principal error “se produjo a nivel europeo, se actuó muy tarde, no hubo plan europeo de apoyo a los países y creo que eso ya se ha corregido”. En estos momentos, señala que “Europa está actuando bien e incluso mejor que EEUU y ahora lo que tiene que hacer España y Canarias es aprovecharlo; no hay excusas”. El experto lamenta que esta crisis se produzca cuando aún no se han cerrado las cicatrices de la anterior, pero añade que “los planes europeos permiten hacer reformas estructurales y una de las que se lleva pidiendo desde el Consejo Europeo y la Comisión Europea muchos años son las políticas activas de empleo”. Se muestra a favor del Ingreso Mínimo Vital y de priorizar que se combata la pobreza, aunque añade que hay que ayudar a esas personas a buscar un empleo.

Para Lacalle, sin embargo, el principal error de 2008 fue “mantener una estructura impositiva que llevó a una destrucción de empleo y de empresas que se tardó mucho en recuperar” y el segundo “gran error” fue el de creerse desde las instituciones que esta situación se solucionaría en un período corto de tiempo. “Los ciudadanos, familias y empresas se están comportando de manera admirable porque no están cayendo en la trampa de creer en una recuperación muy rápida y el no caer en ese error es parte de la forma en la que sales más rápido”, apunta.

Gestión de la pandemia

Los economistas consideran que se ha actuado tarde en muchos aspectos, pero el principal punto en el que coinciden es en la tardanza en incorporar las tecnologías en el rastreo. Creen que la aplicación móvil se ha retrasado demasiado, “lo prioritario ahora es la salud y en España se ha dado prioridad a cuestiones como la privacidad”, señala Díez. Para salir de la crisis económica y sanitaria, Lacalle insiste en que las claves “son relativamente complicadas para un país en el que hay tantísimo nivel de burocracia como es España pero relativamente sencillas para sociedades más libres y abiertas”.

Sostiene que los grandes líderes en la gestión de la pandemia y en salir de la crisis más rápido están utilizando medidas de control que sean “eficientes con el seguimiento y el rastreo de los casos y a la vez permitiendo completa libertad a los ciudadanos para que sean responsables”, indica, y pone como ejemplo países como Singapur, Corea del Sur, Suecia y Holanda, entre otros. Díez también destaca que “si no controlas la pandemia, colapsas los hospitales y tienes que cerrar la economía otra vez” y recalca que los países que mejor han controlado la pandemia han empleado además de tecnología, test rápidos y confinamientos selectivos. Si en algo están de acuerdo ambos es que la economía no podría resistir un nuevo confinamiento total de España.

Mensaje a los jóvenes

Sobre la “fuga de cerebros” que ya se produjo en 2008 y la importancia de crear empleo de calidad en las Islas, José Carlos Díez recuerda que la situación actual es compleja y que habría que evitar la menor fuga posible. Sostiene que habría que buscar oportunidades para atraer a un turista de mayor calidad, a un precio más alto y que se pueda pagar mejor empleo y mejores salarios, aunque añade que el sector ha mejorado mucho en los últimos años. Vinculada al turismo, cree que podría tener cabida la innovación, consultorías turísticas que atiendan a las empresas en Canarias, empresas de marketing digital…

A juicio de Lacalle, “no es malo que los jóvenes vayan a buscar otras experiencias y oportunidades porque la experiencia que traen cuando tienen 40 años es espectacular”. Por eso puntualiza: “Yo recomendaría a los jóvenes que miren las oportunidades que ofrece el mundo global porque cada vez se necesita más talento con conocimiento local, pero con perspectiva global”.

Ventajas fiscales de Canarias

Los economistas defienden también que las ventajas fiscales de las Islas no son aprovechadas lo suficiente. Por un lado, Díez cree que “son un atractivo desde hace décadas, lo que tiene que preguntarse Canarias es por qué no se aprovecha pero no es una cuestión del Gobierno, que ya las ha aprobado, sino de las empresas”. Lacalle, al contrario, sostiene que estas ventajas no significan que en las Islas se paguen impuestos bajos y cree que se debería potenciar su promoción ya que muchas empresas siguen sin conocer el sistema fiscal canario.