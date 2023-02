Cuatro de cada diez personas en paro no cobran prestación: retos de la renta de ciudadanía que arranca en marzo

El paro se ha reducido en el último año en Canarias hasta situarse en la cifra más baja desde 2007. Un informe de CCOO refleja que desde enero del pasado año las cifras de desempleo en las Islas “se situaban en -1,1% menos respecto al mismo mes de enero de 2019, y acabó en diciembre con un -12% de personas registradas en paro”. Sin embargo, hay algunos datos que siguen siendo preocupantes como el hecho de que cuatro de cada diez personas desempleadas no cobren una prestación, según explica la secretaria de Acción Sindical, Igualdad y Juventud de CCOO Canarias, Esther Martín. La sindicalista aplaude que se haya pasado de un 60 a un 40% en solo un año, pues “supone romper un bucle peligroso porque se genera un desempleo estructural importante”. En concreto, se trata de 64.067 personas menos que en el año anterior en esta situación.

Sin pluses, con más contratos parciales y el peso de los cuidados: así se explica la brecha salarial de género en Canarias

Más

No obstante, es en este sector de la población donde se hace más necesario que llegue la información de la nueva Renta Canaria de Ciudadanía. Después de su publicación en el BOC en el mes de diciembre se otorgaba un plazo de tres meses para que esta herramienta arrancara y lo hará a finales del mes de marzo. Desde la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias explican que a partir del 29 de marzo ya la podrán solicitar, en primer lugar, las familias con menores a cargo que no tienen concedida otra prestación; a finales de abril cualquier familia, aunque no tenga menores a cargo que no tenga concedida otra prestación; y a finales de mayo ya podrá pedirla cualquier familia.

El informe sobre la evolución del empleo en Canarias del sindicato CCOO concluía precisamente que “es pertinente que se refuercen los servicios sociales para que éstos puedan contribuir, de mejor manera, a la efectividad y eficiencia en las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital o, en su caso, de la Renta Canaria de Ciudadanía”. De hecho, articular este mecanismo se hace crucial para las personas a quienes se les han terminado los ingresos por desempleo. Las mujeres y, en general, todas las personas mayores de 45 años son los perfiles sociodemográficos con mayores probabilidades de estar en el desempleo de larga duración.

¿Qué supondrá la Renta Canaria de Ciudadanía?

Se trata de una prestación económica que vendrá acompañada de apoyos sociales profesionales, dirigida a aquellas familias en situación de vulnerabilidad económica y social que residan en Canarias. El trámite de solicitud será mediante la sede electrónica por lo que será necesario certificado digital o clave PIN. No obstante, a través de los servicios sociales municipales se podrá recibir orientación en la presentación de la solicitud a aquellas familias o personas que tengan dificultades para ello.

Entre los requisitos para poder acogerse a la misma se encuentra el haber solicitado antes el Ingreso Mínimo Vital, aunque no es necesario tener una resolución que conceda este ingreso.

Desde el Gobierno de Canarias se garantiza que una vez solicitada la Renta Canaria de Ciudadanía y recaiga resolución favorable, se comenzará a cobrar al mes siguiente. Además, informa de que los servicios sociales municipales realizarán un diagnóstico social y se realizará un plan de intervención pactado con los miembros de la unidad de convivencia en función de las necesidades detectadas “de cara a lograr un proceso de inclusión donde el empleo, siempre que sea posible para las personas, tendrá un papel central en ese proceso de inclusión”.

Así mismo, cabe recordar que quienes ya cobran las Prestación Canaria de Inserción (PCI) pasarán de oficio a la Renta de Ciudadanía sin necesidad de ningún trámite. No obstante, hasta que entre en vigor Renta de Ciudadanía, el 29 de marzo, la PCI seguirá en vigor, y por ello será necesario informar a los servicios sociales municipales de cualquier cambio en las circunstancias de la unidad de convivencia.

El desempleo de larga duración es menor si tienes estudios universitarios

El informe de CCOO destaca que, por nivel de estudios, la probabilidad de estar en el paro de larga duración es “notablemente menor en estudiantes universitarios”. En el resto de categorías, las personas en peor situación, son aquellas con niveles de estudios primarios, sin estudios e incluso estudios secundarios.

Por otro lado, apunta que la industria es el sector que más porcentaje de población acumula en situación de desempleo de larga duración. “En términos relativos representa al 4% del desempleo total, pero en el empleo son el 3%. Por lo que son pocos efectivos, y los que son, tienen menos probabilidades de encontrar empleo a corto plazo de media que en el resto de sectores”.

Otras medidas para luchar contra la pobreza

Cabe recordar que según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias (EAPN), Canarias se sitúa como la región con más pobreza severa, al detectarse un aumento del 0,1% en 2021 y afecta ya a 365.055 personas que viven en hogares con ingresos inferiores a 454 euros mensuales por unidad de consumo. Según dicho estudio, de no haberse adoptado todas las medidas de refuerzo económico que el Estado, las comunidades y los ayuntamientos han puesto en marcha como consecuencia de la crisis sanitaria y económica, la tasa de pobreza en el Archipiélago habría aumentado un 17,2%, hasta alcanzar al 45,6% de la población.

Así mismo, en el informe se recogía que el 39,2% de las mujeres en Canarias se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social, un dato que es 2,7 puntos porcentuales superior a la de los hombres y casi 3 puntos más con respecto al año anterior (+2,6%). Respecto a la edad, el 49,1% de las personas menores de 18 años en Canarias están en riesgo de pobreza y/o exclusión social y con atención al hábitat, la pobreza es mayor en zonas urbanas, ya que el el 39,4% en riesgo viven en estos núcleos.

Por ello, si hay una comunidad autónoma a la que le beneficia la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1.080 euros es Canarias, una región más castigada tradicionalmente por el paro y la precariedad al ser muy dependiente del sector servicios. Otro informe del sindicato CCOO de este mes de febrero resalta que en el Archipiélago la subida salarial puede beneficiar a entre 130.000 y 150.000 personas, la mayoría mujeres. De hecho, el perfil de las principales personas beneficiadas de la subida salarial será una mujer de entre 16 y 34 años con un contrato temporal que trabaja en la agricultura o el sector servicios y vive en Andalucía o Canarias.

El sindicato defiende que esta medida “reduce las brechas salariales de género y ha anunciado que la subida va a beneficiar a las mujeres, a los jóvenes de entre 25 y 34 años, a los trabajadores y trabajadoras dados de alta en el sector agrario y el sector servicios y a las personas que tienen un contrato temporal”.

Por otro lado, defiende la importancia de la negociación colectiva, que “debe de ser un pilar fundamental en el proceso del reparto de beneficios que están obteniendo, especialmente, las grandes empresas. Es necesario una subida generalizada de los salarios que consiga, de un lado, la creación de más empleo. De otro, alejar el riesgo de una potencial crisis económica. Y, por último, para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria”.

Además, ve “indispensable” la aprobación de la Ley de Empleo, así como el desarrollo de las nuevas políticas activas de empleo. “Hay que prestar especial atención a los colectivos con más problemas en la inserción laboral, especialmente las mujeres, que representa a 6 de cada 10 personas en situación de desempleo”, concluye el sindicato.