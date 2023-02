Sin pluses, con más contratos parciales y el peso de los cuidados: así se explica la brecha salarial de género en Canarias

A igual empleo, las mujeres trabajadoras de Canarias cobran una media de 2.235 euros menos que sus compañeros hombres. Así se desprende de un estudio realizado por CCOO, donde también se destaca que esta discriminación se produce en todos los sectores y que se incrementa en las ocupaciones de baja cualificación, donde la diferencia alcanza el 28,6 %. Pero ¿cómo se explican estos datos? La secretaria de Acción Sindical, Igualdad y Juventud de CCOO Canarias, Esther Martín, recuerda a este periódico que las discriminaciones pueden ser directas o indirectas y que en las empresas canarias se dan distintos tipos.

Brecha salarial en Canarias: las mujeres cobran 2.235 euros menos que los hombres

Como ejemplo de discriminación directa destaca las sentencias que CCOO ha ganado a hoteles de Tenerife que debido al convenio de hostelería, que permite tener pactos salariales dentro de cada hotel que han discriminado a las mujeres. Por ejemplo, en una de las sentencias ratificadas por el Supremo se constató que las trabajadores cobraban casi 400 euros menos que sus compañeros por unos pluses a los que no podían acceder pese a realizar las mismas funciones. “Esto sigue ocurriendo y de hecho todavía tenemos casi una decena de hoteles que estamos esperando las resoluciones judiciales y estamos convencidos de que las vamos a ganar porque hay sentencia del Supremo al respecto”, destaca Esther Martín.

No obstante, hay otros casos en los que asegura que las empresas no aprecian esas diferencias de forma clara pero sí que se está produciendo brecha salarial. Por ejemplo, Martín invita a hacernos la pregunta de cuántas personas de las personas que trabajan en una empresa han tenido que solicitar permisos para cuidados. Una cuestión que se responde con que son las mujeres quienes en su inmensa mayoría los solicitan.

La brecha también se explica en muchos de los pluses a los que a las mujeres les es muy complicado acceder. Por ejemplo, los pluses de nocturnidad, trabajos en su mayoría desempeñados por hombres debido al peso de los cuidados que sigue recayendo en ellas.

Los contratos temporales tradicionalmente también los han venido encabezando las mujeres, una cifra que se ha estabilizado debido a la reforma laboral. Mientras que los contratos parciales, son las mujeres quienes los lideran en un 75%. Esta cifra quiere decir de de cada diez contratos a tiempo parcial que se firman, 7 están formados por mujeres. Otro dato que se explica en la carga de los cuidados. “Es una barbaridad”, señala Martín en referencia a este dato y añade que es consecuencia de no tener suficientes plazas en Educación Infantil para menores de cero a tres años, plazas para personas dependientes o mayores... “y esto lo suplen las mujeres”, agrega.

En las pensiones, se amplía la brecha salarial y es precisamente en las no contributivas donde es “más alarmante”. Y es que, la mayoría de las que las cobran son mujeres porque “si tienes que estar con contratos a tiempo parcial, se arrastra una precariedad laboral más que cronificada en nuestra comunidad autónoma y no llegas a cotizar lo que exige la norma”. Es esa la razón que aboca a las mujeres a cobrar pensiones no contributivas, porque son trabajadoras pobres y “si no se corrigen estas brechas, seremos más pobres en el futuro”, insiste la sindicalista.

El desempleo también afecta en Canarias a más mujeres que hombres. Un 54% de las personas desempleadas son mujeres. “Estamos hablando de 6 de cada 10 personas en desempleo son mujeres y esto es un problema y más cuando estamos más formadas que los hombres”, apunta Martín. Se trata de una cuestión que cree que es de justicia que se tiene que corregir sobre todo teniendo los índices mayoritarios de tasas universitarias y niveles formativos. Es una cuestión que cree que “refleja la precariedad que tenemos en la comunidad autónoma y que hay un déficit de las políticas de empleo en este sentido”, afirma.

Los datos positivos tras la subida del Salario Mínimo y la Reforma Laboral

Esther Martín sí destaca que en estos últimos años se notan síntomas de mejora. En este sentido, menciona los buenos datos de empleo que se han venido cosechando, con mayor número de personas cotizando a la Seguridad Social. Las personas desempleadas de larga duración también se han reducido, pasando en un año del dato de que 6 de cada 10 personas en el paro no cobraban ninguna prestación (por haberlas agotado) al dato de 4 de cada 10, que sigue siendo elevado pero se nota esa reducción de dos puntos.

Es un dato que también afecta a las mujeres, las que tienen más dificultades de salir del desempleo. Esto “supone romper un bucle peligrosos porque se genera desempleo estructural importante”.

Así mismo, la subida del Salario Mínimo Interprofesional ha beneficiado especialmente a las mujeres. De hecho, mujer, empleada en el sector servicios y la agricultura es el perfil más beneficiado de la subida del salario mínimo en Canarias.