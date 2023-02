La empresa de transportes marítimos Baleària podría pujar por la compra de Naviera Armas si sale a la venta

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha asegurado este viernes que la compañía está “posicionada” por si Naviera Armas sale a la venta: “Estamos muy pendientes”, ha destacado Utor. Durante la rueda de prensa de presentación de la cuenta de resultados de Baleària, Utor ha destacado que “es cierto que los actuales propietarios no tienen vocación de pertenencia” y que por ello están “en la parrilla de salida” y ha habido contactos.

No obstante, también ha incidido en que su prioridad es la de seguir adquiriendo buques y en seguir aumentando rutas, “lo que no quiere decir que si se ponen a tiro”, Baleària vaya a “estar”. Así, ha confirmado que existe esa posibilidad, aunque no ha querido “determinar porcentajes” sobre la posibilidad de una compra, pues “ha habido contactos” y tienen información, pero “como otras muchas navieras”.

Por último, ha destacado que Armas tiene el mercado intrainsular canario, un mercado muy complicado según ha repetido durante la rueda de prensa, servicio península-Canarias y también conexiones en el estrecho.