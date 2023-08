El Gobierno canario de CC y PP admite haber prometido bajar los impuestos en un contexto de “incertidumbre” fiscal

El Gobierno canario de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) ha reconocido este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que existe una “incertidumbre muy grande” en la forma que afectará el regreso de la disciplina fiscal europea a la elaboración de los presupuestos autonómicos, pero que tanto la formación nacionalista como la conservadora están “teniendo en cuenta los compromisos políticos adquiridos” para la conformación del Ejecutivo regional, entre ellos la rebaja anunciada del tipo general del IGIC del 7 al 5%.

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno autonómico, Alfonso Cabello (CC), ha recordado que la Unión Europea (UE) ya ha anunciado para 2024 la vuelta de las medidas de ajuste para controlar el déficit de los estados miembros después de cuatro años de carta blanca con el objetivo de hacer frente a la crisis sanitaria y la guerra en Ucrania. Ese retorno de las reglas fiscales comunitarias, que la UE ha planteado de manera personalizada para cada país, hace que el nuevo Ejecutivo canario desconozca “en qué contexto nos vamos a poder mover el año que viene”, en especial en materia de control de gasto.

“Necesitamos saber en qué medida se va a poner encima de la mesa la disciplina fiscal después de cuatro años. Lo que tenemos ahora mismo es lo que nos viene vía medios de comunicación. Extraoficialmente, el Ministerio [de Hacienda y Función Pública] nos ha comentado que parece que viene. Pero no sabemos a qué medidas ni a qué partidas va a afectar ni en qué grado. [Tampoco] sabemos cómo el Gobierno nacional las va a trasladar a las comunidades autónomas para su aplicación. Es una incertidumbre muy importante”, ha comentado Cabello.

A pesar de ello, CC y PP continúan decididos en profundizar en el paquete de “alivio fiscal” que iniciaron hace unas semanas con la rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones a las grandes herencias y la bonificación del gravamen al combustible en las Islas Verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro), medidas a las que podría sumarse la deducción del tipo general del IGIC del 7 al 5%, anunciada para 2024, aún sin detallar y que augura futuros recortes, según expertos consultados.

“[El Ejecutivo] está teniendo en cuenta los compromisos políticos adquiridos para conformar Gobierno, pero todavía nos encontramos [en un proceso de] identificación, partidas exactas y realizar los cálculos por parte de los departamentos implicados”, ha agregado el viceconsejero de Presidencia en referencia a la rebaja del IGIC, uno de los ejes del acuerdo entre nacionalistas y populares para “contribuir (…) a la reducción de la inflación y la recuperación de parte de la renta disponible de las familias canarias”, según el acuerdo programático firmado el pasado mes de junio.

La propuesta de rebajar en dos puntos porcentuales el impuesto que grava el consumo de bienes y servicios en Canarias fue esbozada durante la campaña electoral tanto por el PP como por CC, que de hecho dijo que lo haría en los 100 primeros días de gobierno y ya no va a poder cumplir con esa promesa. Ambas formaciones expresaron tal voluntad a pesar de que la Unión Europea había adelantado a principios de marzo una serie de orientaciones de cómo será la política fiscal en 2024 para “promover la sostenibilidad de la deuda y un crecimiento sostenible e inclusivo”. Pero ha sido ya en el poder cuando el nuevo Ejecutivo regional ha considerado que esto “puede trastocar” sus planes.

El vicepresidente del Gobierno de las Islas y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez (PP), confesó haberse enterado del regreso de la disciplina fiscal europea durante el primer Consejo de Gobierno, celebrado a mitades de julio. Y dijo días después en una entrevista en Radio Televisión Canaria (RTVC) que dicha medida “puede que trastoque los planes” de la administración.

“Las reglas del gasto, la restricción en cuanto al endeudamiento… Si tenemos normas más restrictivas, vamos a tener menos posibilidades de utilizar economías que venían de ejercicios anteriores que definimos como remanentes de tesorería. Puede trastocar el plan de los próximos cuatro años, pero no solo del Gobierno canario”, señaló Domínguez.

La oposición no ha tardado en criticar al nuevo vicepresidente popular por “un profundo y preocupante desconocimiento sobre las reglas fiscales”, en palabras del líder de Nueva Canarias y anterior consejero de Hacienda, Román Rodríguez. “Es un tema que se ha abordado reiteradamente en el Parlamento de Canarias en la segunda mitad de la pasada legislatura y al que también hice referencia en los debates electorales. Está en el debate político y en la preocupación de los responsables públicos en todo el Estado”.

De momento, la propuesta de Bruselas, difundida a finales de abril, mantiene los dos grandes pilares de las anteriores reglas fiscales: los objetivos de un déficit por debajo del 3% y de rebajar la deuda pública a niveles del 60% del PIB, aunque en esta ocasión la oferta incluye planes personalizados para cada país. El Ejecutivo regional dice que quiere saber cómo afectará esto a España y a Canarias “para que nos permita a nosotros ir avanzando y no hacer el trabajo dos veces [de cara a los presupuestos]”, ha remachado Cabello. El viceconsejero de Presidencia espera que “en los próximos días se despeje esta variable” y ha asegurado que la intención es presentar las cuentas autonómicas para 2024 el próximo 31 de octubre.

