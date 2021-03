La empresa canaria JSP presenta preconcurso de acreedores debido a su delicada situación económica, mientras su plantilla se manifiesta por impagos

La reconocida empresa canaria José Sánchez Peñate (JSP), fundada en 1964 y dedicada al desarrollo industrial en el sector de la alimentación con marcas tan reconocidas para los canarios como Celgán o Millac, ha presentado a principios de este mes el preconcurso de acreedores en el Juzgado Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo de mantenerse a flote y como consecuencia de la situación económica que atraviesa. Tal y como adelantaba Canarias7, el Juzgado ya lo ha admitido a trámite. Mientras tanto, la plantilla ha apoyado de forma masiva un calendario de movilizaciones, que arrancarían el próximo 10 de abril con una concentración a las afueras del Cabildo de Tenerife, para manifestarse por los impagos y las deudas que mantiene JSP con ellos.

Fuentes de la empresa confirmaron al periódico grancanario que "la empresa cuenta ahora con un plazo de tres meses, que pueden llegar a cuatro, para buscar una salida y negociar con los acreedores, la banca y todos aquellos con los que tiene una relación económica". Asimismo, aseguran que JSP ya negocia con un inversor que estudia su entrada en el capital de la empresa.

Ha sido la pandemia la que ha provocado una caída del 50% en su facturación y la que ha terminado de lastrar las cuentas que ya arrastraban déficit desde hace años. De hecho, la empresa recurrió al Juzgado de lo Mercantil en 2018 para refinanciar y reestructurar su deuda.

En las últimas cuentas presentadas por JSP al Registro Mercantil en 2019 los ingresos de la compañía ascendían a casi 54 millones de euros y la deuda era de 37 millones. Estas cifras han variado de forma sustancial en el último año, al caer casi a la mitad lo ingresos.

Esta situación les llevó a una capitalización en octubre de 2020, gracias a la venta de toda la maquinaria de las cuatro fábricas que tiene en Canarias. No obstante, la situación "no ha mejorado, sino que parece ir a peor", informa el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO) en un comunicado. "Recordemos que en su día se informó al comité de empresa que parte de esa capitalización se destinaría a saldar la deuda con los trabajadores", continúa. "La realidad dista mucho de las promesas de la empresa, ya que no solo no se les ha abonado a los trabajadores los salarios adeudados, sino que siguen cobrando a cuenta gotas y fuera de plazo". Para CC.OO. esas ganancias "se han destinado a cubrir deudas con los bancos y con gestores como KPMG, que sí que han cobrado, y muy bien, olvidándose, como es habitual, de los trabajadores que son realmente los artífices de la producción de la empresa".

La situación crítica de una de las grandes firmas canarias que ha crecido y expandido al abrigo del despegue de las Islas con la incorporación plena a la Unión Europea se une a otra firma en similar trance, Hermanos Santana Cazorla. Fue el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria el que acordó el pasado 22 de marzo en un auto la declaración de concurso necesario de la empresa. De esta manera, se atiende a la solicitud realizada por uno de sus acreedores, Isla Marina Sociedad Limitada. El juez acuerda que el actual órgano de administración de Hermanos Santana Cazorla "queda suspendido en sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sustituido en el ejercicio de aquellas por la administración concursal", como avanzaba Canarias 7.

La plantilla, "harta" por los retrasos en el cobro de sus salarios

La plantilla de la empresa José Sánchez Peñate se concentrará el próximo 10 de abril en el Cabildo de Tenerife, en plena Plaza de España, para manifestarse por "los continuos retrasos en el cobro de sus salarios y la deuda que hace años la empresa mantiene con ellos, sin que esta última muestre el menor interés por liquidarla". Los trabajadores se sienten "hartos" de esta situación y reivindican estabilidad y garantía de sus puestos de trabajo.

Es por este motivo que la plantilla apoya de forma masiva el calendario de movilizaciones que se ha propuesto por parte del Comité de Empresa, "para ir elevando el tono de las acciones hacia JSP y denunciando su situación en todas las instancias, tanto a la opinión pública a través de la prensa y medios audiovisuales, como a los órganos del gobierno y autoridades laborales, hasta conseguir una solución que sea aceptada por los trabajadores y trabajadoras de la empresa", concluyen desde el sindicato.