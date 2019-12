Los empresarios se oponen al cambio de nombre del Aeropuerto de Gran Canaria propuesto por el PP

La Asamblea General de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, celebrada el pasado viernes 20 de diciembre, acordó de forma unánime oponerse al cambio de nombre del Aeropuerto de Gran Canaria propuesto por el Partido Popular, que retomó una iniciativa de hace unos años de Coalición Canaria en la que se proponía incluir en su denominación al insigne novelista canario, Benito Pérez Galdós.

La FEHT considera que en los últimos años se ha venido avanzando en dar preponderancia al nombre de la Isla sobre su identificación equiparada a la de la provincia de Las Palmas. Se trata de una tendencia que, si bien tuvo arraigo en el lenguaje popular, en estos momentos la ciudadanía está cada vez más habituada a utilizar el topónimo Gran Canaria cuando se refiere a la Isla. "En ese proceso estuvo el cambio de nombre del Aeropuerto, anteriormente denominado Aeropuerto de Gando", apunta la Federación.

"Esta tendencia no puede ahora quebrarse con iniciativas que, en apariencia inocuas, pueden resultar muy negativas cuando, además, nuestro destino insular de forma habitual se sigue confundiendo con otros topónimos como "Palma", en referencia a Palma de Mallorca, o "La Palma".

La FEHT manifiesta que, "si bien el literato merece todos los reconocimientos y homenajes posibles", no resulta afortunada la iniciativa cuando afectaría de modo "muy sensible a una identificación clara de nuestro destino insular en el exterior". "Mantener el actual nombre de nuestro aeropuerto constituye un evidente activo estratégico comercial de nuestro destino, que no podemos perder bajo ningún concepto", valora la Federación.