Manolo Vieiria dará el pregón del Carnaval de 'Una noche en Río'

Manolo Vieira abrirá el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo 15 de febrero, con un pregón en el que la emoción y la diversión están garantizadas. Así, según avanzaron en la presentación a los medios de comunicación el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, y la concejala del área, Inmaculada Medina, acompañados del humorista, “de nuevo, las risas y el buen humor serán los ingredientes clave del acto que inaugurará la fiesta dedicada a Una noche en Río”.

Vieira, confeso carnavalero, ya se ha visto en similares lides: presentó junto a Eloísa González la Gala de la Reina del Carnaval de 2011 y fue pregonero de la fiesta en 1997, en el parque de Santa Catalina. En 2019 volverá a ejercer de anfitrión, esta vez, partiendo de las Casas Consistoriales y acercándose al público en la plaza de Santa Ana. Antes, el pregonero recorrerá la distancia que separa la Alameda de Colón de las Casas Consistoriales, acompañado de las candidatas y participantes en los actos, así como de los colectivos que conforman la fiesta, en un pasacalles que animará a todos y a todas a unirse a la celebración.

Reconocido como Isletero Ilustre (2018), Hijo Predilecto de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (2015), Medalla de Oro de Canarias (2002), entre otros, y nominado al Premio Canarias de Las Artes en 1996, Manolo Vieira es uno de las personas más populares, reconocidas y representativas del Archipiélago.

“No ha habido ninguna duda con respecto a la elección de Manolo Vieira” explicó el alcalde de la ciudad que aseguró que con él “el éxito está asegurado”. “Han pasado 22 años desde que anunciara el Carnaval dedicado al Extremo Oriente en la década de los 90, un margen de tiempo que ahora nos permite recuperarlo para todo el público que lo quiere y llena sus espectáculos teatrales, sigue sus apariciones televisivas y aplaude sus treinta años de ingenio desde su mítico Teatro Pub Chistera”, apuntó Hidalgo.

En este punto, el edil aclaró que “la decisión no está únicamente basada en su origen isletero, sino en su indiscutible condición de carnavalero”. Al respecto recordó la expectación que causaba el momento en que Manolo Vieira actuaba en las Galas televisadas, a finales de los 80.

“Manolo Vieira, y el tipo de humor que destila, conecta con todas las generaciones”, señaló por su parte Inmaculada Medina que continuó explicando que “esas situaciones cotidianas que él relata en clave de humor a todos nos resultan familiares, y da igual que su visión de las cosas tengan un tono amable o crítico, Manolo siempre consigue una conexión especial con el público que rápidamente se siente identificado con aquello que cuenta”.

Según él mismo ha confesado, procura conversar con jóvenes y mayores para estar al día del punto de vista de sus vecinos y vecinas, algo que no pasa desapercibido al gran público que agota las localidades de los espectáculos que cada Navidad lo lleva al Teatro Cuyás y al Teatro Guimerá, y en donde próximamente estrenará el montaje Cómo han pasado los años, en donde regresa a sus inolvidables Carmelito y Maruquita, Cuco, Fefo y Chanín, personajes de su tiempo que también han ido evolucionando.

Manolo Vieira no sólo ha recorrido los teatros más importantes de Canarias con espectáculos de gran éxito como El último en salir que apague la luz, Sal de ahí, Bolero, Manolo Vieira y yo, Manolo Vieira se escribe con b chica, Risas, Hoy no es lunes, Ta y cua, pun pun, esto y lo otro, Solo reír, Un, dos, tres… Probando. 3.0 o Treinta años no es nada, entre otros, sino que ha actuado en distintas y destacadas plazas estatales, permaneciendo 18 meses consecutivos en la cartelera del madrileño Florida Park, en la década de los noventa; pero también lo ha hecho para el mercado latino de Norteamérica, y ha participado en programas de distintas televisiones de Miami.

A lo largo de sus más de treinta años de profesión, ha colaborado con programas de radio y televisión, ha protagonizado la serie de TVC La Revoltosa, ocupando las primeras posiciones de los programas más vistos y, en 2018, cumplirá su decimocuarta despedida del año junto a los canarios, a través del especial Fin de Año de Televisión Canaria, justo antes de las campanadas de RTVC.