La Audiencia de Las Palmas archiva el llamado caso Hamacas de Fuerteventura al no hallar indicios de delito

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha decretado el sobreseimiento y archivo definitivo del denominado caso Hamacas, que afectaba a casi un centenar de personas de La Oliva (Fuerteventura), según informa este domingo Dennis Miranda Wallace, abogado de varios investigados.



El comunicado del letrado destaca que esta causa tuvo bloqueado durante un mes al departamento de contratación del Ayuntamiento majorero para enviar los expedientes de los concursos públicos denunciados y, además, subraya que contra esta resolución no cabe recurso alguno.



El auto, siendo ponente Emilio Moya, ratifica los argumentos jurídicos de la defensa y comparte íntegramente el razonamiento del juez instructor, José Luis Ruipérez, en la línea de que ni existió delito en el concurso público ni, en consecuencia, perjuicio para las arcas municipales.



Según el fallo, los hechos denunciados "no son constitutivos de delito" ni ha existido "perjuicio alguno para las arcas públicas o para la Administración, dado que las pujas partían de un canon o precio mínimo que se ha respetado en todo caso".



Resalta que "el presunto entramado de pujas en escalera que se denuncia no puede integrar conducta típica penalmente relevante ya que, en el caso de haberse concertado varias personas entre sí, a través de grupo familiares o de conocidos, ofreciendo uno de los investigados una puja -más elevada- y otro investigado otra puja -de menor cuantía-, el primero podía renunciar a la adjudicación y aceptarla el segundo, por un precio menor evidentemente".



Especifica que "ello no impedía que terceras personas tomasen parte en la puja, ofreciendo una puja intermedia, pudiendo concurrir al procedimiento de adjudicación cualquier postor o adjudicatario que cumpliese los requisitos del pliego".



A juicio de la Sala, este caso "no revela, siquiera sea de forma indiciaria, una perpetración delictiva, que no se acredita fehacientemente" y, además, no aprecia "la relevancia penal de los hechos".



El abogado defensor recuerda asimismo que el recurso fue presentado por Votemos La Oliva en solitario, con la oposición del Ministerio Fiscal.