El Festival ItineraCV ofrece un concierto de Joan Chamorro a la residencia de mayores de Puçol de forma solidaria

Tras casi tres ediciones en la Comunitat Valenciana, el Festival Itinera ha ofrecido más de 150 conciertos con cerca de 50 artistas diferentes, centenares de espectadores, y más de 100 localidades.

Pero una de las actuaciones más destacada fue la de este sábado pasado con el concierto que hizo en Puçol, un pueblo con muchos más habitantes que los ‘pobles xicotets’ que suele visitar Itinera, pero que entronca perfectamente con la filosofía y el espíritu de del Festival Itinera, puesto que se interpretó para personas a las que les es imposible acceder a una propuesta de música de calidad. El concierto más especial e histórico de ItineraCV fue para los usuarios de la residencia y centro de día de personas mayores de Puçol.

“Itinera acerca la música a públicos de pueblos que no pueden disfrutar de conciertos, por eso decidimos de forma altruista dar nuestro concierto a la residencia de Puçol” explotando su faceta solidaria como cuenta Joan Benages, el director del Festival ItineraCV. La música que sonó de forma exclusiva para los usuarios y trabajadores del centro de día de Puçol fue el ‘Tributo a Stephane Grappelli’, interpretado por el reconocido músico Joan Chamorro, acompañado de Elia Bastida al violín y a la voz, y Josep Traver a la guitarra eléctrica y acústica. El propio Joan Chamorro acostumbrado a dar recitales en escenarios más cosmopolitas como el Liceo De Barcelona, o el Palau de la música mostraba su sorpresa por la solidaria propuesta de Itinera “no me imaginaba dar un concierto en una residencia para mayores, Itinera no deja de sorprenderme y por eso apostamos por esta propuesta desde el primer momento”.

Del recital de jazz de más de una hora “fue impresionante cómo se consiguió un ambiente tan tranquilo y relajado” manifiesta sorprendida Lourdes Escribano, técnico de animación de la residencia, quien asegura que la música es una de las herramientas que utilizan en terapias, “pero ante una música tan diferente, no nos esperábamos esta respuesta tan positiva”. Y si alguien disfrutó del concierto, ese fue Octavio. A sus 82 años y con las capacidades auditiva y visual mermadas casi al cien por cien, participó de la actuación como uno más, “como si su sordera hubiera desaparecido por obra de magia”. Tal fue la implicación de Octavio, de profesión músico cuando era joven, que “cuando acabó el concierto estuvo hablando sobre su gran pasión con Joan Chamorro y sus acompañantes” asegura Lourdes con una sonrisa en la boca que deja claro lo importante que son experiencias como esta para los habitantes de la residencia.

Pero el autobús Itinera no se detiene, y continúa recorriendo els ‘pobles xicotets’ de la Comunitat Valenciana. Este fin de semana efectuará parada de nuevo en la localidad de l’Enova. El próximo domingo a las 19:30 los vecinos de este pequeño pueblo de la Ribera Alta podrán disfrutar de la actuación del ‘Dúo Aurora Vibes’.