La DANA mantiene chubascos, tormentas y temperaturas a la baja en Andalucía

El tiempo en Andalucía ha ido cambiando a lo largo de la semana: como estaba previsto, el acercamiento de sistemas de bajas presiones ha provocado una inestabilización progresiva en toda la región. Una situación algo inusual, ya que esta inestabilidad ha venido de la mano de una DANA que entraba por el noreste de la Península y se desplazaba hacia el oeste. A este movimiento se le conoce como desplazamiento retrógrado, ya que va al contrario de la circulación general, que es de oeste a este.

De esta forma, en los últimos días se ha notado el aumento de la nubosidad y los chubascos, que están siendo más frecuentes en puntos de los sistemas montañosos, aunque se están generando por buena parte de la región y la tendencia es que sigan produciéndose al menos todo el fin de semana.

La previsión para los próximos días sigue dejando una situación muy revuelta, con chubascos y tormentas que se irán reproduciendo por toda la geografía andaluza. Las zonas donde se espera que los chubascos puedan ser más intensos el viernes será en puntos de Huelva y zona norte de Sierra Morena, por donde se pueden registrar chaparrones de mayor intensidad, aunque se darán en otros puntos.

Temperaturas a la baja

El sábado, por el contrario, mucha atención a todo la franja central e interior este de Andalucía, por donde se espera la mayor actividad, en general serán chubascos poco persistentes, pero localmente intensos. El domingo, situación algo más calmada, con chubascos especialmente en la primera mitad del día y cielos más despejados por la tarde. El viento en general de sur, que puede dejar algunas rachas fuertes, con un levante que irá perdiendo fuerza a lo largo del fin de semana para empezar a soplar de poniente en el Estrecho.

En cuanto a las temperaturas, continuarán perdiendo dígitos en los termómetros, especialmente en zonas del interior, donde las máximas se quedarán por debajo de los 30º C, superándolos solo de forma muy local. En costas rondarán los 23-25º C. Las mínimas se quedan frescas y las noches continuarán siendo muy agradables, bajando de los 17º C en zonas llanas del interior, bajando hasta los 12-13º C en puntos de sierra y sobre los 20º C en las costas.

Tiempo más estable, pero algo revuelto y fresco

El arranque de la semana, parece que no traerá una total estabilidad, aunque las chubascos generalizados se irán retirando de la comunidad poco a poco, dejando un lunes y martes algo más tranquilos, con cielos prácticamente despejados salvo por algunas nubes altas que adornarán el cielo. El viento soplará de componente oeste o suroeste con rachas flojas o moderadas, que serán algo más intensas en puntos del Estrecho, por donde el poniente será algo intenso.

Las temperaturas se mantendrán o subirán ligeramente durante la primera mitad de semana en el caso de las máximas, debido a los mayores ratos de sol. Sin embargo, las mínimas pueden descender de forma generalizada, ya que se espera que los cielos estén despejados durante la noche, bajando de los 15º C en toda la comunidad.

Nuevas lluvias se acercarán hacia la región

El avance de previsión viene marcado por la posibilidad de que depresiones atlánticas se acerquen a nuestra región. Los modelos marcan una probabilidad media-alta de que las borrascas puedan descender de latitud y penetrar hasta la Península Ibérica a mediados de semana, dejando un miércoles y jueves algo más nubosos y con algunas precipitaciones. Esto ocurrirá especialmente el jueves, cuando el frente podría dejar algunas lluvias débiles. El fin de semana será algo más tranquilo, aunque todavía hay que tomarlo con cautela debido a la lejanía del episodio, lo que sí parece que es que el tiempo revuelto de nuevo hará acto de presencia la semana que viene en Andalucía.

Las temperaturas por su parte no variarán en exceso, esperando una subida ligera para mediados de semana pero descendiendo de nuevo el fin de semana. De esta manera, queda garantizada una semana de temperaturas frescas y agradables.