Ana Durán: “Innobooster es una consultora supervitaminada, porque nosotros también participamos en proyectos como Partner estratégico”

Ana Durán Moreno es cofundadora y CEO de Innobooster, una agencia privada de innovación dedicada a impulsar proyectos tecnológicos e innovadores a nivel nacional e internacional. Ahora nos cede parte de su tiempo para participar en una serie de entrevistas para el canal Impulsa Startups.

P. ¿Por qué la innovación?

A. La verdad es que yo siempre he sido muy creativa desde pequeña, siempre me han gustado las actividades creativas. Y, además, tengo una verdadera ilusión por optimizar el trabajo, el tiempo, los proyectos. Es como una obsesión que tengo desde muy pequeña. Siempre creo que se puede hacer mejor, y eso creo que es una característica que también hace que me fije inevitablemente en la innovación.

P. ¿Y entonces Innobooster surgió con ese deseo de aplicar la creatividad?

A. Sí. Yo había trabajado previamente en otras consultoras de innovación y estaba viendo que había cosas que yo haría de forma distinta: Trato al cliente, excelencia en la creación de proyectos, aplicar metodologías mejores… Y por esto, hace seis años nació Innobooster con ese objetivo. Es bastante parecida a una consultora, pero es como una especie de consultora supervitaminada porque nosotros también participamos en proyectos. Ahora estamos entrando en proyectos europeos relacionados con transferencia de conocimiento y metodología de actividades formativas.

P. Es evidente que Innobooster ha conseguido el éxito deseado ya que es un referente a nivel nacional en la búsqueda de ayudas públicas ¿Cómo ha logrado Innobooster llegar tan alto?

A: Con muchísimo esfuerzo diario, de forma constante y creativa. Y las iniciativas que pensamos que pueden tener éxito y que nos encontramos con que no lo tienen, pues no desanimarse nunca. Creo que es la receta perfecta para el emprendedor. Volviendo al cómo hemos logrado este éxito en Innobooster: el esfuerzo: fundamental; y también, aprender a centrarse bien en lo que podemos hacer muy bien e ir creciendo progresivamente. El que mucho abarca poco aprieta.

P. Cuando una entidad desea emprender ¿qué es lo que buscan cuando acuden a Innobooster?

A. Principalmente nos piden ayuda en la búsqueda de subvenciones y financiación pública. Ahora nos piden ayuda para que les encontremos dinero público, y además también nos están empezando a buscar bastante por nuestros proyectos de consultoría. Por ejemplo, que les ayudemos a implementar nuestra metodología Go-to-Market. Metodología que por cierto hemos creado para proyectos de innovación que necesitaban llevar al mercado productos de alto valor añadido. Esta metodología se está implementando con gran éxito en muchas empresas tecnológicas.

P. Antes ha mencionado que también participaban en algunos proyectos. ¿En estos proyectos aplican su metodología GTM?

A. Pueden ser proyectos en los que aplicamos nuestra metodología o asumimos otro tipo de responsabilidades, como comunicación, investigación o gestión, por ejemplo. Tenemos varias actividades con las que somos un Partner muy atractivo en Europa. Ahora sobre todo estamos haciendo proyectos Erasmus+, que tienen como objetivo transmitir conocimiento de la mejor forma posible y ayudar a mejorar metodologías de formación, talento, transferencia de conocimiento, etcétera.

P. ¿Crees que están bien enfocadas las entidades públicas que gestionan las ayudas a startups?

A. Sí, pero faltan cosas por hacer. Innobooster acaba de conseguir un acuerdo con la Comunidad de Madrid. Vamos a ayudar a la comunidad a tener mejor relación con las empresas beneficiarias, que tengan más éxito sus ayudas y que sean más transparentes. Me consta que este proyecto lo están extrapolando a muchas áreas también. Es fundamental que las entidades públicas que dan las ayudas se preocupen por hacer este tipo de estudio para implementar mejoras recurrentemente.

P. Innobooster ayuda a empezar a una gran cantidad de emprendedores y entidades ¿Cómo deciden qué solicitudes son las que avanzan hacia delante?

A. A nosotros nos llegan un montón de proyectos. Lo que intentamos hacer es ver donde tienen posibilidades dentro de los fondos nacionales, regionales, europeos. Hay veces que el proyecto está demasiado inmaduro. Entonces recomendamos acudir a aceleradoras, incubadoras, donde pueden hacer esos primeros pasos con apoyo institucional y estructurado, y luego pedir las subvenciones.

P. Una vez identificado el potencial de un proyecto ¿Cómo ayudan a que ese proyecto consiga sus objetivos?

A. Primero, nos aseguramos de que el proyecto cumpla con los requisitos de la ayuda; hay que acompañarle en la definición de su proyecto. Lo segundo es proponerle una adaptación de ese proyecto a la convocatoria. Y si eso es adecuado, aceptado y correcto para la empresa, entonces redactamos y preparamos el proyecto para presentarlo a la convocatoria que corresponda o a la línea de financiación.