14 Millionen Euro für die digitale Ausbildung von Fachleuten im Bereich des kulturellen Erbes

Der Ministerrat hat auf Vorschlag des Ministers für Kultur und Sport, Miquel Iceta, den königlichen Erlass zur direkten Gewährung eines Zuschusses an die Nationale Fernuniversität (UNED) für die Ausbildung von Fachleuten im Bereich des Kulturerbes in digitalen Kompetenzen genehmigt. Als Teil des Plans für Wiederaufbau, Umgestaltung und Widerstandsfähigkeit beläuft sich der Gesamtbetrag der Finanzhilfe auf 13.963.850 Euro, mit einer Frist bis zum 1. November 2025.

Diese Initiative besteht aus der Konzeption, Entwicklung und Durchführung von Kursen und theoretisch-praktischen akademischen Aktivitäten zur Schulung von mindestens 6.000 Fachleuten im Umgang mit technologischen Werkzeugen, die auf die Dokumentation, Virtualisierung und Erhaltung des kulturellen Erbes ausgerichtet sind, im Rahmen des Projekts Technologies Applied to Cultural Heritage.

Die Möglichkeit, an den Kursen teilzunehmen, wird über die assoziierten Zentren der UNED in allen Autonomen Gemeinschaften auf das gesamte Staatsgebiet ausgedehnt, wodurch die Kapazität des Projekts maximiert wird, unabhängig davon, ob es sich um ländliche oder städtische Gebiete mit geringer oder hoher Bevölkerungsdichte handelt, und der territoriale Zusammenhalt gefördert wird.

Diese Kurse vermitteln das Wissen und die Instrumente, die notwendig sind, um spezifische Kompetenzen für den Einsatz von IKT bei der Digitalisierung, Erhaltung, Restaurierung, Verwaltung, Dokumentation, Verbreitung und Aufwertung des kulturellen Erbes zu entwickeln:

Fortgeschrittene Technologien für das Management und die Dokumentation des kulturellen Erbes“ wird zur Erlangung einer professionellen Expertenqualifikation führen.

Advanced Technologies for the dissemination and enhancement of Cultural Heritage“ (Fortgeschrittene Technologien für die Verbreitung und Aufwertung des kulturellen Erbes) wird zur Erlangung einer Qualifikation als professioneller Experte führen.

Plan Nacional de Competencias Digitales

Diese Beihilfe für die Fortbildung im Bereich der digitalen Kompetenzen schließt sich an die ebenfalls per königlichem Erlass und im Rahmen des Plans zur Wiederbelebung, Umgestaltung und Widerstandsfähigkeit genehmigte Beihilfe an, die zum einen der Spanischen Rundfunk- und Fernsehgesellschaft in Höhe von 76.879.830 Euro (38.439.915 Euro im Jahr 2022 und 38.439.915 Euro im Jahr 2023) für die Fortbildung von 40.800 Personen im Bereich der digitalen Kompetenzen im audiovisuellen Sektor und zum anderen der Stiftung Germán Sánchez Ruipérez in Höhe von insgesamt 3.383.123 Euro (1.691.562 Euro im Jahr 2023) gewährt wird. Die Stiftung Germán Sánchez Ruipérez erhält insgesamt 3.383.123 Euro (1.691.562 Euro im Jahr 2022 und 1.691.561 Euro im Jahr 2023) für die Ausbildung von 4.000 Personen in digitalen Kompetenzen im Buchsektor.

Der Nationale Plan für digitale Kompetenzen, der Teil der Digitalen Agenda Spanien 2025 ist, zielt auf die gesamte Gesellschaft ab, von der Digitalisierung der Schulen bis zu den Universitäten, einschließlich der beruflichen Umschulung, mit besonderem Schwerpunkt auf der Schließung der geschlechtsspezifischen Kluft und der Förderung der Ausbildung in Gebieten mit demografischem Rückgang.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana