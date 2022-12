Daniel Ruíz, IES Felo Monzón: “Unterrichtsräume für Unternehmertum können die Gründung von Startups unter Schülern fördern”

Daniel Ruíz ist Manager für Unternehmertum bei IES Felo Monzón in Las Palmas de Gran Canaria. Die Schule ist bekannt für ihre Größe und ihr vielfältiges Bildungsangebot. Sie besteht aus allen Arten von Berufsfamilien: vom Handel bis hin zu Bild und Ton und anderen, was viele Möglichkeiten für zyklusübergreifende Aktivitäten bietet. Jetzt opfert er einen Teil seiner Zeit, um an der Interviewreihe für den Kanal Impulsa Startups teilzunehmen.

Was sind die Ziele des Entrepreneurship-Klassenzimmers in der Schule?

Im Wesentlichen geht es darum, im Klassenzimmer Projekte zu entwickeln, die sich tatsächlich auf die Wirtschaft auswirken können. Letztendlich wollen wir eine Arbeitsweise im Klassenzimmer schaffen, die die Arbeitsweise in einem Unternehmen simuliert. In traditionellen Klassenzimmern ist das Mobiliar sehr restriktiv und verhindert in gewisser Weise die Flexibilität des Klassenzimmers und die Teamarbeit. Auf diese Weise können wir die kommunikativen Fähigkeiten der Schüler entwickeln, die lernen, in einem Team wie in einem Unternehmen zu arbeiten. Unser oberstes Ziel ist es, die Kreativität unserer Schüler zu fördern, damit sie ihre Geschäftsideen umsetzen können.

Wie viele Schüler haben Sie im Durchschnitt pro Klasse?

Sie kann je nach Berufsfamilie variieren. Ich schätze aber zwischen 24 und 28. Je nach Zyklus können wir bis zu 30 erreichen. Ich gebe nicht an alle Berufsfamilien, aber ich kann Ihnen sagen, dass wir mit Sicherheit einen Durchschnitt von mindestens 22 und höchstens 28 haben.

Glauben Sie, dass das Interesse der Studenten an Unternehmertum und Unternehmensgründungen gewachsen ist?

Ich halte es für möglich, dass die Zahl der Studenten in den kommenden Jahren steigen wird. Die Nachfrage nach beruflicher Bildung wird zunehmen, da sie zu einer fast unmittelbaren Eingliederung in den Arbeitsmarkt führen soll. Für diejenigen, die sich aufgrund der wirtschaftlichen Lage ihrer Familien ein Hochschulstudium nicht leisten können, ist eine Berufsausbildung eine sinnvolle und reale Möglichkeit, sich eine Zukunft aufzubauen.

Was ist Ihrer Meinung nach das letztendliche Ziel der Schüler, wenn sie diese Klassenräume betreten?

Vor allem verstehe ich, dass es darum geht, neue Gruppenmethoden oder besser gesagt, Arbeitsmethoden zu erlernen, die nicht immer individuell sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Schülerinnen und Schüler auf ihre Ziele hinarbeiten können, und wir als Lehrkräfte wollen sie dabei unterstützen. Wenn die Schüler das Klassenzimmer sehen, fühlen sie sich bereits anders, es ist nicht mehr ein Klassenzimmer, das sie dazu einlädt, individuell zu arbeiten oder sich gegenseitig zu untersuchen, es ist ein Raum für gemeinsame Arbeit. Was wir tun, ist, die Ausbildung zu erneuern, was ein Anreiz für sie ist, da sie nicht mehr individuell arbeiten.

Welche Aktivitäten haben Sie im Unterricht zum Thema Unternehmertum durchgeführt?

Wir haben mehrere davon durchgeführt, sowohl aus der Sicht der Studenten als auch aus der Sicht der Lehrerausbildung. Insbesondere haben wir Projekte im Zusammenhang mit sozialem Unternehmertum durchgeführt, an Wettbewerben teilgenommen (mit der berühmten Cola-Marke bei ihrer Jugendtour) und das Klassenzimmer für Unternehmertum zu diesem Zweck genutzt. Es gab ein Projekt, bei dem mehrere Vorträge über Unternehmertum, Teamarbeit, die Ausrichtung einer Geschäftsidee und deren Umsetzung und Entwicklung gehalten wurden. Es wurden Schulungsmaßnahmen mit direktem Bezug zum Unternehmertum durchgeführt.

Haben Sie für die Zukunft irgendwelche Aktivitäten im Klassenzimmer geplant?

Die Einrichtung mehrerer solcher Stellen wird derzeit durchgeführt. Ziel ist es, das Klassenzimmer zur Förderung von Projekten für Schüler zu nutzen. Das neue Grundgesetz über die Integration und Organisation der Berufsausbildung weist bereits darauf hin, dass die Projekte für Jungen und Mädchen intermodular sein müssen, d.h. zwischen verschiedenen Modulen, um innovativere Projekte zu entwickeln.

Sehen Sie die Möglichkeit der Gründung von Start-ups unter Studenten?

Ja, das Zentrum verfügt nicht nur über ein Klassenzimmer für Unternehmertum, sondern auch über ein ADECA, d. h. für angewandte Technologie. Dazu gehört eine Reihe von Technologien, mit denen Schüler an Projekten arbeiten können, die in der Schule entstehen. Die Schüler können diesen Raum bei Bedarf nutzen. Hier lernen sie die digitalen Fähigkeiten, die für die Entwicklung von Start-ups so wichtig sind. Es handelt sich um einen ergänzenden Unterrichtsraum zum Unterrichtsraum für Unternehmertum. Die Informationstechnologie geht weit über das hinaus, was man mit Handys erreichen kann.

Wie leiten Sie die Studenten durch den Prozess des Unternehmertums?

Im Prinzip sorgen wir dafür, dass sie motiviert sind. Ich empfehle den Schülern immer, sich selbst kennen zu lernen, um herauszufinden, welche Geschäftsidee sie haben möchten. Von dort aus bitte ich sie, eine Marktanalyse durchzuführen, um herauszufinden, wie die Geschäftslandschaft aussieht, und auf dieser Grundlage beginnen sie ihre Projekte. Die Idee, die sie entwickeln, ist motiviert, weil sie sie auf diese Weise ausgereift haben. Wir wollen Schüler mit Ideen ermutigen, die sich in der Realität umsetzen lassen.

Glauben Sie, dass die neue duale Berufsausbildung das Unternehmertum und die Gründung von Startups unter Studenten fördern wird?

Ich verstehe, dass es so ist. Das ist etwas, das wir so schnell wie möglich umsetzen müssen. Ziel der dualen Berufsausbildung ist es, dass die Studierenden so früh wie möglich mit der Realität der Wirtschaft in Berührung kommen, damit sie reale Erfahrungen mit dem, was sie lernen, sammeln können. Während ihrer Ausbildung werden sie in der Lage sein, über den Sektor, in dem sie arbeiten, nachzudenken und auf dieser Grundlage ihr eigenes Unternehmen zu organisieren.

Sind Sie der Meinung, dass es an Unterstützung für die Verbesserung von Aktivitäten im Klassenzimmer mangelt?

Wir müssen vor allem Allianzen fördern, sei es mit Verbänden, Unternehmen oder Verwaltungen, die uns ihre Sicht der Dinge vermitteln können. Was die Hilfsmittel anbelangt, so brauchen wir meines Erachtens nicht viel Hilfe, denn das Zentrum ist gut ausgestattet, um die ihm zugedachten Aufgaben zu erfüllen.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana