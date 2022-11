Dank des Innpulso-Netzwerks engagieren sich Las Palmas de Gran Canaria und Adeje für F&E&I als Vektor des Wandels

Die Ministerin für Wissenschaft und Innovation, Diana Morant, leitete in Madrid die Plenarsitzung des Netzwerks Innpulso, einem Begegnungsforum der Gemeindeverwaltungen, dem auf den Kanarischen Inseln nur Las Palmas de Gran Canaria und Adeje angehören. Der Minister hob dieses Netzwerk als eine Übung in Zusammenarbeit hervor und betonte die Notwendigkeit, die lokalen Räte im Bereich der Wissenschaft und Innovation zu stärken, um eine widerstandsfähigere Gesellschaft zu schaffen. Morant hat sich für FuEuI als Vektor für die Umgestaltung von Städten entschieden, um das Wohlergehen ihrer Bürger zu steigern.

Das Innpulso-Netzwerk bringt insbesondere die Gemeinden zusammen, die vom Ministerium für Wissenschaft und Innovation als “Städte der Wissenschaft und Innovation” für ihr Engagement für F&E&I durch lokale Politik und für ihre Unterstützung von Unternehmen mit einer starken wissenschaftlichen, technologischen und innovativen Komponente anerkannt wurden.

Im vergangenen Juni wurden 20 neue Städte zum Beitritt in das Innpulso-Netzwerk zugelassen, eine Erweiterung, die das wachsende Interesse der spanischen Kommunen an dem Netzwerk zeigt und die bisher geleistete gute Arbeit bestätigt.

Derzeit gehören 83 Städte aller Größenordnungen dem Innpulso-Netzwerk an, einem Raum, in dem bewährte Praktiken bei der Verwaltung innovativer Politiken und Kommunikationsinitiativen ausgetauscht werden, um diese Projekte den Bürgern zu vermitteln.

Das Netz ist auch ein zunehmend aktiver Akteur bei der Förderung innovativer Maßnahmen wie der öffentlichen Auftragsvergabe für Innovationen, der Unterstützung innovativer KMU und Unternehmer und der Definition von Innovationskriterien.

Innovationsagenten im Innpulso Netzwerk

Das Ministerium für Wissenschaft und Innovation hat eine Investition von rund 12 Millionen Euro für die Einstellung lokaler Innovationsbeauftragter in den Stadtverwaltungen des Innpulso-Netzwerks vorgesehen, um die Verwaltungskapazitäten der Innovationspolitik auf lokaler Ebene zu stärken.

Dieses Projekt, das in Spanien Pionierarbeit geleistet hat, wurde von den Städten, die dem Netzwerk angehören, sehr positiv aufgenommen, und 86 % der Stadtverwaltungen, die dem Netzwerk angehören, haben einen Zuschuss des Ministeriums für die Einstellung eines Innovationsbeauftragten beantragt.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana

