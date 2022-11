Der öffentliche Sektor wird ein unternehmerischer Akteur sein, der private Investitionen in FuEuI anregt

Der Senat hat die Reform des Gesetzes 14/2011 vom 1. Juni über Wissenschaft, Technologie und Innovation gebilligt, das aufgrund der Einarbeitung eines Änderungsantrags im Senat sein parlamentarisches Verfahren im Abgeordnetenhaus zur endgültigen Verabschiedung fortsetzen wird.

Die Ministerin für Wissenschaft und Innovation, Diana Morant, hat erklärt, dass diese Verordnung einen großen Fortschritt für das spanische Wissenschafts- und Innovationssystem darstellt, da sie den Mitarbeitern des öffentlichen Wissenschafts- und Innovationssystems in unserem Land, insbesondere den jungen Menschen, mehr Ressourcen, Rechte, Möglichkeiten und Stabilität gewährt.

Sie garantiert auch stabile und wachsende öffentliche Mittel für FuE mit dem Ziel, bis 2030 1,25 % des BIP zu erreichen - und 3 % zusammen mit privaten Investitionen - in Übereinstimmung mit dem Pakt für Wissenschaft und Innovation.

Nach der Abstimmung bezeichnete Morant den von der PP verteidigten Änderungsantrag als Fehler und forderte die Parteien, die ihn unterstützt hatten, auf, darüber nachzudenken, ob er im Kongress bestätigt werden sollte oder nicht. Diese Abänderung ermöglicht die Befristung von Forschungsverträgen im Zusammenhang mit wettbewerbsfähigen europäischen Fonds.

“Wir haben es mit zwei verschiedenen Modellen zu tun: den befristeten Verträgen der Vergangenheit, die von der PP verteidigt werden, und der Stabilität und den unbefristeten Verträgen, die uns mit Europa in Einklang bringen, die von der spanischen Regierung und der PSOE verteidigt werden”, sagte er.

Er fügte hinzu, dass es je nach Finanzierungsquelle zwei Arten von Verträgen in ein und demselben Labor geben würde. “Wir werden Forscher haben, die mit einem stabilen und unbefristeten Modell unter Vertrag stehen, und andere Forscher mit prekären, befristeten Verträgen aus der Vergangenheit. Unsere Wissenschaftler haben das nicht verdient und dieses Gesetz auch nicht, schloss er.

Verbesserung der wissenschaftlichen und technischen Laufbahnen im Bereich FuEuI

Unter den Maßnahmen zur Verbesserung der wissenschaftlichen und technischen Laufbahnen im Bereich FuEuI sieht der Text eine neue Art von unbefristetem Vertrag vor, der an die Entwicklung wissenschaftlicher und technischer Tätigkeiten für alle Arten von Forschungspersonal im Rahmen bestimmter Forschungslinien und FuEuI-Verträge gebunden ist.

Diese unbefristete Einstellung, deren Anwendung durch einen königlichen Gesetzeserlass vorgezogen wurde, trägt den Besonderheiten des FuEuI-Systems Rechnung und unterliegt nicht den Beschränkungen des öffentlichen Beschäftigungsangebots oder den Ersatzraten.

Der Text sieht auch einen neuen Postdoc-Weg vor, der das Eintrittsalter in das System senken und eine stabile Eingliederung in das System erleichtern soll.

Konkret sieht die Norm einen neuen Vertrag mit einer Laufzeit von bis zu sechs Jahren vor, mit einer Zwischenbewertung, die zur Beförderung führt, und einer Abschlussbewertung, die zum neuen R3-Zertifikat führt.

Dieses Zertifikat erleichtert die Festigung eines Studienplatzes, da ein Teil der Aufnahmeprüfungen entfällt und mindestens 25 % der Plätze in öffentlichen Forschungseinrichtungen und 15 % in Universitäten reserviert sind.

Der Gesetzesentwurf garantiert auch neue Beschäftigungsrechte für junge Forscher in unserem Land, wie z.B. eine Entschädigung bei der Beendigung von Verträgen mit Doktoranden und Post-Doktoranden.

Maßnahmen zur Förderung der Anziehung von Talenten und der beruflichen Mobilität

Die Verordnung enthält auch Maßnahmen zur Förderung der Anziehung von Talenten nach Spanien und der Mobilität des Forschungspersonals, mit Erleichterungen für die Einstellung von ausländischem Personal und der Möglichkeit einer doppelten Abordnung in Spanien und im Ausland.

Darüber hinaus werden im Rahmen der Fünfjahreszeiträume für Forschungspersonal in öffentlichen Forschungseinrichtungen (OPIS) erstmals alle Forschungsleistungen, die zuvor im öffentlichen Sektor und an einer Universität in Spanien und im Ausland erbracht wurden, bewertet und anerkannt. Bislang wurden in unserem Land nur die Fünfjahreszeiträume im OPIS anerkannt.

Außerdem wird der Vertrag für herausragende Forscher neu definiert, um renommiertes wissenschaftliches Personal nach Spanien zu holen.

Mehr Anerkennung für Forschungspersonal

Das technische Personal der öffentlichen Forschungseinrichtungen erwirbt neue Rechte, wie z. B. die Möglichkeit der beruflichen Mobilität, befristete Ausbildungsaufenthalte oder die Mitarbeit in Technologieunternehmen.

Die autonomen Gemeinschaften ihrerseits haben den Auftrag, bestimmte Kategorien von Gesundheitsforschern in ihr Statutspersonal aufzunehmen und ihre berufliche Laufbahn unter ähnlichen Bedingungen wie die des übrigen Forschungspersonals zu entwickeln.

Verringerung des Verwaltungsaufwands und Förderung des Wissenstransfers

Ein weiterer Schwerpunkt des Gesetzentwurfs ist die Verringerung des Verwaltungsaufwands im FuEuI-Sektor. Im Bereich der öffentlichen Subventionen beispielsweise führt das Gesetz Maßnahmen ein, die sowohl das Verfahren zur Gewährung von Beihilfen als auch das Verfahren zur Rechtfertigung durch die Begünstigten erleichtern.

Die Verordnung zielt auch darauf ab, den Wissenstransfer, eine der Schwachstellen des spanischen FuEuI-Systems, durch neue Mechanismen zu stärken. Eine davon ist die Anerkennung der sechsjährigen Transferperiode, um den direkten Transfer von im öffentlichen Sektor geschaffenem Wissen und Innovationen an Unternehmen und die Gesellschaft zu fördern.

Weitere im Text enthaltene Mechanismen sind die Entwicklung des öffentlichen Auftragswesens für Innovationen und die Erlaubnis für öffentliche Verwaltungen, in kommerzielle Unternehmen zu investieren und zu ko-investieren, wie in den fortschrittlichsten Ländern, wo der öffentliche Sektor ein unternehmerischer Akteur ist, der investiert und private Investitionen in F&E und Innovation anregt.

Die Gesetzesreform sieht auch die Schaffung einer spanischen Raumfahrtagentur mit einer Komponente für die nationale Sicherheit vor, um die Bemühungen im Bereich der Raumfahrt zu leiten, die verschiedenen nationalen Agenturen mit Zuständigkeiten im Raumfahrtsektor effizient zu koordinieren und die internationale Zusammenarbeit und Koordination zu vereinheitlichen.

Die spanische Raumfahrtbehörde wird für die Ausarbeitung einer spanischen Raumfahrtstrategie zuständig sein, und das Gesetz legt fest, dass ihr Standort unter anderem auf den Grundsätzen des sozialen und territorialen Zusammenhalts, der Verbesserung der Funktionsweise der öffentlichen Dienste und der Bekämpfung der Entvölkerung beruhen wird.

Gleichstellung der Geschlechter

Die Verordnung zielt auch darauf ab, die wichtigsten geschlechtsspezifischen Ungleichheiten zu beseitigen, die im Bereich von FuE und Innovation fortbestehen. Zu diesem Zweck wird sie zum ersten Mal Rechtssicherheit für die Gleichstellung der Geschlechter im Wissenschafts-, Technologie- und Innovationssystem schaffen und einen dualen Ansatz gewährleisten, bei dem die Geschlechterperspektive eine Querschnittsachse der Planungsinstrumente der öffentlichen Akteure in Wissenschaft, Technologie und Innovation darstellt, während gleichzeitig spezifische Maßnahmen durchgeführt werden.

So müssen öffentliche Bedienstete über einen Gleichstellungsplan verfügen und diesen jährlich evaluieren. Außerdem müssen sie über Protokolle für den Umgang mit sexueller Belästigung und Belästigung aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Ausrichtung verfügen.

Sie sieht auch die Schaffung eines Gütesiegels für die Gleichstellung von Frauen und Männern in FuEuI für Zentren vor, die in diesem Bereich Spitzenleistungen erbringen, sowie die Verpflichtung, Maßnahmen zur Beseitigung geschlechtsspezifischer Vorurteile und zur Einbeziehung der Geschlechterdimension in FuEuI-Projekte durchzuführen.

In diesem Sinne wird die Gleichstellung auch bei den Auswahl- und Bewertungsverfahren für diejenigen, die eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie anstreben, gewährleistet und die Förderung positiver Maßnahmen wird unterstützt. Darüber hinaus wird die grundlegende Rolle der wissenschaftlichen Verbreitung und Bildung zur Förderung des soziokulturellen Wandels und der Mitverantwortung anerkannt.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana