Die Ausschreibung Canarias Stars ist offen für die Förderung von Projekten technologiebasierter Startups

Die Regionalministerin Elena Máñez erklärte, dass diese Maßnahme unter anderem darauf abzielt, die kanarische Wirtschaft weiter zu diversifizieren, indem sie “die Gründung innovativer Unternehmen fördert, den Prozess der ”Kristallisierung“ von Unternehmensprojekten beschleunigt, Treffpunkte fördert, die den Kontakt zwischen Unternehmern und privaten Investoren oder Business Angels erleichtern, und den Zugang zu anderen nationalen und europäischen Innovationsfinanzierungsquellen auf agile Weise erleichtert”.

Canarias Stars ist eine der neun neuen Initiativen, die im Jahresbudget der Kanarischen Agentur für Forschung, Innovation und die Informationsgesellschaft vorgesehen sind und die darauf abzielen, die wirtschaftliche Reaktivierung mit einem klaren Engagement für Talente und Forschung, digitale Transformation, Unternehmensinnovation und verbesserte Konnektivität anzugehen.

Die heute im BOC veröffentlichte Ausschreibung für Canarias Stars-Subventionen legt fest, dass die Mindest- und Höchstbeträge der Subventionen pro gefördertem Projekt 25.000 bzw. 200.000 Euro betragen und dass die Anträge über die elektronische Zentrale mit einer Frist von 15 Tagen ab heute eingereicht werden müssen.

Zugang zu dieser Beihilfelinie haben öffentliche oder private Einrichtungen, die als Innovationsunterstützer tätig sind, Dienstleistungen für Unternehmen erbringen und die Innovationskultur im Bereich der unternehmerischen Tätigkeit fördern, sowie private Unternehmen, die ein Innovationsprojekt durchführen wollen.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana

Dieser Kanal unterstützt Verwaltungseinheiten mit Plänen zum Unternehmertum:

Der Impulsa Startups Channel und der Impulsa Ventures Inkubator richten sich an: 1) Neugründungen, die sich um eine Inkubation bemühen. 2) Berufsbildungszentren oder Universitäten, die das Unternehmertum fördern 3) Lokale Entwicklungsbüros, Räte und öffentliche Einrichtungen mit Plänen zur Förderung des Unternehmertums. 4) Etablierte oder reife Unternehmen des Sektors, die mit einer Startup-Strategie innovativ werden wollen (Corporate Venturing) 5) Investoren oder Risikokapitalgeber, die an Startups und an den Steuervorteilen der Kanarischen Inseln interessiert sind. 6) Start-ups, die sich als ZEC-Unternehmen oder digitale Nomaden niederlassen wollen 7) Öffentliche Einrichtungen, die sich für Unternehmertum und lokale, insulare oder regionale Entwicklung einsetzen. Wenn Sie möchten, dass wir Ihre Geschichte erzählen, gemeinsam auftreten oder ein Ereignis feiern, können Sie sich an startups@canariasahora.com wenden. Sie können sich auch per WhatsApp mit Impulsa Startups unter +34 662 156 672 in Verbindung setzen.