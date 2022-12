Die Digitalisierung ist eine Chance, die Wettbewerbsfähigkeit des Tourismussektors in Spanien zu verbessern

Die Digitalisierung ist eine Chance, die Wettbewerbsfähigkeit des Tourismussektors zu verbessern, so Carlos Romero, Direktor für F&E&I bei der Staatlichen Gesellschaft für das Management von Innovation und Tourismustechnologien (Segittur). Die staatliche Gesellschaft, die zum spanischen Staatssekretariat für Tourismus gehört, führt das Programm Last Mile durch, das mit 80 Millionen Euro ausgestattet ist, um innovative Projekte im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und der Übernahme bereits vorhandener Technologien zu fördern. Derzeit werden die 168 im Rahmen der ersten Aufforderung eingereichten Projekte im Wert von 25 Millionen Euro bewertet.

Obwohl das Ministerium für Wettbewerbsfähigkeit in erster Linie für die Digitalisierung des Tourismussektors in Spanien zuständig ist, stehen auch Mittel der Europäischen Union zur Verfügung, insbesondere 3,4 Milliarden Euro aus den Next Generation Fonds. Diese Mittel sind vor allem für Stadtverwaltungen, autonome Gemeinschaften und Branchenverbände bestimmt und stehen fünf Jahre lang zur Verfügung.

Die Digitalisierung kann vor allem für kleine und mittlere Tourismusunternehmen von Vorteil sein, da sie sie nutzen können, um ihr Geschäft von Grund auf zu überdenken und den Kunden in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit und ihres Geschäftsmodells zu stellen. Santiago Sesé, Präsident der Handelskammer von Santa Cruz de Tenerife, weist jedoch darauf hin, dass kleine Unternehmen aufgrund der Bürokratie Schwierigkeiten beim Zugang zu den Mitteln der nächsten Generation haben könnten. Es ist daher wichtig, eine gute Diagnose zu stellen und erfolgreiche Strategien auf lokaler Ebene zu entwickeln, um diese Mittel zu nutzen und den Erfolg der Digitalisierung zu gewährleisten.

Die Tourismusbranche ist sich bewusst, dass sie im Bereich der Technologie immer im Rückstand sein wird, glaubt aber, dass diese ihr helfen kann, ihre Dienstleistungen zu verbessern und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Darüber hinaus kann die Digitalisierung auch dazu beitragen, die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken. Daher ist es wichtig, dass sich die Unternehmen des Sektors auf die Veränderungen einstellen und die Digitalisierung annehmen, entweder durch Programme wie Last Mile oder mit Unterstützung von Fonds wie Next Generation.

