Die Kanarischen Inseln, das neue Einsatzzentrum des U-Boots PISCES VI

Der Südhafen von Santa Cruz de Tenerife ist zum Einsatzzentrum des U-Boots PISCES VI geworden, das von einem Unternehmen aus den Vereinigten Staaten hergestellt wird. Dieses Fahrzeug verfügt über einen Tieftauchgang mit Spitzentechnologie, eine Tauchtiefe von 2.180 m und bietet Platz für 3 Personen und den Piloten. Eine gute Gelegenheit für die Wirtschaft und für kanarische Start-ups, die die Durchführung von Aktivitäten im Rahmen der Initiative erleichtern können.

PISCES VI ist eine private Initiative, die mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, wissenschaftlichen Einrichtungen, sowohl öffentlichen als auch privaten, die sich eine solche Infrastruktur nicht leisten könnten, die Möglichkeit zu geben, tief in die Ozeane zu tauchen. Neben diesem wissenschaftlichen Zweck bietet PISCES VI auch die Möglichkeit des Eintauchens u.a. für Film, Tourismus, archäologische oder industrielle Arbeiten. Hier können Startups ansetzen, PISCES VI könnte kanarische Talente nutzen, um eine effizientere Arbeit zu entwickeln.

Ursprünglich nutzten nur China, Japan, Frankreich und die USA diese Tieftauch-U-Boote für wissenschaftliche Studien, da die Kosten sehr hoch waren. Der Geschäftsführer und Gründer von PISCES VI, Scott Waters, hat jedoch die Kanarischen Inseln als Insel vulkanischen Ursprungs mit sehr interessanten geologischen und ozeanografischen Eigenschaften ausgewählt. Außerdem hat sie aufgrund dieser Tatsache einen steilen Abhang von den abyssalen Ebenen in einer Tiefe von 3.000 Metern, und deshalb sah Waters eine einzigartige Gelegenheit, Tauchgänge zu entwickeln.

Der Initiator von PISCES VI wurde bei der Durchführung dieser Initiative von Why Tenerife, dem Ozeanographischen Institut der Kanarischen Inseln, Red Cide (bei der Suche nach Finanzmitteln und der Herstellung von Kontakten zu anderen Akteuren) und PROEXCA (zur Bekanntmachung des Projekts auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene) unterstützt.

Wie Scott Waters sagt, “sind wir vor kurzem auch der ZEC beigetreten, was aufgrund der steuerlichen Anreize zweifelsohne einen großen Vorteil für die Entwicklung unserer Aktivitäten darstellt”. Außerdem fügt er hinzu: “Teneriffa ist die Operationsbasis, aber das U-Boot hat den großen Wettbewerbsvorteil, dass es mit nur zwei 20-Fuß-Containern überall auf der Welt verlegt werden kann, wie es zum Beispiel Ende des Jahres bei einer wissenschaftlichen Mission in der Antarktis geplant ist. Das U-Boot wird also auf wissenschaftlichen Missionen in der ganzen Welt unterwegs sein, kombiniert mit lokalen Aktivitäten zwischen den internationalen Missionen.

