Die zweite Phase des Programms Digital Kit beginnt mit einer Investition von 500 Millionen Euro für KMU mit drei bis neun Beschäftigten

Zu den wichtigen Fortschritten, die in den letzten Monaten im Bereich der Digitalisierung erzielt wurden, gehört die Einführung des Digital Kit-Plans, dessen erster Aufruf zur Einreichung von Anträgen bisher von mehr als 65.000 KMU mit 10 bis 49 Beschäftigten, d. h. von etwa jedem zweiten Unternehmen dieser Gruppe, beantragt wurde. Rund 18.000 digitale Gutscheine wurden bereits vergeben.

Noch vor Ende des Monats soll die zweite Phase des Plans eingeleitet werden, die sich an Unternehmen mit 3 bis 9 Beschäftigten richtet und Investitionen in Höhe von 500 Millionen Euro vorsieht. Im Hinblick auf die Digitalisierung von Kleinunternehmen, Kleinstunternehmen und Selbstständigen sieht das Konjunkturprogramm im Zeitraum 2021-2023 ein öffentliches Investitionsvolumen von 3,067 Millionen Euro für den Einsatz einer Reihe bereits auf dem Markt erhältlicher digitaler Lösungen (“Digital Kit”) im Produktionsgefüge von Kleinunternehmen, Kleinstunternehmen und Selbstständigen in der spanischen Wirtschaft vor.

Das Programm Digital Kit zielt darauf ab, kleinen Unternehmen, Kleinstunternehmen und Selbstständigen Beihilfen für die Einführung von auf dem Markt verfügbaren Digitalisierungslösungen zu gewähren. Die Begünstigten erhalten die Beihilfe entsprechend ihrer Größe, gemessen an der Zahl der Beschäftigten.

Das aus dem Erteilungsbeschluss resultierende Inkassorecht wird als “digitaler Beleg” bezeichnet. Dieser “digitale Gutschein” kann erst dann ausgezahlt werden, wenn die Digitalagentur im Namen des Empfängers und in dessen letztendlicher Verantwortung den entsprechenden Nachweis über die Durchführung der Tätigkeit, für die die Finanzhilfe gewährt wurde, vorlegt und die Bewilligungsstelle die Finanzhilfe für gerechtfertigt hält.

An der Verwaltung des Programms sind drei Arten von Akteuren beteiligt: (1) die begünstigten Unternehmen, die die Beihilfe für die Einführung der digitalen Lösungen erhalten, (2) die Digitalisierungsbeauftragten, die die entsprechenden Dienstleistungen erbringen oder die entsprechenden digitalen Lösungen installieren, und (3) die kooperierenden Einrichtungen, die bei der Verwaltung der Beihilfe im Namen und im Auftrag der gewährenden Stelle mitwirken.

Der Begünstigte muss die gewährte Beihilfe, deren Einzugsrecht als “Digitalbonus” bezeichnet wird, dazu verwenden, eine oder mehrere Digitalisierungslösungen aus dem Katalog der Digitalisierungslösungen des Programms auf der Plattform Acelera pyme in Auftrag zu geben, indem er mit den angeschlossenen Digitalisierungsagenturen Verträge über die Bereitstellung von Digitalisierungslösungen abschließt.

Zu diesem Zweck wird der Katalog der Digitalisierungslösungen des Programms Mechanismen für die Bearbeitung von Anträgen von Einrichtungen bereitstellen, die die Rolle eines digitalen Signalisierungsagenten übernehmen möchten, und es ihnen ermöglichen, den Verweis auf ihr Angebot an Digitalisierungslösungen auf transparente Weise zu veröffentlichen, so dass diese für die Begünstigten zugänglich sind.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana