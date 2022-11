Digitalisierung, die erste der acht Achsen, die die künftige Nachhaltigkeitsstrategie Spanien 2030 bestimmen werden

Während des Treffens mit den Vertretern der Autonomen Gemeinschaften, der lokalen Behörden und des Tourismussektors berichtete Minister Reyes Maroto auch über die guten Aussichten, die das Ministerium für den Herbst sieht, und gab einen Überblick über die von der Regierung beschlossenen Maßnahmenpakete zur Eindämmung der Inflation und zur Sicherstellung der Energieversorgung, die sich als wirksam erwiesen haben. Sie informierte die Mitglieder von CONESTUR auch über den Prozess der Umsetzung von Maßnahmen zur Erfüllung der europäischen Energiesparverpflichtungen, die nun in den kürzlich von der Regierung verabschiedeten Plan für mehr Energiesicherheit (+SE) aufgenommen wurden.

“Ein Plan, der dem Wirtschaftsgefüge mehr Sicherheit bietet, indem er einen Rahmen schafft, der Vorhersehbarkeit und Versorgungssicherheit garantiert, und der auch das Vertrauen in den Tourismus- und Reisesektor stärkt”, sagte der Minister für Industrie, Handel und Tourismus, Reyes Maroto. Maroto erinnerte auch an die Unterstützung für die Annahme von Maßnahmen zur Energiewende und an den Rahmen für die Unterstützung der Energiekosten, den die Regierung bereitstellt.

In diesem Zusammenhang wies die Ministerin auf die Investitionen ihres Ministeriums hin, die mit europäischen Mitteln finanziert werden, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Reiseziele und Tourismusunternehmen zu verbessern und einen nachhaltigen, digitalen und integrativen Tourismus zu fördern. In den ersten Jahren der Umsetzung des Plans - 2021/22 - beläuft sich die endgültige Mittelausstattung des Plans für Erholung, Umgestaltung und Widerstandsfähigkeit im Tourismusbereich zum 30. September 2022 auf 2.399,6 Millionen Euro (aus Komponente 14). Zu Lasten dieser Mittel wurden Ausgaben in Höhe von 1.057,4 Mio. € genehmigt. “Wir befinden uns in der Halbzeit des Durchführungszeitraums und haben bereits 44 % der zugewiesenen Mittel genehmigt. Für den Haushalt 2023 wird der Bereich Tourismus mit einem Budget von über 1 Milliarde Euro ausgestattet, wovon ein großer Teil auf die Pläne für die Nachhaltigkeit des Tourismus in den Reisezielen entfällt”, erläuterte der Minister für Tourismus.

Fortschritte bei Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Innovation

Auf seiner zweiten Sitzung nach der Sitzung im Juni letzten Jahres hat der spanische Tourismusrat die acht Eckpunkte für die Schaffung eines neuen Tourismusmodells verabschiedet.

Zu diesen acht Elementen gehören erstens die Förderung der Digitalisierung, die auf Kosteneinsparungen, Datensparsamkeit, bessere Verkaufsförderung und Wettbewerbsfähigkeit abzielt; zweitens die soziale Nachhaltigkeit, die sich auf die Entwicklung spezifischer Maßnahmen zur Förderung der Erhaltung der natürlichen Umwelt, der Bräuche und der traditionellen lokalen Lebensweise auswirkt; drittens die ökologische Nachhaltigkeit, die darauf abzielt, den ökologischen Fußabdruck des Sektors zu verringern; Viertens: Eine weitere wichtige Achse des Wandels ist die Verbesserung der Konnektivität, der Intermodalität und der touristischen Mobilität, um das Besuchererlebnis zu verbessern und gleichzeitig auf die ökologischen Herausforderungen zu reagieren; fünftens: Innovation bei Erlebnissen und Produkten; sechstens: Anwerbung, Ausbildung und Bindung von Talenten, um den menschlichen Faktor als Schlüsselelement des touristischen Erlebnisses zu stärken; und schließlich die Anpassung differenzierter Reiseziele (reife, konsolidierte und aufstrebende Reiseziele), um die unterschiedlichen Bedürfnisse jedes einzelnen besser zu planen und zu verwalten.

Darüber hinaus wurden auf der heutigen Sitzung die Arbeitsgruppen eingesetzt, die diese acht Achsen im Zusammenhang mit der ersten Phase der Ausarbeitung der Strategie für nachhaltigen Tourismus skizzieren werden.

Über Conestur

Conestur ist ein kollegiales Beratungs- und Konsultationsgremium, das dem Ministerium für Industrie, Handel und Tourismus untersteht. Den Vorsitz führt der Leiter des Departements, sein Vizepräsident ist der Staatssekretär für Tourismus. Sie bringt das Ministerium mit Vertretern der Autonomen Gemeinschaften, der lokalen Gebietskörperschaften, der Unternehmens- und Gewerkschaftsorganisationen sowie anerkannten Fachleuten zusammen. Ihr Ziel ist es, die Beteiligung der verschiedenen öffentlichen Verwaltungen mit Befugnissen in diesem Bereich und der Unternehmer, Arbeitnehmer und Fachleute, die einen Einfluss auf die Tourismusaktivitäten haben, an der Überwachung der Tourismuspolitik in Spanien sowie an den Aktivitäten der staatlichen Tourismusverwaltung zu fördern.