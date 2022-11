Glasfaserausbau in ländlichen Gebieten dank des 5G-Programms von UNICO Networks

Im Staatsanzeiger wurde die Aufforderung zur Einreichung von Anträgen auf Gewährung von Zuschüssen für die Bereitstellung von Glasfaser-Backhaul-Verbindungen - einschließlich aktiver und passiver Elemente - zu Standorten des öffentlichen Mobilfunknetzes, die nicht über eine solche Verbindung verfügen, veröffentlicht. Ziel ist es, 75 % der Bevölkerung bis 2025 mit 5G in vorrangigen Frequenzbändern zu versorgen.

Diese Beihilfe wird es den Betreibern ermöglichen, Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern in 50 Provinzen mit 5G-Anschlüssen zu versorgen. Dadurch wird die wirtschaftliche Entwicklung in geografischen Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte gefördert und der Zugang zu neuen Diensten und Anwendungen im Zusammenhang mit dieser Technologie unterstützt.

Die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für den 5G-Glasfaser-Backhaul von UNICO Networks hat ein Volumen von 450 Mio. EUR für den Zeitraum 2022-2023 und wird aus EU-Mitteln der nächsten Generation finanziert. Die Europäische Kommission genehmigte die Finanzierung Mitte Oktober mit der Begründung, sie werde “Verbrauchern und Unternehmen in ländlichen Gebieten den Zugang zu hochwertigen Mobilfunkdiensten erleichtern”.

Dieses Beihilfeprogramm für Glasfaseranschlüsse an Sendemasten, einschließlich aktiver Ausrüstung, richtet sich an Betreiber, die im gesamten Staatsgebiet zugelassen sind, oder an Unternehmensgruppen, in denen es mindestens einen Betreiber gibt, und die Projekte vorlegen, die sämtliche Backhaul-Verbindungen an Standorten öffentlicher Mobilfunknetze in Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern bereitstellen.

Mit diesen Finanzmitteln können die Begünstigten Investitionen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Entwicklung des ausgewählten Projekts finanzieren, von der Infrastruktur und den Bauarbeiten bis hin zu Ausrüstung und Material.

In der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen werden provinziale Lose mit Budgets pro Provinz gemäß dem Anhang und einem Vergabesystem festgelegt, das mehrere Gewinner pro Gebiet zulässt, um die Anzahl der Begünstigten der Zuschüsse zu maximieren.

Die Frist für die Beantragung dieser Zuschüsse endet am 14. November um 23.59 Uhr.

Über das Programm UNICO 5G Networks

Das Programm “Universalisierung digitaler Infrastrukturen für den Zusammenhalt” (UNICO) bietet den Rahmen für verschiedene Aufforderungen zur Erleichterung des universellen Zugangs zu ultraschnellen Breitbandverbindungen und des Ausbaus von 5G.

Unter dem Dach von UNICO Redes 5G sind die Zuschüsse zur Förderung der Einführung dieser Technologie sowie der für 5G verfügbaren Dienste und Anwendungen in Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern zusammengefasst. Der Aufruf, der demnächst veröffentlicht wird, ist auf Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern beschränkt.