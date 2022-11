Hecansa bringt Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Big Data und Augmented Reality zu GastroCanarias

Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), ein dem Ministerium für Tourismus, Industrie und Handel der Kanarischen Regierung angeschlossenes Zentrum, wird persönlich an der 7. kanarischen Gastronomiemesse GastroCanarias 2022 teilnehmen. Das Team von Hecansa, die Schüler und zahlreiche Experten werden in der “Aula de Formación”, einem öffentlich zugänglichen Raum auf der Messe, mehr als fünfzehn Ausbildungsaktivitäten mit lokalen Produkten entwickeln, um die Qualitäten der dualen Berufsausbildung, die in den Hotelfachschulen vermittelt wird, zu präsentieren.

Diese neue Ausgabe der Gastronomiemesse kommt nach einer zweijährigen Pause, die durch pandemische Einschränkungen verursacht wurde. Nach mehreren Verzögerungen im Jahr 2022 wird die Veranstaltung am 27., 28. und 29. September persönlich auf dem Messegelände von Teneriffa stattfinden.

“Wir werden mit einem Klassenzimmer anwesend sein, in dem die Effizienz eines führenden Ausbildungszentrums in Spanien und die Anpassung an die neuen Parameter, in denen sich der Tourismus bewegt, wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Big Data und Augmented Reality, reale Beispiele sind, die darauf abzielen, die Studenten an dieses Modell heranzuführen und die Marke Hecansa an der Stelle der Innovation, Entwicklung und Internationalisierung zu positionieren”, hebt der CEO von Hoteles Escuela de Canarias, Ciprián Rivas, hervor.

Dies ist eine gute Gelegenheit, den Teilnehmern die Möglichkeiten der Gastronomie des Archipels zu zeigen, die lokalen Produkte zu preisen und gesunde Ernährung und nachhaltigen Konsum durch Schulungsaktivitäten wie Meisterkurse, kulinarische Demonstrationen, Verkostungen und Kostproben zu fördern.

Hecansa arbeitet bei der Umsetzung seines inhaltlichen Programms in der “Aula de Formación” mit verschiedenen Experten aus dem Gastronomiebereich zusammen. Pedro López, Chefkoch des Restaurants De Contrabando; Aníbal Falcón, der als einer der besten Schinkenschneider der Welt gilt; César Giménez, Eismeister; Juan Santiago, Chefkoch und Inhaber des Restaurants Hestia, und Manuel Rodríguez, Küchenchef auf Teneriffa mit großer gastronomischer Erfahrung, sind einige der Fachleute, die an der Messe teilnehmen werden.

Ebenfalls anwesend sein werden Isaac Bernal, ehemaliger Hecansa-Schüler und Geschäftsführer des Unternehmens KombuXa, Óscar Santos, Sommelier des Unternehmens Vinófilos Tenerife, und Diego Schattenhofer, Küchenchef des Restaurants Taste 1973, sowie das Team von Fachleuten aus dem Personal der Hoteles Escuela de Canarias und der Studentenschaft.

Unter den Inhalten, die entwickelt werden, stechen diejenigen hervor, die Null-Kilometer-Produkte betreffen. Quesadilla de Herreña, Wein von Bodegas Montoro (La Gomera) und Großaugenthun-Tartar sind einige der Produkte, die in der “Aula de Formación” in Zusammenarbeit mit verschiedenen Marken wie HiperDino, Frimancha Canarias, Arehucas, Ireks Ibérica, Stella, Productos Trabel, Aquanaria und Vinófilos ausgestellt werden.

Die Hoteles Escuela de Canarias wird daher ihr duales Berufsausbildungssystem vorstellen, das sich dadurch auszeichnet, dass es den Auszubildenden ermöglicht, theoretische und praktische Kenntnisse zu erwerben, die vom ersten Tag an in realen Umgebungen angewendet werden.

Hecansa-Schüler bei den GastroCanary Islands Meisterschaften

Zu den Aktivitäten, die im Rahmen der Organisation von GastroCanarias geplant sind, gehören die verschiedenen gastronomischen Meisterschaften. Es handelt sich um parallele und ergänzende Aktivitäten, die auf denselben Bühnen und in denselben Räumen stattfinden werden, die von den Organisatoren vorgesehen sind. Diese Wettbewerbe, sowohl die Koch- als auch die Trinkwettbewerbe, werden von einer Jury bewertet, die ihrerseits für die Entscheidung und die Vergabe der Preise an die Gewinner zuständig ist.

Die Schüler der Hoteles Escuela de Canarias nehmen, wie bei dieser Art von Veranstaltungen üblich, an einigen der Meisterschaften teil, die auf der Messe stattfinden. Vier Schüler der Hotel Escuela Santa Cruz und zwei Schüler der Hotel Escuela Santa Brígida nehmen an der 7. Kanarischen Meisterschaft für junge Köche - Binter Grand Prix “La Cocina en Verde” teil.

Darüber hinaus nimmt Francisco Javier Pérez, Lehrer an der Hecansa, am 27. September am Campeonato Absoluto de Canarias de Cocina - Gran Premio Cabildo de Tenerife teil, einem regionalen gastronomischen Wettbewerb.

Virtuelle Realität in der “Aula de Formación

“Der Hauptstand von Hecansa, die ”Aula de Formación“, beherbergt ein klimatisiertes Küchenmodul sowie einen Raum mit Tischen für die Teilnehmer, einen Raum für die Vorbereitung von Aktivitäten und einen Produktlagerbereich. Eine der großen Neuerungen dieser Ausgabe ist jedoch die Integration eines kleineren Standes, eines angrenzenden Bereichs, der mit Virtual-Reality-Technologie ausgestattet ist.

Dieser innovative Raum soll durch die Technologie der virtuellen Realität eine andere Erfahrung bieten. Hoteles Escuela de Canarias möchte all jenen, die die Brille aufsetzen, die Einrichtungen ihrer Häuser durch eine interaktive virtuelle Reise zeigen, die durch 360-Grad-Bilder erzeugt wird.

Darüber hinaus wird der Raum von Fotos der Hecansa-Zentren umgeben sein, so dass sich alle Teilnehmer auch ohne die Virtual-Reality-Brille in ihre Einrichtungen hineinversetzen können.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana