IES Virgen de la Candelaria: “Startups und Unternehmertum sind für die kanarische Wirtschaft unverzichtbar”

Das IES Virgen de la Candelaria ist eine Hochschuleinrichtung auf Gran Canaria. Das Bildungsangebot des Zentrums ist vielfältig, unter anderem können folgende Ausbildungen absolviert werden: Spezifische Berufsausbildungen des mittleren Niveaus für verschiedene Berufsfamilien: Gastgewerbe und Tourismus, Lebensmittelindustrie, Verwaltung und Management, Installation und Wartung, Transport und Wartung von Fahrzeugen; spezifische Berufsausbildungen des höheren Niveaus für verschiedene Berufsfamilien: Gastgewerbe und Tourismus, Verwaltung und Management, Installation und Wartung, körperliche und sportliche Aktivitäten und mechanische Fertigung; berufliche Grundausbildungen für verschiedene Berufsfamilien: Gastgewerbe und Tourismus und mechanische Fertigung. Jetzt haben sie einen Teil ihrer Zeit geopfert, um ein Interview mit dem Impulsa Startups-Kanal zu führen.

Welche Ziele wollen Sie mit dem Entrepreneurship-Klassenzimmer der Schule erreichen?

Unser grundlegendes Ziel ist die Förderung der unternehmerischen Initiative. Und in der Praxis geht es meiner Meinung nach vor allem darum, dass die Schülerinnen und Schüler die Grundlagen eines Unternehmens erlernen, dass sie verstehen, wie Unternehmensführung funktioniert, wie das Verhältnis zwischen Kosten und Erträgen aussieht und welche Risiken das Unternehmertum mit sich bringen kann, welche Fehler sie machen können. Dies ist die allgemeine Initiative. Es geht im Wesentlichen darum, die unternehmerische Initiative zu fördern und sie dann zu entwickeln.

Wie hoch ist die durchschnittliche Klassengröße?

Der Durchschnitt liegt bei 10 bis 14 Schülern pro Klasse. Aber vielleicht arbeiten sie in einem Zyklus immer mit den Schülern des zweiten Jahres. Es sind 20 Studenten eingeschrieben, aber viele von ihnen haben das Modul “Unternehmertum” bereits validiert, da sie bereits an einem anderen Zyklus teilgenommen haben. Wenn also die validierten Schüler gehen, bleiben 10, 12 oder 14 Schüler pro Klasse übrig.

Und wie ist das Verhalten dieser Schüler im Klassenzimmer?

Sie sind an einem Punkt angelangt, an dem sie in ein paar Monaten ein Praktikum machen werden, um das FCT, das Work Centre Training, zu absolvieren, und ihr Hauptinteresse besteht darin, den Zyklus abzuschließen. Das Praktikum zu absolvieren und zu versuchen, während des Praktikums eingestellt zu werden. Das ist die richtige Einstellung.

Und was ist Ihrer Meinung nach das Hauptziel der Schüler, bevor sie diese Ausbildung beginnen? Ich vermute, dass sie eine Prüfung oder etwas Ähnliches ablegen müssen, um in das Klassenzimmer für Unternehmertum aufgenommen zu werden.

Nein, das heißt, das Klassenzimmer für Unternehmertum kann zwar von allen Schülern der Schule genutzt werden, wird aber von den Schülern des Moduls “Wirtschaft und Unternehmertum” genutzt. Und sie gehen dorthin, weil sie dieses Fach, dieses Modul, belegen müssen, das im Wesentlichen darin besteht, ein Unternehmensprojekt zu entwerfen und zu entwickeln.

Und welche Fächer werden an Ihrer Schule unterrichtet?

Im Zentrum stehen die Berufsfamilien “Persönliches Image” und “Textil”, “Bekleidung” und “Leder” sowie Zyklen wie z.B. “Ästhetik und Schönheit”, “Integrale Ästhetik und Wohlbefinden”, “Bekleidung und Mode”, “Imageberatung”.

Und wie führen diese Lektionen zum Unternehmertum?

Durch unternehmerische Module und Initiativen und den Unterricht in Unternehmertum.

Welche Projekte oder Aktivitäten haben Sie bisher im Unterricht zur Förderung des Unternehmertums durchgeführt?

Das Klassenzimmer ist seit zwei Jahren in unserem Zentrum in Betrieb, und es werden Workshops zum Thema Unternehmertum, Kurse und Konferenzen abgehalten. Die Projekte werden auch bei Wettbewerben eingereicht. Das ist es im Grunde auch schon.

Und haben Sie diese Informationen zur Veröffentlichung in den Akten?

Wir haben, was das Bildungsministerium verlangt.

Sind in naher Zukunft irgendwelche Aktivitäten geplant?

Die Aktivitäten im Unterricht sind mit dem Unternehmensprojekt verbunden, das Teil des Moduls Wirtschaft und Unternehmertum ist. Manchmal werden auch Kurse und Workshops angeboten. Und manchmal, vor allem im dritten Semester, wenn die Studenten im zweiten Jahr ein Praktikum absolvieren, führen wir auch Sensibilisierungsmaßnahmen für die Studenten im ersten Jahr durch. Diese Sensibilisierungsmaßnahmen sind so angelegt, dass die Schüler im zweiten Jahr ein größeres Interesse und mehr Wissen darüber haben, was sie dort erwartet.

Sehen Sie die Möglichkeit der Gründung von Startups unter Studenten?

Allgemein gesagt, nein. Ich sehe keine Möglichkeiten. Auf den Kanarischen Inseln kann es zu sporadischen Neugründungen kommen. Ich war in mehreren Zentren, und im Allgemeinen sehe ich keine Möglichkeiten für die Gründung von Start-ups unter Studenten zu diesem Zeitpunkt ihrer beruflichen Laufbahn, wenn sie noch in der Ausbildung sind.

Und wie leiten Sie die Schülerinnen und Schüler bei der Erstellung des Projekts an?

Das Projekt wird von ihnen entwickelt. Eine Idee ist geboren. Das ist das Erste, was wir tun: eine Geschäftsidee entwickeln, sie daran arbeiten lassen, sie die Möglichkeiten, die Vor- und Nachteile sehen lassen. Wir geben ihnen die Möglichkeit zur Korrektur, zur Entwicklung eines neuen Projekts oder einer neuen Idee, wenn sie nicht davon überzeugt sind. Wenn sie sich ein wenig damit befassen, stellen sie fest, dass sie nicht realisierbar ist, und dann entwickeln sie in den Monaten, in denen sie das Modul Wirtschaft und Unternehmertum belegen, ein Projekt, wie sie diese Idee in die Praxis umsetzen würden.

Gab es im Studienjahr 2020 unternehmerische Projekte, die realisierbar waren?

Einige davon sind vielleicht machbar, aber im Moment sind die Studenten noch nicht an dem Punkt, an dem sie unternehmerisch tätig werden können, aber sie fangen kurzfristig an, den Zyklus zu beenden und eine bezahlte Arbeit zu finden.

Es wurde also keines der Unternehmensprojekte der Studenten gestartet?

Nein. Einige von ihnen könnten zwar lebensfähig sein, aber sie sind es derzeit nicht, sie haben weder die wirtschaftliche Kapazität noch wollen sie das Risiko eingehen. Mit anderen Worten, das Ziel, meiner Meinung nach das Hauptziel des Moduls ist, dass die Teilnehmer, wenn sie sich in vier, fünf oder sechs Jahren während ihrer beruflichen Laufbahn dazu entschließen, ein Unternehmen zu gründen - und ich bin sicher, dass viele von ihnen oder mehrere von ihnen das tun werden -, wissen, worauf sie sich einlassen, und dass sie keine grundlegenden Fehler machen. Es gibt eine Menge Sterblichkeit von Unternehmen am Anfang, weil sie grundlegende Fehler machen. Natürlich gibt es immer ein Risiko. Ich persönlich denke, dass es wichtig ist, dass sie verstehen, wie ein Unternehmen funktioniert, und dass sie, wenn sie sich dafür entscheiden, die besten Chancen auf Erfolg haben.

Gibt es ein Unternehmensprojekt, das Sie unter den von den Studenten durchgeführten Projekten überrascht hat?

Es gibt einige. Einige sind in der Tat gute Projekte. Im Allgemeinen werden sie jedoch nicht umgesetzt. Und dann gibt es andere, auf die ich mich nicht einlassen würde.

Glauben Sie, dass die neue duale Berufsausbildung das Unternehmertum und die Gründung von Start-ups unter Studenten fördern wird?

Um neue Unternehmen zu gründen, nein. Aber es hilft ihnen, das Wirtschaftsgefüge, in dem sie arbeiten werden, besser kennen zu lernen. Es hilft ihnen, das Wirtschaftsgefüge, in dem sie arbeiten werden, und den Kontext der Arbeitsplätze, der Unternehmen, in denen sie arbeiten können, besser kennen zu lernen. Aber ich denke, dass es vielleicht ihre Beschäftigungsfähigkeit erhöht, aber nicht ihre unternehmerische Initiative.

Und glauben Sie, dass Sie unter den Hilfsmitteln oder Werkzeugen, die für den Unterricht zur Verfügung stehen, welche vermissen?

Nun, es fehlt uns immer an materiellen Mitteln: moderne Computer, Drucker, Computeranwendungen. Das ist es, was wir vermissen.

Wird dieses Wissen von den Schülern berücksichtigt, wenn sie ein Unternehmen gründen?

Ich glaube, dass das, was sie dort lernen, ihnen vor allem helfen wird, keine grundlegenden Fehler zu machen und die Schlüsselaspekte für den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens zu dem Zeitpunkt zu verstehen, an dem sie sich entscheiden. Und viele von ihnen tun dies, ohne über betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse zu verfügen. Ich hoffe, dass das, was wir jetzt tun, ihnen helfen wird, in 10 Jahren weniger Fehler zu machen, weil sie nicht jetzt ein Unternehmen gründen werden. Einige Studenten werden hier weggehen und vielleicht in ein paar Jahren Unternehmer sein. Die meisten von ihnen werden auf kurze Sicht keine Unternehmer sein. Einige werden sich als Selbstständige niederlassen, aber nicht darüber hinaus.

Sind Sie der Meinung, dass es mehr Unterrichtsräume dieser Art braucht, um das Unternehmertum unter jungen Menschen zu fördern?

Ich glaube, dass in den nächsten Jahren die meisten Berufsbildungszentren über einen Unterrichtsraum für die Ausbildung von Unternehmern verfügen werden. Dem stimme ich zu. Das ist etwas, was jetzt gemacht wird, und es wird gut gemacht.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana