Katar 2022: Vorreiter bei der Digitalisierung des Sports bei der Weltmeisterschaft

Katar 2022 wird eine der technologisch fortschrittlichsten Weltmeisterschaften der Geschichte werden, da mehrere Systeme zur Verbesserung des Schiedsrichterwesens und des Spiels eingesetzt werden. Einer davon ist der Al Rihla Connected Ball von Adidas, der einen 14 Gramm schweren Mikrochip enthält. Diese Technologie ermöglicht eine genaue Verfolgung des Balls und der Bewegungen der Spieler, was den Schiedsrichtern die Entscheidungsfindung erleichtert hat. Außerdem kommt das “halbautomatische Abseits” zum Einsatz, bei dem künstliche Intelligenz zur Entscheidungshilfe eingesetzt wird.

Diese Digitalisierung des Sports ist jedoch nicht nur eine Frage der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Katar hat die Fußballweltmeisterschaft genutzt, um sein internationales Ansehen zu verbessern und Europa und der Welt zu zeigen, was wirklich in ihm steckt. Diese globale Kommunikationsstrategie beinhaltet den Einsatz von Technologien wie Augmented Reality, 5G in den Stadien und Gamification, um ein individuelles Fan-Erlebnis zu schaffen.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana