Lernen Sie die 8- bis 18-Jährigen kennen, die bei Technovation Girls lernen, wie man die Start-ups der Zukunft gründet

Am Montag, den 25. Juli, ab 12.00 Uhr, werden die Mitglieder der teilnehmenden Teams in der Aula de Piedra des Rektorats (c/ Juan de Quesada, 30. Vegueta) die Projekte vorstellen, die im Rahmen des Programms Technovation Girls in der Ausgabe 2021-2022 entwickelt wurden. Dieses Programm wird von AIVERSE/Technovation Girls Canarias in Zusammenarbeit mit dem Vizerektorat für Studenten, Alumni und Beschäftigungsfähigkeit, dem Sozialrat und dem Telefónica-Lehrstuhl der Universität von Las Palmas de Gran Canaria entwickelt.

Technovation Girls ist ein globales Programm zur Förderung von Unternehmertum und technischen Berufen bei Mädchen im Alter von 8 bis 18 Jahren, die von einem Mentor betreut werden. Durch die Entwicklung einer mobilen Anwendung, die ein Problem in ihrer Gemeinde löst, erwerben die Mädchen u. a. technologische, unternehmerische, kommunikative und teambezogene Fähigkeiten.

Eröffnet wird die Veranstaltung von David Sánchez Rodríguez, Vizerektor für Studenten, Alumni und Beschäftigungsfähigkeit der ULPGC; Miguel Ángel Acosta Rodríguez, Sekretär des Sozialrats der ULPGC; Jamila Diallo Ba Dieng, Botschafterin von Technovation Girls Canarias und María José Monferrer, Präsidentin der Asociación AIverse.

Bei der Präsentationsveranstaltung werden drei kanarische Teams ihre zwischen Januar und April entwickelten Ideen vorstellen, die von einem Expertenteam bewertet werden, das aus María José Monferrer, Präsidentin des Vereins AIverse, Nira Santana Rodríguez, Lehrerin, Forscherin und Fachberaterin für Kunst, Gender und Videospiele, und Moisés Santana Quintana, Geschäftsführer von Emerge Canarias, besteht.

Die von den drei kanarischen Teams in dieser Ausgabe entwickelten Anwendungen waren:

M2IA-Team. Anwendung: Maxbot.

Künstliche Intelligenz identifiziert die Person, die auf die App zugreifen kann, wenn sie dazu berechtigt ist. Anschließend startet ein Geräuschsensor einen Motor, der die Tür des Hauses öffnet.

Team Trillionär. Anwendung: Salvanario

Im Falle eines möglichen Angriffs oder Unfalls ermöglicht die APP den direkten Zugang zu Notrufen.

ART GIRLS Team. Anwendung: Coe.

Da sich der Klimawandel auf die Umwelt auswirkt, trägt diese App dazu bei, den Klimawandel durch Recycling zu verringern.

Im Anschluss an die Präsentation werden die Preise verliehen.

Um die begrenzte Kapazität des Saals kontrollieren zu können, müssen sich die Angehörigen der Teilnehmer, die an der Veranstaltung teilnehmen möchten, vorab mit diesem Formular anmelden.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana