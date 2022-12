Macaronesia Digital S.L.U. zieht in den Technologiepark von Gran Canaria

Die SPEGC (Sociedad de Promoción Económica del Cabildo de Gran Canaria) und die FPCT-ULPGC (Fundación Parque Científico y Tecnológico) haben den Ausschuss für die Bewertung der Bewerbungen für die Räumlichkeiten ernannt und Macaronesia Digital S.L.U. ausgewählt, sich den technologischen Räumlichkeiten auf Gran Canaria anzuschließen, und zwar im Mehrzweckgebäude III des Parque Tecnológico de Gran Canaria auf dem Campus Tarifa.

Macaronesia Digital S.L.U., Teil der Innomakers-Gruppe, ist ein Unternehmen im Bereich “Präzisionslandwirtschaft”. Das Unternehmen hat die Digitalisierung in diesem Bereich vorangetrieben, indem es durch Benutzeroberflächen und Benutzererfahrungen Innovationen geschaffen hat.

Mit dem Ziel, den technologischen Reifegrad zu verbessern (TRL 2 bis TRL 6), haben sie mehrere Labors eingerichtet, um einen Test von Anwendungen in drei Spezialgebieten zu formulieren: Gesprächsagenten, künstliches Sehen und Empfehlungssysteme.

Die Räumlichkeiten des Technologieparks Gran Canaria wurden für Unternehmen geschaffen, die ihre eigenen technologischen Projekte entwickeln und innovieren wollen. Sie stellen nicht nur eine Verbesserung für die lokale Umwelt dar, sondern wollen sich auch von anderen Unternehmen abheben. Dies ist eine großartige Gelegenheit für Start-ups, die Teil des kanarischen Wirtschaftsgefüges werden wollen.

Die Unternehmer verfügen über hundert Büros, die sich auf zwei Gebäude verteilen. Diese Räume haben die Zusammenarbeit und gemeinsame Aktion mit der Universität von Las Palmas ermöglicht, damit deren Studenten etwas über den Technologiesektor lernen können.

Gran Canaria - exotisches Ziel für die Gründung eines Unternehmens

Gran Canaria genießt eine geostrategische Schlüsselposition und ist mit 4,5 Millionen Touristen pro Jahr das Zentrum der gesamten Region. Sie verfügt über hervorragende Kommunikationsinfrastrukturen, die ihr eine gute Position in den globalen Verkehrs- und digitalen Konnektivitätsnetzen ermöglichen.

Nach Ansicht von Best in Gran Canaria bietet sie einzigartige Vorteile für die Förderung von Investitionen auf der Insel und die Entwicklung von Geschäfts- und Handelsaktivitäten. Zu diesen Vorteilen gehören Steuervorteile (einschließlich der besten Steuerregelung in Europa) und die Unterstützung von Investitionen sowie die Lebensqualität auf Gran Canaria und der kulturelle Reichtum, der eine Verbindung mit dem Rest der Welt herstellt.

Die wichtigsten steuerlichen Anreize sind die ZEC (Kanarische Sonderzone) mit einem ermäßigten Körperschaftssteuersatz von 4 %, die RIC (Kanarische Investitionsrücklage), die eine Steuerermäßigung von bis zu 90 % der auf den Kanarischen Inseln erwirtschafteten, nicht ausgeschütteten Unternehmensgewinne ermöglicht, der Abzug für Investitionen in Anlagevermögen: dies entspricht einer Senkung der Körperschaftssteuer um 25 %, Abzüge für Investitionen in F&E&I und audiovisuelle Produktionen sowie der Steuerabzug für die Herstellung von Sachgütern.

Diese Regelung zielt darauf ab, Investitionen zu diversifizieren und anzuziehen, und bietet eine geringere Besteuerung von Unternehmens- und Verbrauchergewinnen sowie Zugang zu anderen Investitionsanreizen für Unternehmen.

Das Angebot an Infrastrukturen und spezifischen Dienstleistungen für die Entwicklung von Unternehmenstätigkeiten hat die Insel zu einem wahrhaft exotischen Ziel für die Niederlassung gemacht. Jedes auf Gran Canaria ansässige Unternehmen kann von einer Kombination aus Anreizen, Abzügen und Steuerbefreiungen profitieren, die von der Art des Unternehmens und dem Projektzyklus abhängen.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana