Mario Regidor, Technologische Innovation im Stadtrat von LPGC: “Technologische Modernisierung bedeutet, die digitale Kluft zu verringern und die Effizienz der Dienstleistungen zu verbessern”

Mario Regidor ist Stadtrat für öffentliche Verwaltung, Humanressourcen, technologische Innovation und Sport im Stadtrat von Las Palmas de Gran Canaria. Er hat einen Abschluss in Politikwissenschaften (UNED) und Arbeitswissenschaften (UOC) sowie ein Diplom in Arbeitsbeziehungen (ULPGC). Er ist Beamter der Autonomen Gemeinschaft der Kanarischen Inseln und war in den Bereichen Wirtschaft und Finanzen, Kanarisches Wohnungsinstitut, Rechtsdienst und Arbeitsamt tätig. Er verfügt über Arbeitserfahrung in mehreren NRO und gemeinnützigen Einrichtungen (CEAR, UGT und Rotes Kreuz), in der Arbeits- und Einwanderungsberatung). In diesem Interview für Impulsa Startups spricht Regidor über die Aktivitäten und die Politik der technologischen Innovation, die er leitet.

F. Die Politik der Stadtverwaltung von Las Palmas de Gran Canaria basiert auf zwei strategischen Dokumenten bzw. Plänen: der kommunalen digitalen Agenda und der LPA Inteligencia Azul. Wie werden beide Pläne umgesetzt?

Mario Regidor. Die Stadtverwaltung von Las Palmas de Gran Canaria macht mit der Umsetzung von rund zwanzig Projekten der städtischen Digitalen Agenda weitere Fortschritte bei der technologischen Transformation. Stellen Sie sich eine Agenda vor, die 96 Projekte in 23 Aktionslinien umfasst, die unter anderem die Verbesserung der digitalen Kompetenzen der Bürger und ihrer Angestellten, die digitale Transformation der Stadtverwaltung und die Innovation in den öffentlichen Diensten fördern sowie den Prozess der Konsolidierung von Las Palmas de Gran Canaria als Smart City fortsetzen sollen.

So wurden beispielsweise die Arbeiten zur Einführung des neuen Fuhrparkmanagementsystems, der neuen Dienste der mobilen Anwendung LPAPark, der Weiterentwicklung der Plattform für die Verwaltung von Verbraucherservices (GeoMIC) und des intelligenten Systems für öffentliche Parkplätze bereits abgeschlossen. Darüber hinaus befinden sich 16 weitere Projekte in der Umsetzungsphase, wie z. B. die neue App für geführte touristische Fahrradrouten, die Einführung des gemeinschaftlichen Elektrorollersystems, der neue kommunale elektronische Unterschriftenträger und die Schalttafel des echten Smart-Beach-Projekts, die alle gemeinsam mit den beteiligten Regierungsbereichen entwickelt wurden: Mobilität, Tourismus und Reinigung, unter anderem.

Die Projekte der LPA Inteligencia Azul befinden sich noch in der Umsetzungsphase und werden als Kernpunkte dieser Digitalen Agenda betrachtet, wie z.B. die intelligente Bezahlung im öffentlichen Verkehr, die Umstellung der Müllabfuhr, die intelligente Verwaltung von Parks und Gärten, die Umsetzung der Smart City Plattform, die Schaffung des Bürger-CRM-Supports und die Weiterentwicklung der LPGC Your City App.

Etwas so Wichtiges wie die digitale Strategie einer öffentlichen Verwaltung kann nicht der Amtszeit untergeordnet werden. Sie müssen einen langfristigen Weg festlegen, der unbeschadet der Änderungen, die die neue Regierung an dem Dokument vornehmen kann, verfolgt werden soll. Es handelt sich um ein lebendiges Dokument, das sogar völlig umgeschrieben und dessen Umsetzungsfrist verlängert werden könnte.

F. Wie werden die Mittel der nächsten Generation in Projekte zur Innovation und digitalen Transformation in der Gemeinde Las Palmas de Gran Canaria umgesetzt?

M.R. Wir haben soeben bekannt gegeben, dass der Stadtrat von Las Palmas de Gran Canaria über den Bereich der technologischen Innovation fast 1,4 Millionen Euro aus den europäischen Fonds der nächsten Generation für die Verbesserung der Cybersicherheit und der elektronischen Verarbeitung durch verschiedene Projekte bereitstellen wird, die es uns ermöglichen werden, die Verwaltung zu rationalisieren und den Bürgern eine effektivere Antwort zu geben, und zwar im Rahmen der Hilfe für die digitale Transformation und die Modernisierung der Verwaltungen der lokalen Behörden, die dem Plan für Wiederaufbau, Transformation und Widerstandsfähigkeit der spanischen Regierung entspricht.

Um diese von der Europäischen Union finanzierten Mittel zu erhalten, hat die Stadt ihre digitale Transformation anerkannt und den von der spanischen Regierung vorgesehenen Höchstbetrag für eine Stadt mit der Einwohnerzahl von Las Palmas de Gran Canaria erreicht.

Diese Projekte sind Teil der strategischen Linien, die mit der Digitalen Agenda 2026 für Spanien, dem Digitalisierungsplan für öffentliche Verwaltungen 2021-2025 sowie anderen Modernisierungsprojekten, an denen die Stadt seit einiger Zeit arbeitet, abgestimmt sind. Die Grundlagen der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen standen im Einklang mit der Arbeit, die wir entwickelt haben, um die digitale Transformation voranzutreiben, eine Arbeit, die wir dank Projekten wie LPA Inteligencia Azul oder der Umsetzung der kommunalen digitalen Agenda konsolidieren.

Konkret werden die Beihilfen, die die Stadt aus europäischen Mitteln erhalten hat, auf zwei Projekte verteilt, die Teil der kommunalen digitalen Agenda 2021-2025 sind, einem ehrgeizigen Plan, der 96 Initiativen umfasst.

F. Woraus bestehen die Projekte?

M.R. Einerseits werden 125.000 Euro für die Implementierung des Cybersecurity Operations Centre (SOC) und die Anpassung der zugehörigen Infrastruktur bereitgestellt, andererseits werden 1.268.726 Euro für die Verbesserung der elektronischen Verarbeitung des Stadtrats und die Automatisierung der Prozesse der Kollegialorgane verwendet.

Das erste Projekt wird die Einrichtung eines Cybersecurity Operations Centre ermöglichen, das unter anderem den aktuellen Stand der Cybersicherheit der Stadtverwaltung prüft, die Umsetzung neuer Sicherheitsmaßnahmen vorschlägt, mögliche Cybersecurity-Angriffe und -Vorfälle überwacht und frühzeitig erkennt und die erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung oder Abschwächung der Auswirkungen solcher Vorfälle durchführt, wodurch eine erhebliche Verbesserung des Schutzes der gesamten Stadtverwaltung erreicht wird.

Andererseits wird die Stadtverwaltung im Rahmen dieses Projekts neue Firewall-Geräte anschaffen, die ebenfalls dazu beitragen werden, die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen wirksamer einzuhalten und den unbefugten Zugang zu den städtischen Systemen sowohl von außen als auch von innen zu verhindern.

Im Hinblick auf die Verbesserung der elektronischen Verarbeitung gliedert sich das Projekt in drei Bereiche. Zum einen wird sie zur Finanzierung des Vertrags über die Einführung verschiedener elektronischer Verwaltungssysteme beitragen, durch die folgende Systeme erneuert und eingeführt werden: Wirtschaft und Finanzen, elektronische Auftragsvergabe, elektronische Aktenverwaltung und elektronische Verwaltung der Kollegialorgane.

Darüber hinaus wird die Server- und Speicherinfrastruktur aufgerüstet, um die oben genannten neuen eGovernment-Systeme zu unterstützen. Dies wird die Verfahren beschleunigen, da sie schneller durchgeführt werden. Darüber hinaus können die Bürger über die Zentrale den Stand ihrer Akten einsehen, was bisher nicht möglich war.

Schließlich wird sie die Lieferung und Ausführung des Vertrags für das neue System zur Übertragung und Aufzeichnung der Plenarsitzungen und der Ausschüsse finanzieren, das bereits eingeführt wurde, und damit einen Teil der Investition zurückgewinnen, die die Stadtverwaltung aus eigenen Mitteln tätigen wollte.

F. Eine der Maßnahmen der so genannten intelligenten Städte ist die Sensorisierung. Wie wird sie in der Stadtverwaltung angegangen?

M.R. Es gibt mehrere Bereiche, die von dieser Technologie betroffen sind. Die Sensorisierung von Parkplätzen in blauen Zonen ist ein Teil, der sich auf Mobilität und Verkehr bezieht. Im Bereich der Wasserwirtschaft geht es darum, eventuelle Lecks im Abwassernetz, in der Kanalisation und in anderen Bereichen zu beseitigen, denn in Wahrheit muss das Abwassernetz komplett erneuert werden, was mit den Wasserinfrastrukturplänen, die wir haben, den europäischen Finanzierungsplänen und anderen, in Angriff genommen werden wird, aber dies ist ein erster Prüfstein. Im März haben wir ein System ausgeschrieben, mit dem wir das gesamte städtische Abwassernetz überwachen können, um mögliche Wasserlecks zu bekämpfen und zu verhindern und den Service für die Bürger zu verbessern.

Die Sensorik in Parks und Gärten zielt beispielsweise darauf ab, die Wasserbewirtschaftung in Parks zu automatisieren. Wenn zum Beispiel gerade ein Bewässerungsprogramm programmiert ist, aber das Wetter nicht berücksichtigt wird, kann es sein, dass diese Parks und Gärten an einem Tag bewässert werden, an dem es regnet, und die Sensorisierung korrigiert dies.

Ein weiterer Meilenstein der Blue-Intelligence-Strategie der LPA ist die Sensorisierung von Mülltonnen und -behältern sowie Sammelfahrzeugen, die eine effizientere Reinigung und Wiederverwertung von Abfällen ermöglichen wird.

F. Welche anderen Maßnahmen werden durchgeführt?

M.R. Im Juli haben wir das Projekt Datalab vorgestellt, das die LPA Inteligencia Azul ergänzt, indem es die Kapazitätskontrolle und die Umweltmanagementsysteme an den Stränden verbessert und den Bürgern eine bessere Qualität und Quantität der öffentlichen Dienstleistungen in Echtzeit bietet.

Ein weiteres Projekt, das wir noch vor Ende der Amtszeit in Angriff nehmen werden, ist der Dateimanager. Jeder hat auf unterschiedliche Weise mit der Stadtverwaltung zu tun: Steuern zahlen, eine Baugenehmigung beantragen, eine öffentliche Straße vorübergehend nutzen, einen Antrag auf Mietzuschuss stellen... Die Idee des Dateimanagers besteht also darin, dass Sie all dies in einer Art Ordner haben, der nur Ihnen gehört, auf den Sie als Bürger jederzeit zugreifen können und in dem Sie genau sehen können, welchen Status Ihr Antrag hat, welcher Art er auch ist und welcher Dienststelle er zugewiesen wurde, mit anderen Worten, in welchem Moment er sich gerade befindet. Dies ist sehr interessant, damit der Bürger und die Verwaltung selbst einen vollständigen Überblick über die verschiedenen bestehenden Interaktionen haben.

Wir haben auch die Überwachung der Plenarsitzungen und Ausschüsse modernisiert und ihre digitale Entwicklung verbessert. Die Plenartagung im Juni wurde mit dem neuen digitalen Aufzeichnungs- und Übertragungssystem abgehalten, das einen wichtigen qualitativen Sprung in der Modernisierung und Verbesserung der Entwicklung der Sitzungen sowohl persönlich als auch online darstellt. Sie verfügt über neue intelligente Kameras und ein automatisches Kontrollsystem. Auf diese Weise können die Bürger und Internetnutzer, die die Entwicklung in Streaming über die städtische Website verfolgen, auch im Bild die Zeit der Intervention jedes Ratsmitglieds, den Punkt, an dem die Sitzung ist, sowie das numerische Ergebnis der Abstimmungen und andere Daten, die je nach den Bedürfnissen, die entstehen, umgesetzt werden können.

F. Im Juli leitete die Ministerin für Wissenschaft und Innovation, Diana Morant, in Madrid die Plenarsitzung des Netzwerks Innpulso, einem Begegnungsforum für Gemeinderäte, dem auf den Kanarischen Inseln nur Las Palmas de Gran Canaria und Adeje angehören. Wie wichtig ist dieses Netzwerk für diese Gemeinde?

M.R. Das Innpulso Netzwerk bringt die Gemeinden zusammen, die vom Ministerium für Wissenschaft und Innovation als “Städte der Wissenschaft und Innovation” für ihr Engagement für F&E&I durch lokale Politik und für ihre Unterstützung von Unternehmen mit einer starken wissenschaftlichen, technologischen und innovativen Komponente anerkannt wurden. Im vergangenen Juni wurden 20 neue Städte für das Innpulso-Netzwerk zugelassen, darunter auch Las Palmas de Gran Canaria.

Derzeit gehören 83 Städte aller Größenordnungen dem Innpulso-Netzwerk an, einem Raum, in dem bewährte Verfahren für die Verwaltung innovativer Politiken und Kommunikationsinitiativen ausgetauscht werden, um diese Projekte an die Bürger weiterzugeben. Dieses Netz ist ein zunehmend aktiver Akteur bei der Förderung innovativer Maßnahmen wie der öffentlichen Auftragsvergabe für Innovationen, der Unterstützung innovativer KMU und Unternehmer und der Definition von Innovationskriterien.

Das Ministerium für Wissenschaft und Innovation hat eine Investition von rund 12 Millionen Euro für die Einstellung lokaler Innovationsbeauftragter in den Stadtverwaltungen des Innpulso-Netzwerks vorgesehen, um die Verwaltungskapazitäten der Innovationspolitik auf lokaler Ebene zu stärken. Dieses auf Arbeitsgruppen spezialisierte Netzwerk ist sehr aktiv und stützt sich in hohem Maße auf die Impulse seiner Mitglieder und nicht nur des Ministeriums.

Dank der Politiken, Strategien und Maßnahmen, die von dieser Regierungsmannschaft durchgeführt werden und bei denen die Zukunft durch unsere Strategische Karte abgesteckt wird, ist es uns gelungen, die Stadt in einen beispiellosen Modernisierungsprozess zu führen, bei dem die digitale Transformation der Verwaltung, die Verbesserung der Mobilität und die Nachhaltigkeit der Stadt in den letzten Jahren die Schlüsselachsen waren und auch in Zukunft sein werden.

In diesem Sinne kann die Anerkennung als Stadt der Wissenschaft und Innovation zu einem Anreizeffekt werden, um die Rolle der Stadtverwaltung als Hauptakteur im lokalen Innovationsökosystem zu stärken und Vorteile zu erhalten, die es uns ermöglichen, die Finanzierung zu erhalten, um sie zu verwirklichen, was uns wettbewerbsfähiger für künftige Projekte macht, die derzeit beschlossen werden.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana