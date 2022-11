Miguel Ángel Ferrer, Hochschule für Telekommunikationstechnik: “Wir sind die Verbindungsstelle zu Berufsverbänden und Startups”

Miguel Ángel Ferrer Ballester, Direktor der School of Telecommunications and Electronics Engineering (EITE), Professor an der Universität von Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) und Ingenieur für Telekommunikation, begrüßte Impulsa Startups, um über die Welt des Unternehmertums und der Startups zu sprechen. Die School of Telecommunications and Electronics Engineering (EITE) der ULPGC feiert in diesem Studienjahr 2022-23 ihr 45-jähriges Bestehen.

F. Welche Vision haben Sie für die Förderung des Unternehmertums unter den Studenten am EITE, die nicht nur in anderen Unternehmen arbeiten oder angestellt werden wollen?

Miguel Ángel Ferrer. In der Schule wird der gesamte Bereich der Beschäftigungsfähigkeit und die Verbindung mit der Geschäftswelt auf beruflicher Ebene durch die kanarischen Zweigstellen der beiden offiziellen nicht-akademischen Berufsverbände kanalisiert: die Offizielle Fachhochschule der Technischen Fernmeldeingenieure und die Offizielle Fachhochschule der Fernmeldeingenieure, jeweils mit ihren jeweiligen Verbänden. Wir arbeiten sehr aktiv mit ihnen zusammen. Der offizielle Verband der technischen Ingenieure richtet sich hauptsächlich an Studenten des Studiengangs Telekommunikationstechnik und der offizielle Verband der Telekommunikationsingenieure richtet sich an Studenten des Masterstudiengangs Telekommunikationstechnik. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, sie bei der Integration in die Arbeitswelt zu unterstützen. Es stimmt, dass die meisten ihrer Studenten bereits einen Arbeitsplatz haben, da es an Ingenieuren mangelt. Zurzeit sind alle unsere Absolventen beschäftigt. Tatsächlich liegt die nationale Arbeitslosenquote bei 1,5 %.

Berufsverbände bieten eine Reihe von Programmen an, wie z. B. das Mentor-IT-Programm des offiziellen Verbands der Telekommunikationsingenieure, das Studenten, die ihr Bachelor- oder Masterstudium abgeschlossen haben, als Mentoren begleitet, um sie bei der Integration in die Arbeitswelt zu unterstützen. Die Universitätsstiftung von Las Palmas de Gran Canaria arbeitet ebenfalls sehr effektiv an diesen Aufgaben mit. Sie suchen nicht nur nach Unternehmen, sondern bieten auch Unterstützung bei der Erstellung von Lebensläufen und Vorstellungsgesprächen mit Unternehmen sowie Maßnahmen zur Gründung eines eigenen Unternehmens nach dem Vorbild von Start-ups. Unsere Schüler nutzen diese Instrumente, weil sie auf staatlicher und regionaler Ebene sehr gut vorbereitet sind und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln, um sich der Herausforderung zu stellen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. In akademischer Hinsicht umfasst das Ausbildungsangebot für unsere Studenten ein Projektfach und ein weiteres Fach aus dem Bereich der Betriebswirtschaft, in dem es Kapitel gibt, die sich mit der Gründung eines eigenen Unternehmens befassen und den Unternehmergeist der Studenten fördern.

In diesem Sinne kanalisiert die Schule die Aktivitäten der Berufsverbände im Bereich der Telekommunikation in den Bereichen Arbeitsvermittlung und Unternehmertum und arbeitet daran mit. Es ist richtig, dass es keine Arbeitslosigkeit gibt, da die Nachfrage nach Ingenieuren groß ist und das Angebot an Ingenieuren nicht ausreicht. Deshalb fördern wir Berufe im Bereich der Technik, indem wir in Grund-, Mittel- und Oberschulen gehen, um jungen Schülern zu zeigen, was ein Telekommunikationsingenieur ist und was er/sie tut, und ihnen zu ermöglichen, ihre Berufung zu finden, indem wir ihnen die immense, faszinierende und schöne Welt des Telekommunikationsingenieurs zeigen. Es gibt viel zu tun, vor allem wenn die Arbeit unserer Telekommunikationsingenieure in Bereichen wie digitale Transformation, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Verkehr, Gesundheit, Raumfahrt, Sicherheit usw. nicht sehr bekannt ist.

P. Ein Arbeits- und Wirtschaftsmarkt mit hoher Nachfrage und die geringe Unternehmerkultur in Spanien führen dazu, dass nur wenige Hochschulabsolventen zu Unternehmern werden. Glauben Sie, dass sich dies ändern könnte, und glauben Sie, dass Sie oder die Schulen eine Kultur des Unternehmertums fördern werden, die auf skalierbare, technologiebasierte Unternehmen wie Startups ausgerichtet ist?

M.A.F. Die Hochschulen sind sehr daran interessiert, die freie Berufsausübung zu fördern, die im Wesentlichen darin besteht, den Absolventen zu helfen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen und ihr eigener Chef zu sein. In diesem Sinne fördern sie mit großem Enthusiasmus das Unternehmertum und liefern viele Ideen für Wege und Bereiche, in denen ein Unternehmen gegründet werden kann. Die Absolventen sind mit der Zeitschrift Bit des Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones vertraut, in der sie Wege zum Unternehmertum finden. Die jungen Ingenieure haben sogar einen Sitz im Vorstand des Berufsverbands.

F. Startups sind nach dem neuen Gesetz aufstrebende Unternehmen. Es ist ein äußerst wichtiger Meilenstein, dass es ein Gesetz gibt, das etwas aufnimmt, regelt oder benennt, was bereits existierte, aber in Spanien keine eigene Regelung hatte.

M.A.F. Bei EITE bieten wir eine allgemeine Berufsausbildung an und stellen den Schulen alle Arten von Einrichtungen zur Verfügung, um all diese Informationen an die Schüler weiterzugeben, die in den letzten Jahren die Möglichkeit haben, eine Ausbildung zu absolvieren. Die School of Telecommunications and Electronics Engineering ist eine Anlaufstelle, um Studenten mit Schulen und Start-ups zusammenzubringen. Unsere Telekommunikationsingenieure sind sehr vielseitig und anpassungsfähig und verfügen über Kenntnisse in allen Technologien, die mit der Kommunikation zusammenhängen, wie Telematik, Elektronik, künstliche Intelligenz, Programmierung usw. Sie haben ein breites Spektrum an Fähigkeiten. Deshalb haben sie eine breite Palette von Möglichkeiten, Unternehmen zu gründen und der Gesellschaft alle Arten von Qualitätsdienstleistungen anzubieten.

Telekommunikationsingenieure können in die 10 treibenden Sektoren integriert werden, die in dem Dokument Spain Entrepreneurial Nation beschrieben sind. So glaube ich zum Beispiel, dass die Medizin und die diagnostischen Möglichkeiten dank der Technologie Fortschritte machen. Im Tourismus, der auf den Kanarischen Inseln von größter Bedeutung ist, können diese Ingenieure zusammen mit den Wirtschaftswissenschaftlern einen wichtigen Beitrag zur Anwendung der künstlichen Intelligenz bei der Entwicklung des Tourismus leisten. Während und nach der Pandemie war der soziale Dienst der Telekommunikation von unschätzbarem Wert, da er nicht nur die Telearbeit, sondern auch die Kommunikation zwischen den Menschen ermöglichte. Neben der großartigen Arbeit der Ärzte war es die Telekommunikation, die es den Menschen ermöglichte, zu kommunizieren und zu arbeiten und so den anfänglichen Abschwung der Wirtschaft zu bremsen. Viele dieser Entwicklungen wurden von Telekommunikationsingenieuren durchgeführt, einige in großen Unternehmen, viele in kleinen und mittleren Unternehmen, die von Telekommunikationsingenieuren gefördert wurden. Der Telekommunikationsingenieur kann unternehmerisch tätig sein, und eines seiner wichtigsten Instrumente sind die Schulen.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana