Nationale Strategie für Cloud-Dienste für öffentliche Verwaltungen gestartet

Regierungspräsident Pedro Sánchez gab dies heute auf dem von Amazon Web Services organisierten Wirtschaftstreffen “Innovation in der Cloud als Chance für Spanien” bekannt.

Ziel dieser Strategie ist die vorrangige Bereitstellung von Diensten auf der Grundlage von Cloud-Technologien durch öffentliche Verwaltungen, wobei in erster Linie ihre eigenen Ressourcen genutzt und durch Lösungen des Privatsektors ergänzt werden sollen. Es handelt sich um eine Initiative zur Schaffung von Synergien, die zu einem besseren Dienstleistungsangebot und einer größeren technologischen Souveränität führen.

Der Präsident hob die Datensouveränität als Schlüsselkonzept hervor, das mit der technologischen Autonomie, dem Datenschutz und der Cybersicherheit zusammenhängt - Bereiche, die in der genannten Strategie vertieft werden sollen. Nach Angaben des Regierungspräsidenten soll die Strategie auf der Grundlage von drei Vektoren umgesetzt werden.

Die Einführung einer “hybriden Cloud”-Infrastruktur, die aus der eigenen Cloud der Staatsverwaltung in Kombination mit den Clouds anderer öffentlicher Verwaltungen und externer Anbieter besteht.

Die Konsolidierung der Datenverarbeitungszentren der Allgemeinen Staatsverwaltung in eine kleinere Anzahl von Zentren mit besserer Leistung, die Senkung der Betriebskosten (wirtschaftlich und ökologisch) und die Maximierung der Agilität der IKT-Operationen sowie die Förderung der Teilnahme an Initiativen im Rahmen der Europäischen Union.

Ein wachsender Dienstleistungskatalog mit der Einbeziehung von Anwendungen, die den allgemeinen Bedürfnissen der öffentlichen Verwaltungen mit Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) entsprechen.

Darüber hinaus werden im Einklang mit der europäischen Datenstrategie große Datenseen eingerichtet, gemeinsame sichere Datenräume, die dazu beitragen werden, die Unternehmensinnovation in den wichtigsten strategischen Produktivsektoren wie Gesundheit, Tourismus, Industrie und Handel zu fördern.

Bei seiner Ankündigung betonte Pedro Sánchez, dass die Anstrengungen des öffentlichen Sektors mit denen des privaten Sektors im Zusammenhang mit der Digitalisierung einhergehen müssen, da die Datenverwaltung in unserem Land ein großes Ausmaß erreicht hat. Er betonte auch die integrative und kohäsive Berufung Spaniens auf territorialer Ebene sowie die Verteidigung der digitalen Rechte und des technologischen Humanismus.

Der Präsident wies darauf hin, dass die Cloud, wenn man sie in ihrem ganzen Potenzial betrachtet, viel mehr ist als ein Konzept, das in einer virtuellen Dimension installiert ist, denn sie hat eine greifbare und materielle Verankerung und ist wertvoll, weil sie eine bereichsübergreifende und sektorübergreifende Wirkung hat.

Die Ankündigung der Einführung dieser Strategie für Cloud-Dienste in der öffentlichen Verwaltung ist eine Antwort auf die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels bei der Bereitstellung öffentlicher Dienste, der die von der Gesellschaft geforderte größere Flexibilität, Agilität und Anpassungsfähigkeit in Betracht zieht. Auch die Notwendigkeit von Innovationen, die durch den Wert von Daten, künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge oder die neuen 5G/6G-Kommunikationsnetze vorangetrieben werden, wie in der Erklärung “Towards a new generation Cloud for Europe” hervorgehoben wird, die die 27 EU-Mitgliedstaaten am 15. Oktober 2020 unterzeichnet haben.

Auf dem Weg zu einer digitalen öffentlichen Verwaltung

Die Nutzung von Cloud-Diensten ermöglicht den öffentlichen Verwaltungen die Bereitstellung digitaler Dienste und sicherer, effizienter und zuverlässiger technologischer Infrastrukturen, wobei besonders darauf zu achten ist, dass die notwendigen Garantien für die strategische Autonomie des Landes, die Sicherheit und die Kontrolle über die Daten gewährleistet sind.

In der Tat hat die Anwendung dieses Cloud-Modells auf die digitalen Verwaltungsdienste dazu beigetragen, dass Spanien eine herausragende Stellung in ganz Europa einnimmt, da es Instrumente für die Bereitstellung homogener Dienste von gleicher Qualität bietet, unabhängig von der Größe der Organisation, ihren Ressourcen oder ihrem geografischen Standort.

Der Plan zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, der den Schlüssel zu einer intelligenten und bürgernahen Verwaltung darstellt, ist eine der Hauptachsen des von der spanischen Regierung verfolgten Fahrplans für die digitale Transformation: die Agenda für das digitale Spanien 2026.

Das Engagement des Landes zeigt bereits positive Ergebnisse: Im jüngsten Bericht DESI 2022 (Index für soziale und wirtschaftliche Entwicklung, veröffentlicht von der Europäischen Kommission) belegt Spanien den siebten Platz bei der Digitalisierung und den fünften Platz bei den digitalen öffentlichen Diensten, noch vor den anderen großen europäischen Volkswirtschaften.

Spanien ist ein Vorreiter bei der Integration von KI in die Verwaltung, wie die Programme Kit Digital und Mi Carpeta Ciudadana zeigen, und steht in der Europäischen Union an zweiter Stelle, was offene Daten im öffentlichen Sektor angeht.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana