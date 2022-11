Pablo Hernández, ZEC: “Die Kanarischen Inseln haben die größte Chance der letzten 30 Jahre, Investitionen anzuziehen”

Pablo Hernández González-Barreda wurde auf Vorschlag der kanarischen Regierung und des Finanzministeriums auf einer Sitzung des Ministerrats im Januar 2021 zum Präsidenten des Konsortiums der Kanarischen Sonderzone (ZEC) ernannt und ist damit der jüngste Präsident an der Spitze der Organisation. Bis zu diesem Zeitpunkt war er Generaldirektor für Modernisierung der Regionalregierung und übernahm die Leitung der ZEC zu einem Zeitpunkt, der für die Einrichtung als grundlegendes Instrument zur Reaktivierung der kanarischen Wirtschaft von entscheidender Bedeutung war, als die Pandemie den Prozess der digitalen Transformation beschleunigte und sich die Spielregeln, nach denen Unternehmen und Arbeitnehmer ihre Tätigkeiten ausübten, seit der Einkerkerung völlig verändert hatten.

“Die Pandemie hat die Digitalisierung forciert, bewiesen, dass Fernarbeit möglich ist, und uns dazu gebracht, über unser Leben nachzudenken, das von Stress geprägt war und in dem wir keine Zeit für unsere Familien und die Verbindung zur Natur und zu uns selbst hatten. Viele sagten der Arbeitswut, die ihr Leben ausfüllte, ab, und es begann das, was wir als die große Resignation kennen. Heutzutage schätzen viele Menschen die Vorteile ihrer Arbeit, die über den Gehaltsscheck hinausgehen. Sie ziehen es vor, einfacher zu leben, vielleicht mit einem geringeren Einkommen, aber mit mehr Zeit für ihr Privatleben und in einer Umgebung, die ihnen wirklich gefällt. Mit der Pandemie wurde den Menschen klar, dass es nicht gut ist, in London 5.000 Pfund zu verdienen, wenn man 3.500 Pfund für die Miete in einer winzigen Wohnung ausgibt, und wenn man von der Arbeit kommt, gibt es kein Sonnenlicht, weil es um drei Uhr schon dunkel ist. Das hat uns dazu gebracht, die Philosophie der Arbeit zu überdenken, und die Menschen suchen mehr nach einem impliziten Gehalt, d. h. einem Gehalt, das uns ein besseres Leben ermöglicht, unabhängig von der monetären Vergütung, die wir erhalten”, sagt Pablo Hernández.

Für den Präsidenten der ZEC war “die Pandemie einer der Auslöser für diese Gelegenheit, was bedeutet, dass die Lebensqualität, die die Kanarischen Inseln bieten, jetzt einen neuen Wert hat, wenn es darum geht, Talente anzuziehen und zu halten. Vorher kam die Nachricht nicht an. Andererseits macht es uns zu einem idealen Standort für Investitionen und Arbeit”.

Die Kanarischen Inseln, ein weltweit einzigartiger Pol von Talent und Mehrwert

Pablo Hernández war Professor und Gastwissenschaftler an zahlreichen Universitäten und Forschungszentren in Spanien und im Ausland, darunter an den Universitäten Harvard, Oxford und Wien. Dies macht es einfacher, seine Entschlossenheit zu verstehen, den Wert des Talentmanagements als einen großen Wettbewerbsvorteil hervorzuheben. “Ich glaube, dass die Kanarischen Inseln vor einer neuen und sehr wichtigen Chance für den Fortschritt stehen, die sie sich nicht entgehen lassen dürfen. Dies ist der wichtigste Moment in den letzten 30 Jahren, um Investitionen anzuziehen, die es uns ermöglichen, einen Pol von Talenten und Mehrwert zu schaffen, der in der Welt einzigartig ist. In den 1990er Jahren öffnete sich ein Fenster der Möglichkeiten. Einige Dinge waren sehr positiv, andere nicht so positiv wie erwartet. Die Erwartungen, die durch den Beitritt zur Zollunion und zum REF geweckt wurden, haben sich aufgrund verschiedener Unwägbarkeiten nicht vollständig erfüllt. Ich glaube jedoch, dass wir immer noch Möglichkeiten haben, sogar bessere als damals, für eine wirtschaftliche Entwicklung mit einem starken Fokus auf Innovation, die ein Maßstab in Europa sein könnte”.

“Warum haben wir jetzt eine so große Herausforderung? Denn wir befinden uns in einer optimalen Zeit, um innovative Unternehmen und Telearbeiter anzuziehen. Was die Infrastruktur betrifft, so sind wir besser als je zuvor. Und auch das ist grundlegend. Nach 30 Jahren staatlicher und europäischer Förderung sind wir die viertgrößte Region in Europa mit der besten Luft- und Technologieanbindung. Wir haben Dutzende von Millionen in Unterseekabel investiert, und unsere Latenzzeit ist sehr niedrig, bei einer ausgezeichneten Breite der Internetverbindung. Bei der Konnektivität sind wir schneller vorangekommen als bei der Entwicklung der Technologie selbst. Vielleicht, weil wir weit weg sind, war uns klar, dass dies wichtig ist. Wir haben investiert und es geschafft, uns unter den Gebieten mit den besten Infrastrukturen in Europa zu platzieren, was überraschend ist. Darüber hinaus verfügen wir über eine hochmoderne Flughafeninfrastruktur, die für den Tourismus entwickelt wurde und uns zur am zweitbesten angebundenen Region Spaniens macht. Diese Luftkapazität, die wir als florierendes Reiseziel haben, hilft uns, Arbeitnehmer und Unternehmen aus der Ferne anzuziehen.

Implizite Entlohnung und Fokus auf Talent und Ausbildung

Pablo Hernández hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften, einen Master in Steuern und internationaler Besteuerung sowie einen Doktortitel in Rechtswissenschaften der Universidad Pontificia Comillas, wo er seit 2010 als Forscher und Dozent für Finanz- und Steuerrecht tätig ist. Diese Mischung aus einem auf Steuer- und Finanzfragen spezialisierten Profil und der Welt der Lehre erklärt seine Leidenschaft für die Verteidigung der Tatsache, dass “wenn man die verschiedenen Variablen kombiniert, wir in der Lage sein werden, Talente unter besseren Bedingungen anzuziehen, mit niedrigeren Steuern, die Arbeitgeber nutzen können, um attraktive Gehälter anzubieten, ohne mehr Geld auszugeben”.

“Selbst wenn der Arbeitnehmer mehr verdient, wird er den Arbeitgeber aufgrund der steuerlichen Anreize weniger kosten, und auf den Inseln wird der Arbeitnehmer produktiver sein, weil er eine bessere Lebensqualität hat. Dieser zusätzliche Anreiz, der über die Löhne hinausgeht, ist äußerst wirksam. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: In der ZEC haben wir mehrere Unternehmen, die ihre Wochenarbeitszeit von fünf auf vier Tage verkürzt haben, weil ihre Teams hier produktiver sind. Sie bemühen sich und wollen um drei Uhr nachmittags an den Strand gehen. Dieses Argument hat sich vor Jahren nicht durchgesetzt, weil die Menschen in den europäischen Hauptstädten unter dem Rad saßen, aber heute suchen sie nach Lebensqualität. Ein anderes ZEC-Unternehmen plant für das ganze Jahr mit einem Steuersatz von 25 % - der ermäßigte ZEC-Satz beträgt 4 % - und verwendet die Differenz, um seinen Arbeitnehmern Prämien zu zahlen. Ehrlich gesagt, bin ich davon überzeugt, dass die Kanarischen Inseln in der gegenwärtigen Situation dabei sind, eine großartige Etappe ihrer Geschichte zu schreiben.

Pablo Hernández wurde 1987 in La Orotava, Teneriffa, geboren. Er gehört zur Generation der Millennials, der digitalen, hypervernetzten jungen Menschen mit hohen sozialen und ethischen Werten. Als “Digital Native” ist der Präsident der ZEC wie kein anderer in der Lage, den digitalen Wandel zu analysieren, vor dem wir stehen. “In den 1990er Jahren ist es uns nicht gelungen, wie beabsichtigt zu diversifizieren. Und nun befinden wir uns wieder in einer Phase der Neuordnung der Weltwirtschaft und der internationalen finanzpolitischen Bedingungen. Damit befinden wir uns wieder in einer Schlüsselsituation. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir uns auf Talent und Ausbildung konzentrieren. So werden wir uns an die digitale und technologische Zukunft anpassen können, die von vielen vorausgesagt wird und die bereits begonnen hat. Es ist wichtig, diesen neuen Zug nicht zu verpassen, und der Schlüssel liegt in der Ausbildung und im Talent”.

“Der Vorschlag der Kanarischen Inseln löst eines der größten Probleme, die Unternehmen weltweit haben, nämlich die Gewinnung und Bindung von Talenten. Wir sind attraktiv in Bezug auf die Lebensqualität, die niedrigen Steuerkosten, die Infrastruktur... All dies löst viele der Probleme, mit denen Start-ups, insbesondere Technologieunternehmen, konfrontiert sind, und stärkt die Position der Kanarischen Inseln”, betonte der Präsident der ZEC voller Überzeugung.

Der TMT-Boom: Technologie, Medien und Telekommunikation

Nach einem Jahr an der Spitze der Organisation ist sich der Präsident der ZEC darüber im Klaren, dass “der Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor (TMT) einen Boom erlebt. Vor allem in Bezug auf die Kreativität, bei der sich die Kanarischen Inseln aufgrund ihrer Eigenheiten schon immer hervorgetan haben. Bestimmte Bereiche wie Animation, Videospiele und Webdesign haben ein exponentielles Wachstum erfahren. Es gibt einen spektakulären Boom bei den Inhalten, und wir arbeiten daran, die Inseln zu einem Magneten für diese Industrie zu machen”.

Pablo Hernández freut sich, dass “wir auf der Landkarte des Sektors stehen”. “In der Nische der Animation haben wir gezeigt, dass wir dazu in der Lage sind. Wir haben eine Industrie auf den Kanarischen Inseln aufgebaut, wo es nichts gab, und jetzt sind wir wahrscheinlich der wichtigste Pol in Spanien und einer der wichtigsten in Europa”.

“Er ist bereits aktiv, er ist greifbar, und es gibt mehr als tausend Fachleute, die in diesem Sektor arbeiten. Mit dieser Erfolgsgeschichte positionieren wir uns für Unternehmer, die hierher kommen wollen, und für einheimische Unternehmer, die sich in diesem Geschäft engagieren. Aber es gibt noch eine zweite Variable: Wenn man bereits einen Industriezweig hat, ist es viel einfacher, Nebenzweige zu schaffen. Das heißt, dass wir von der Animation in die Videospielindustrie, die Programmierung und andere Teilbereiche gehen können”, betont Hernández.

Audiovisueller Sektor: von der “natürlichen Menge” zum Wachstum von Kapazität und Qualität

“Die Kanarischen Inseln wurden schon oft als natürliche Filmkulisse verkauft, und das ist auch gut so. Aber ich denke, es ist die erste Phase einer umfassenderen Strategie, die zwischen 2011 und 2014 begann. Zu Beginn kamen die Produktionsfirmen im Wesentlichen hierher, um zu drehen, und was hier gemacht wurde, war die Bereitstellung von Unterkünften - die Buchung von Zimmern für Casting und Crew -, Catering und die Anmietung von Lieferwagen und sogar die Anmietung von technischem Material, das aus dem Ausland mitgebracht wurde. Später kamen weitere Wertschöpfungsschichten hinzu”.

“Es gibt jetzt lokale Produktionsfirmen, die technische Unterstützung leisten, und es gibt mehr Fachleute, die filmbezogene Dienstleistungen anbieten. Aber es gibt immer noch einen Mangel an Fachleuten, die das Profil haben, eine Produktion zu leiten - Produktionsleiter, Produktionsmanager und -koordinatoren, künstlerische Leiter, künstlerische Assistenten, Fotografen - die eher technischen Berufe werden immer noch weitgehend von außen geholt.

Für Hernández ist “die Anziehung von Filmaufnahmen eine Priorität. Wir haben mit dem Vizeministerium für Kultur und anderen Bereichen der Regierung zusammengearbeitet, um die Ausbildung zu fördern und die Kapazitäten und die Qualität weiter zu steigern, damit diese Tätigkeit mehr Wohlstand auf den Inseln schafft. Wie ich schon sagte, wurden wir anfangs nur nach Hotels, Catering und Lastwagen gefragt. Jetzt mieten sie bei uns Maschinen und wir stellen ihnen auch Produktionshelfer, Schreiner, Elektriker usw. zur Verfügung”.

“Was wollen wir mit der ZEC erreichen? Wir wollen, dass Produktionsfirmen nicht nur zum Drehen hierher kommen, sondern dass sie ihre Büros hier eröffnen, damit ihre Führungskräfte auf unseren Inseln einen größeren Mehrwert schaffen können.

“Es gibt immer mehr Produktionsleiter und Produktionskoordinatoren, und einige Produktionsfirmen haben sich bereits hier niedergelassen. Von den großen Konzernen hat sich Buen Día Producciones (ein Gemeinschaftsunternehmen von Telefónica und Atresmedia) dieses Jahr in der Kanarischen Sonderzone niedergelassen. Ihr zweites Produktionszentrum in Spanien, nach Madrid, ist hier bei uns”, betont Hernández.

Animation, Backoffice: Strategien zur Besetzung verschiedener Stellenprofile

Der Präsident der ZEC unterstreicht, dass “die Entwicklung des gesamten Mehrwerts auf den Kanarischen Inseln vielleicht am besten in der Animation zu sehen ist, wo es keine Dreharbeiten als solche gibt, sondern wo sie gestaltet werden müssen. Der gesamte technische Prozess wird auf den Kanarischen Inseln durchgeführt, von Anfang bis Ende. Diese Art von Unternehmen hat mehr als 600 direkte und mehr als 400 indirekte Arbeitsplätze geschaffen, die alle einen sehr hohen Mehrwert aufweisen. Und das exponentielle Wachstum dieser Branche wird dazu führen, dass wir in den kommenden Jahren viele weitere Arbeitsplätze schaffen können, die von jungen Kanaren besetzt werden, die durch eine Berufsausbildung darauf vorbereitet werden, sehr schnell in den Arbeitsmarkt einzutreten und einen Beruf mit großer Zukunft zu ergreifen. Früher kamen 70-80 % der Beschäftigten aus dem Ausland, jetzt sind wir etwa zur Hälfte Kanaren”.

“Wir haben viele Erfolgsgeschichten, mit denen wir ins Ausland gehen, und die Leute sind überrascht. Auf den Kanarischen Inseln gibt es Unternehmen, die für Netflix, Disney, HBO, Airbus, die Londoner U-Bahn, die Lufthansa arbeiten... Und viele weitere werden kommen, aber nicht, um eine Delegation einzurichten, sondern wir wollen, dass sie ihren Hauptsitz hier einrichten, um ein Ökosystem zu schaffen, das Arbeitskräfte mit viel Wissen benötigt, um den Kurs ihrer Unternehmen von den Inseln aus zu leiten”.

Pablo Hernández schränkt ein, dass “wir auch bei den beschäftigungsintensiven BackOffices ein Gleichgewicht halten, obwohl wir mittelfristig nicht wollen, dass es Nebenbüros gibt, aber dass sie eine wichtige Rolle für das Know-how des Unternehmens spielen. Denn wenn die oberste Führungsebene außen vor ist, wird sie heute aufgebaut und morgen wieder abgebaut. Kurzfristig ist es jedoch wichtig, sich zu positionieren und die Arbeitslosigkeit abzubauen.

Maritimer Sektor, erneuerbare Energien, Biotechnologie

Pablo Hernández weist darauf hin, dass “die ZEC auf internationaler Ebene auch im maritimen Sektor mit Hafenbehörden, Verbänden und Schiffsreparatur- und Serviceunternehmen zusammenarbeitet. Wir sind daran interessiert, uns in der Digitalisierung des maritimen Sektors zu engagieren, der noch einen langen Weg vor sich hat, weil er noch sehr analog funktioniert. Häfen 4.0 ist einer der Schwerpunktbereiche und die Unterstützung von Unternehmen und des Sektors mit steuerlichen Anreizen bei ihren Projekten zur Dekarbonisierung des Personen- und Güterverkehrs”.

Die Biotechnologie ist ein weiterer Bereich, in dem die ZEC versucht, Unternehmen auf die Inseln zu locken, mit dem Ziel, die Wirtschaft der Inseln durch ökologisch nachhaltige Industrien zu diversifizieren, die nicht flächenintensiv sind und durch die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften Wohlstand für die Gesellschaft schaffen.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana