RETECH-Programm zur Umsetzung digitaler Transformationsprojekte mit 530 Mio. Gestartet

Die Zweite Vizepräsidentin und Ministerin für Wirtschaft und digitale Transformation, Nadia Calviño, führte am Freitag, den 8. Juli, den Vorsitz bei der Vorstellung der Agenda “Digitales Spanien 2026”, die eine Bestandsaufnahme und Aktualisierung des vor zwei Jahren von der Regierung verabschiedeten Digitalisierungsfahrplans darstellt, der zur Umsetzung von Projekten in den Bereichen Konnektivität, 5G, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, digitale Kompetenzen, Digitalisierung der Verwaltung und der KMU sowie zur Entwicklung Spaniens als audiovisuelles Zentrum in Europa geführt hat.

Die aktualisierte Agenda “Digitales Spanien” für das Jahr 2026 wurde im Rahmen einer Feierstunde im Wirtschaftsministerium vorgestellt, an der Regierungspräsident Pedro Sánchez, die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und Kommissarin für Wettbewerb und Digitales, Margrethe Vestager, sowie die Minister für Industrie, Handel und Tourismus, Reyes Maroto, für Wissenschaft und Innovation, Diana Morant, und für Hochschulen, Joan Subirats, zusammen mit Vertretern des öffentlichen und privaten Sektors und Begünstigten der Programme des Konjunkturprogramms teilnahmen.

Zusätzlich zu den 11 strategischen Projekten für die wirtschaftliche Erholung und Transformation PERTE, die mit den EU-Mitteln der nächsten Generation ins Leben gerufen wurden, umfasst diese Aktualisierung das innovative Programm RETECH, das in den Jahren 2022 und 2023 530 Millionen Euro aus dem Konjunkturprogramm investieren soll, um auf der Grundlage von Vorschlägen der autonomen Gemeinschaften Netze von technologischen und transformativen Projekten im digitalen Bereich aufzubauen.

Der Erste Vizepräsident kündigte an, dass die Regierung den Dialog und die Verhandlungen mit der Gemeinschaft Madrid über die Einrichtung des Nationalen Zentrums für Neurotechnologie (Spain Neurotech) einleiten wird, damit Spanien über ein Referenzzentrum in Europa und weltweit verfügt, das weltweit führende Fachleute auf diesem Gebiet anzieht, und zwar auf der Grundlage des von der Autonomen Universität, der Universität Carlos III und der Polytechnischen Universität Madrid in Zusammenarbeit mit den amerikanischen Universitäten Columbia, Berkeley und Harvard vorgelegten Projekts.

Regierungspräsident Pedro Sánchez betonte bei der Abschlussveranstaltung, dass die digitale Transformation der spanischen Wirtschaft für die Regierung absolute Priorität habe, und hob die Bereitstellung von 20 Milliarden Euro hervor, um Spanien “zum vielversprechendsten Standort für viele führende digitale Unternehmen” zu machen.

Der Vorstandsvorsitzende hob auch die Einrichtung des Globalen Observatoriums für Spanisch in La Rioja hervor, da unsere Sprachen auch in der Welt der Technologie und der künstlichen Intelligenz einer der wichtigsten Trümpfe sind, sowie die Förderung des Programms Kit Digital zur Digitalisierung von einer Million KMU.

Dank des Konjunkturprogramms und der Agenda “Digitales Spanien” haben sich die Investitionen des Staates in die Digitalisierung im Zeitraum 2021-2022 gegenüber 2019-2020 verneunfacht, was diesen Sprung in seiner dreifachen Dimension - Infrastrukturen und Technologien, Wirtschaft und Menschen - noch verstärkt.

Neue Achsen: PERTE und RETECH-Projekt

Zu den neuen Merkmalen der Digitalen Agenda Spanien 2026 gehören zwei neue Querschnittsachsen, die sich auf die Digitalisierungsprozesse beziehen, die in den bereits genehmigten und eingeleiteten 11 strategischen Projekten zur Wiederbelebung und Umgestaltung der Wirtschaft (PERTE) enthalten sind, sowie das Programm RETECH zur Förderung der territorialen Netze der technologischen Spezialisierung und zur Artikulation der von den autonomen Gemeinschaften vorgeschlagenen Projekte, die nicht in die PERTEs passen.

Die Regierung wird zunächst 530 Millionen Euro an Investitionen für diese neue Initiative für den Zeitraum 2022-2023 bereitstellen, die durch zusätzliche Mittel der autonomen Gemeinschaften unterstützt wird und, je nach Erfolg, mit Mitteln aus dem Nachtrag zum Konjunkturprogramm aufgestockt werden könnte.

In Abstimmung mit den Autonomen Gemeinschaften und unter Berücksichtigung ihrer Interessen, ihres Bedarfs und ihres Potenzials wird RETECH auf der Grundlage der im Konjunkturprogramm festgelegten Prioritäten Netze von Projekten mit großer territorialer und wirtschaftlicher Bedeutung sowohl auf regionaler als auch auf nationaler Ebene ermitteln und in Gang setzen.

Die strategischen Projekte, in die RETECH integriert werden soll, beziehen sich auf verschiedene Handlungsfelder wie künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge wie technologische Lösungen für die virtuelle Simulation von Objekten und Systemen, umweltfreundliche Technologien (GreenTech), Cybersicherheit, Netzwerke für digitales Unternehmertum, Digitalisierung in ländlichen und entvölkerten Gebieten (RuralTech), die Mode- und Textilindustrie (FashionTech) und digitale Gesundheit.

Diese Projekte werden von der Allgemeinen Staatsverwaltung finanziert und erhalten zusätzliche Mittel von den Gebietsverwaltungen, die die bestehenden Investitionsinstrumente des Konjunkturprogramms und seiner künftigen Ergänzungen nutzen werden.

Reindustrialisierung Spaniens durch die PERTEs

Der Generalsekretär für Industrie und kleine und mittlere Unternehmen, Raül Blanco, hat die Möglichkeit hervorgehoben, die Industriepolitik mit Ressourcen und Großprojekten in der Wertschöpfungskette dank des Konjunkturprogramms so stark wie nie zuvor zu fördern.

In diesem Sinne feierte Jaime Martorell, Sonderbeauftragter für das Mikroelektronik- und Halbleiterprojekt (PERTE Chip), die Tatsache, dass die EU-Fonds der nächsten Generation es Spanien ermöglichen werden, das Niveau aller europäischen Länder zu erreichen, um die Technologie und Herstellung von Chips zu etablieren. Das Ziel für Europa ist die Verdoppelung des Anteils der Halbleiterherstellung auf 20 % bis 2030.

Cristina Gallach, Sonderbeauftragte der PERTE New Economy of Language, wies darauf hin, dass es sich bei diesem strategischen Projekt um ein “sehr kooperatives, flächendeckendes und sehr kohärentes Projekt mit Blick auf Lateinamerika und mit interministerieller und interinstitutioneller Zusammenarbeit” handelt. Juan Romo, Rektor der Universität Carlos III und Präsident des CRUE, erklärte seinerseits, dass Spanien über eine “gute Universität” verfüge, um den Modernisierungsprozess voranzutreiben, da es das drittgrößte Land der Welt sei, was die Anzahl der Universitäten anbelange, die zu den besten 5 % der weltweiten Universitäten gehören.

Dieser Prozess, so die Generaldirektorin für ländliche Entwicklung, Isabel Bombal, sei im Zusammenhang mit der demografischen Herausforderung und der Gemeinsamen Agrarpolitik von wesentlicher Bedeutung, und sie forderte, dass alle europäischen Mittel und Hilfen für die ländliche Entwicklung zur Verwirklichung eines transformierten, digitalen und innovativen Sektors beitragen sollten.

Digitalisierung: Motor des technologischen Wandels

In der zweiten Gesprächsrunde, die sich mit der Digitalisierung befasste, hob die Staatssekretärin für Digitalisierung und künstliche Intelligenz, Carme Artigas, das Vorzeigeprojekt Digital Kit hervor, das mit mehr als 3 Milliarden Euro aus dem Konjunkturprogramm ausgestattet ist, um eine Million KMU zu digitalisieren. Mit dem Start der ersten Tranche von 500 Millionen für Unternehmen mit 10 bis 49 Beschäftigten wurden bereits mehr als 68.000 Subventionen verwaltet, 12.000 Digitalisierungsgutscheine gewährt und Tausende von Vereinbarungen unterzeichnet.

Der Generaldirektor von AMETIC, Francisco Hortigüela, betonte die Bedeutung dieses Programms für die grundlegende Digitalisierung von Unternehmen, KMU und Kleinstunternehmen in allen Sektoren.

Ein weiterer Höhepunkt war die Positionierung der spanischen öffentlichen Universitäten in allen europäischen 5G-Projekten, wie Pedro Merino, Professor an der Universität von Málaga, berichtet, der dank des vom Staatssekretär für Digitalisierung und künstliche Intelligenz finanzierten Programms die Absicht bekundet hat, auch am 6G-PPP-Programm teilzunehmen, und zwar ein Jahr im Voraus.

Engagement für F&E

Der letzte runde Tisch, der sich mit dem festen Engagement für F&E befasste, wurde von der Generalsekretärin für Innovation, Teresa Riesgo, moderiert, die die Förderung von F&E durch das Konjunkturprogramm würdigte, indem sie diese in den Mittelpunkt des Programms stellte.

Der bedeutende quantitative und qualitative Sprung in der Forschung und Entwicklung spiegelte sich in den verschiedenen Reden wider. Der Generaldirektor des CDTI, Javier Ponce, erklärte, dass die Organisation in diesem Jahr versuchen wird, einen Meilenstein zu setzen, indem sie zwei Stipendien in einem Projekt kombiniert, eines auf dem Gebiet des Handelsrechts und das andere auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts, um das Problem des Technologietransfers in Spanien anzugehen.

Mónica Martínez Walter, Präsidentin von GMV Soluciones Globales Internet, wies darauf hin, dass die Unterstützung aus dem Programm für Wissenschafts- und Innovationsmissionen führenden Projekten der digitalen Transformation Auftrieb gibt, wie etwa der nachhaltigen Automobilbranche und dem autonomen Fahren, dem Agrarsektor zur Vorhersage von Ernten oder zur Erkennung von Schädlingen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz oder dem Gesundheitswesen zur Früherkennung von Krankheiten wie Alzheimer oder Prostatakrebs.

Ein weiteres Beispiel für den Nutzen der mit CDTI-Zuschüssen erzielten Fortschritte erläuterte Meritxell Teixido Tura, Präsident von Gate2Brain, einem Start-up-Unternehmen, das den Neotec-Zuschuss erhielt, der es ermöglichte, Talente anzuziehen und ein neues Technologieprojekt für den Transport von Medikamenten zum Gehirn zu fördern.

Javier Perea Sáenz de Buruaga, Präsident von Empresarios Agrupados Internacional, hat den Nutzen der CDTI-Subventionen für dieses Unternehmen mit 1.200 Beschäftigten für die Entwicklung von Technologien, Verfahren und Materialien für die Energieerzeugung durch Kernfusion erläutert. Sie arbeitet auch an IFMIF-DONES, einer neuen europaweiten wissenschaftlichen Infrastruktur, die in Granada eingerichtet werden soll.

Vicente Blanes, Direktor des Forschungsverbands der Textilindustrie (Aitex), wies darauf hin, dass er in den letzten drei Jahren an 130 Projekten mit 170 Unternehmen beteiligt war, die mit dem CDTI zusammenarbeiten, einer Organisation, die, wie er betonte, “sehr gut in Bezug auf wirtschaftliche Zuweisungen und Effizienz funktioniert”. “Sie ist ein Beispiel für eine öffentliche Einrichtung. Wenn es sie nicht gäbe, müsste sie erfunden werden, denn sie ist die Lunge und der wichtigste Motor und Katalysator für angewandte Forschung und Entwicklung in spanischen Unternehmen”, betonte er.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana