Unternehmensinnovation, Klimawandel und Mobilität, Ziele des neuen Interreg-Programms zwischen den Kanarischen Inseln, Madeira, den Azoren und Afrika

Der Vizepräsident der Kanarischen Inseln und Regionalminister für Finanzen, Haushalt und europäische Angelegenheiten, Román Rodríguez, erklärte heute, dass mit der Genehmigung durch die Kommission ein langer und intensiver Programmplanungsprozess zu Ende geht, der im Juli 2021 begann und von der Generaldirektion für europäische Angelegenheiten in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsbehörde für das Programm geleitet wurde.

“Wir auf den Kanarischen Inseln haben enorme Anstrengungen unternommen, um alle Aspekte des Programms zu definieren, vor allem mit Drittländern und insbesondere mit denjenigen, die zum ersten Mal an dem Programm teilnehmen, und ich gratuliere dem Team der Generaldirektion für die geleistete Arbeit”, sagte er.

Das neue Interreg-MAC verstärkt seine externe Dimension, indem es zu den drei traditionellen Partnern (Kap Verde, Mauretanien und Senegal) vier afrikanische Länder (Gambia, Ghana, Côte d'Ivoire, Sao Tome und Principe) hinzufügt.

Die Programmschwerpunkte für den Zeitraum 21-27 konzentrieren sich auf die Bereiche angewandte Forschung und Unterstützung von KMU bei ihren Innovationsprozessen; ökologischer Übergang, Risikomanagement, Bekämpfung des Klimawandels, Förderung erneuerbarer Energien und Aufwertung und Schutz des Naturerbes; Verbesserung der Programmverwaltung und Aufbau institutioneller Kapazitäten sowie Unterstützung des Mobilitätsmanagements.

Rodriguez unterstrich die “absolute Relevanz” dieser Prioritäten, zumal die grüne und blaue Wirtschaft und der Tourismus zu den Querschnittsprioritäten des Programms gehören werden.

Eine weitere Neuerung besteht darin, dass im neuen Programmplanungszeitraum die Koordinierung zwischen den europäischen und afrikanischen Partnern durch innovative Formeln für die Ermittlung förderfähiger Projekte gestärkt wird, die den gemeinsamen Herausforderungen in diesem Gebiet entsprechen und mit den in den Programmplanungsdokumenten des EFRE und des neuen Instruments “Globales Europa” festgelegten Prioritäten in Einklang stehen.

In diesem Zusammenhang wies die Vizepräsidentin darauf hin, dass “all dies dazu führen wird, dass die OMK nicht nur zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des gesamten Kooperationsraums beiträgt, sondern auch weiterhin ein wesentliches Instrument für das außenpolitische Handeln der Kanarischen Inseln und für die Stärkung ihrer Beziehungen zu den afrikanischen Partnerländern sein wird, was dem Wunsch der Europäischen Kommission entspricht, dass dieses Programm das wichtigste Instrument ist, das den makaronesischen Regionen in äußerster Randlage zur Förderung ihrer regionalen Integration zur Verfügung gestellt wird”.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana