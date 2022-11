Women TechEU unterstützt von Frauen geführte Start-ups in der frühestmöglichen Phase

Am 5. September veranstaltet das CDTI-SOST-Büro in Brüssel die Konferenz CDTI-SOST Brussels meets Women TechEU 2022, um die aktuelle Ausschreibung des Programms Women TechEU der Europäischen Kommission vorzustellen, die noch bis zum 4. Oktober läuft.

Seit letztem Jahr haben 130 von Frauen geführte Technologie-Start-ups ihre Geschäftsideen dank der Zuschüsse aus diesem Programm und der darin angebotenen Dienstleistungen zur Unternehmensbeschleunigung entwickelt.

Die aktuelle Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen dient der Unterstützung von Start-ups, die von Frauen geführt werden und sich in der frühesten Phase befinden und das höchste Wachstumsrisiko aufweisen. Neben einem Zuschuss von 75 000 Euro erhalten die Finalistinnen im Rahmen des EIC-Programms für Frauen in Führungspositionen auch Mentoring und Coaching in verschiedenen Bereichen wie Führung, Internationalisierung, Geschäftsmodellierung, Umsetzungsstrategie, Markteintritt, Mittelbeschaffung und Verhandlungen mit Investoren.

Bei dieser Veranstaltung werden drei Hauptredner anwesend sein: Natalia Nowinska von der Agentur EISMEA, die Informationen über die aktuelle Ausschreibung präsentieren wird; Emma Fau, Mitglied der Jury für die Ausschreibungen 2021 und 2022, die ihre Meinung zu den Bewertern darlegen wird, und schließlich Judit Giró vom Start-up-Unternehmen The BlueBox, die über ihre Erfahrungen als Gewinnerunternehmen der Pilotausschreibung 2021 sprechen wird. Anschließend wird es eine kurze Diskussion am runden Tisch geben, bei der die Meinungen der verschiedenen Akteure in der Kette von der Innovation bis zum Produkt auf dem Markt eingeholt werden.

Das CDTI

Das CDTI ist die Agentur des Ministeriums für Wissenschaft und Innovation, die wissensbasierte Innovationen unterstützt, berät und öffentliche Mittel für Innovationen in Form von Zuschüssen oder teilweise rückzahlbaren Beihilfen für Innovationsprojekte von Unternehmen bereitstellt. Durch die Initiative Innvierte Economía Sostenible unterstützt und erleichtert das CDTI die Kapitalisierung von Technologieunternehmen.

Das CDTI erleichtert auch die Internationalisierung von FuE- und Innovationsprojekten spanischer Unternehmen und Einrichtungen und verwaltet die Beteiligung spanischer Unternehmen an internationalen FuE-Organisationen wie Horizon Europe und Eureka sowie an der Wissenschafts- und Raumfahrtindustrie.

Darüber hinaus verwaltet sie die Strategie und die Vertretung Spaniens im Bereich der Raumfahrt und fördert und finanziert die technologischen und industriellen Programme und Projekte, die den strategischen Bedürfnissen Spaniens am besten entsprechen, wobei sie sich vorrangig um den Aufbau von Industriekapazitäten bemüht. Das CDTI vertritt Spanien durch eine Delegation des Ministeriums für Wissenschaft und Innovation als spanische Delegation bei der ESA und agiert als Partner in Spaniens bilateralen Initiativen mit Weltraumagenturen und globalen Raumfahrtorganisationen. Sie leitet, fördert, unterstützt und finanziert spanische Raumfahrtprojekte und -missionen im Rahmen der Wissenschafts-, Technologie- und Innovationsstrategien des Ministeriums für Wissenschaft und Innovation und der Regierung Spaniens.

Das Zentrum für die Entwicklung industrieller Technologien, E.P.E. (CDTI) ist eine öffentliche Einrichtung, die dem Ministerium für Wissenschaft und Innovation untersteht.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana