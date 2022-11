Zur Förderung von Startups und innovativem Unternehmertum wird Spanien bis 2023 3,459 Milliarden Euro investieren

Zu Beginn der Sitzung des Ausschusses stellten die anwesenden Fraktionen (PP, VOX, Unidas Podemos und PSOE) unter anderem Fragen zur Haushaltsführung und zur Arbeit des Hohen Kommissars für das unternehmerische Spanien, zum Gesetzentwurf zur Förderung des Ökosystems der aufstrebenden Unternehmen - auch bekannt als Startup-Gesetz - und zur Allianz für eine unternehmerische Nation Spanien.

Anschließend begann Francisco Polo mit seiner Rede. Nach der Verteidigung der von der Regierung vorgelegten Haushaltspläne für 2023 erläuterte Polo die Ziele der Hohen Kommission für Spanien als Unternehmerland und stellte die Ziele der Strategie Spanien als Unternehmerland vor, ein Dokument mit 50 Maßnahmen zur Umgestaltung der produktiven Grundlagen der spanischen Wirtschaft durch innovatives Unternehmertum.

Anschließend erläuterte die Hohe Kommissarin den für die Förderung des innovativen Unternehmertums vorgesehenen Betrag von 3.459 Millionen Euro, der 21,79 % über dem für 2022 vorgesehenen Betrag liegt, und nannte die wichtigsten Investitionen.

Von den 89 geplanten Maßnahmen, die sich auf die Aktionslinien des Hohen Kommissars für Spanien als Unternehmerland beziehen, hob Polo einige der vorrangigen Maßnahmen hervor, die in die Zuständigkeit des Ministeriums für Industrie, Handel und Tourismus, des Ministeriums für Wirtschaft und digitale Transformation und des Ministeriums für Wissenschaft und Innovation fallen.

Nach der Beantwortung einiger Fragen der Parlamentsfraktionen berichtete Polo über die Entwicklung einiger der wichtigsten Maßnahmen der Strategie “Spanien als Unternehmerland” im Jahr 2022, die Gründung des Beirats Spanien als Unternehmerland und die Vorstellung einer Allianz von mehr als 200 öffentlichen und privaten Einrichtungen, die sich verpflichtet haben, Spanien bis 2030 zu einem Unternehmerland zu machen.

Dieser Kanal unterstützt Verwaltungseinheiten mit Plänen zum Unternehmertum:

Der Impulsa Startups Channel und der Impulsa Ventures Inkubator richten sich an: 1) Neugründungen, die sich um eine Inkubation bemühen. 2) Berufsbildungszentren oder Universitäten, die das Unternehmertum fördern 3) Lokale Entwicklungsbüros, Räte und öffentliche Einrichtungen mit Plänen zur Förderung des Unternehmertums. 4) Etablierte oder reife Unternehmen des Sektors, die mit einer Startup-Strategie innovativ werden wollen (Corporate Venturing) 5) Investoren oder Risikokapitalgeber, die an Startups und an den Steuervorteilen der Kanarischen Inseln interessiert sind. 6) Start-ups, die sich als ZEC-Unternehmen oder digitale Nomaden niederlassen wollen 7) Öffentliche Einrichtungen, die sich für Unternehmertum und lokale, insulare oder regionale Entwicklung einsetzen. Wenn Sie möchten, dass wir Ihre Geschichte erzählen, gemeinsam auftreten oder ein Ereignis feiern, können Sie sich an startups@canariasahora.com wenden. Sie können sich auch per WhatsApp mit Impulsa Startups unter +34 662 156 672 in Verbindung setzen.