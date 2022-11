Zweifacher grüner und digitaler Übergang: wirtschaftlicher Aufschwung, Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmensstruktur und Modernisierung des Produktionsmodells

Für Minister Reyes Maroto ist “das für Industrie, Handel und Tourismus vorgesehene Budget für 2023 das höchste in der Geschichte und wird es uns ermöglichen, den wirtschaftlichen Aufschwung zu konsolidieren, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmensstruktur zu verbessern und die Modernisierung unseres Produktionsmodells voranzutreiben und zu beschleunigen, um es an den doppelten grünen und digitalen Übergang anzupassen. Ein Haushalt, der auch den Schutz der Unternehmen stärkt, insbesondere in den Sektoren, die am stärksten vom Anstieg der Energiepreise betroffen sind. Kurz gesagt, der größte Haushalt in der Geschichte für Industrie, Handel und Tourismus mit klaren Prioritäten in Bezug auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung und dem Anspruch auf eine europäische und globale Führungsrolle”.

Der Haushalt und die wichtigsten Maßnahmen in den verschiedenen Bereichen des Ministeriums sind wie folgt:

Industrie und Pyme

Die Mittel für Industrie und KMU belaufen sich auf 7,234 Mrd. EUR, 1,496 Mrd. EUR mehr als 2022, was einem Anstieg von 26 % entspricht. Davon entfallen 4,214 Mrd. EUR auf das Konjunkturprogramm und das Programm für Umgestaltung und Widerstandsfähigkeit.

Im Rahmen der Programme zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und der industriellen Nachhaltigkeit ist die Linie zur Unterstützung strategischer Projekte für den industriellen Wandel (PERTE) mit 3.808 Millionen Euro ausgestattet (2.368 Millionen Euro in Form von Zuschüssen und 1.440 Millionen Euro in Form von Darlehen für die Mischfinanzierung der Programme).

Für die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Industrie sind auch die 90 Mio. EUR zur Unterstützung der digitalen Transformation im Rahmen des Programms Activa Finance zu nennen, die für Innovationsprojekte in den Bereichen Organisation und Prozesse und zusätzlich für Forschung und Entwicklung in thematischen Prioritäten im Zusammenhang mit vernetzten Industrie-4.0-Technologien vorgesehen sind, sowie die 128 Mio. EUR für einzelne Innovations- und Nachhaltigkeitsprojekte in Schlüsselbereichen des industriellen Wandels wie Energieeffizienz, Dekarbonisierung und neue nachhaltige Energiequellen, Kreislaufwirtschaft und Öko-Innovation, Verbesserung der Wertschöpfungsketten und andere.

Die Haushaltspläne für 2023 enthalten außerdem 600 Millionen Euro zur Konsolidierung der Finanzierungslinien des Fonds zur Förderung produktiver industrieller Investitionen und mindestens 335 Millionen Euro zur Unterstützung der elektrointensiven Industrie, Davon entfallen 244 Mio. € auf den Ausgleichsmechanismus für indirekte CO2-Emissionskosten, der mit bis zu 25 % der Einnahmen aus der Versteigerung von Treibhausgasemissionsrechten aufgestockt werden kann, und 91 Mio. € auf die Erstattung von Gebühren für die Förderung von erneuerbaren Energien, hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung und außerinsularen Kosten, zusätzlich zur Unterstützung des spanischen Garantiereservefonds für stromintensive Unternehmen.

121 Mio. € werden für Maßnahmen und Programme für Unternehmertum und Wachstum im Rahmen der Maßnahmen zur Förderung von KMU bereitgestellt.

Zur Förderung des Unternehmertums und des Unternehmenswachstums schließlich werden 52 Mio. EUR für die Unterstützung von Clustern durch die innovativen Unternehmensgruppierungen, 104 Mio. EUR für die ENISA und 136 Mio. EUR für die CERSA zur Verfügung gestellt.

Tourismus

Der Haushalt für den Tourismus beläuft sich auf 1.092 Millionen Euro und ist damit der dritthöchste Haushalt in seiner Geschichte. Davon sind 842 Millionen Euro für den Plan zur Wiederbelebung, Umgestaltung und Widerstandsfähigkeit vorgesehen, um den Weg der Modernisierung des Tourismussektors weiterzugehen.

Für die Umgestaltung des Tourismusmodells in Richtung Nachhaltigkeit sind die 501 Millionen Euro für die Nachhaltigkeitspläne für den Tourismus in den Reisezielen besonders wichtig. Und für besondere Maßnahmen im Bereich der Wettbewerbsfähigkeit des Sektors werden 10,6 Mio. € für die Schaffung des Integralen Systems für Nachhaltigkeit im Tourismus, 89 Mio. € für die Erhaltung und Sanierung des historischen Erbes, 50 Mio. € für die Finanzierung von Projekten der Kreislaufwirtschaft und der Energieeffizienz, 24,5 Mio. € für die Entwicklung von Verbänden im Bereich der touristischen Erfahrungen und 10,7 Mio. € für Pläne zur sozialen Nachhaltigkeit im Tourismussektor bereitgestellt.

Darüber hinaus werden für die Digitalisierung und Intelligenz von Reisezielen und des Tourismussektors 10 Millionen Euro für die Anwendung künstlicher Intelligenz im Tourismus und 50,9 Millionen Euro für den Plan zur digitalen Transformation von Reisezielen bereitgestellt. Die Strategien für die Resilienz des Tourismus auf den Kanarischen Inseln, den Balearen und den beiden autonomen Städten sind mit 64 Millionen Euro ausgestattet.

Darüber hinaus belaufen sich die Mittelübertragungen an das spanische Tourismusinstitut Turespaña auf 9,45 Mio. EUR im Gesamthaushalt und auf 11 Mio. EUR im Plan für Wiederaufbau, Umgestaltung und Widerstandsfähigkeit,

Schließlich wird der Kapitaltransfer an die Staatliche Handelsgesellschaft für das Management von Innovation und Tourismustechnologien (SEGITTUR) mit 6,2 Millionen Euro dotiert, um die digitale Förderung des Tourismus in Spanien, die Förderung von Innovation und Wissen und die Konsolidierung intelligenter Tourismusdestinationen zu unterstützen.

Handel

Der Bereich Handel verfügt über ein Budget von 1,64 Mrd. EUR für 2023, 143 % mehr als 2022, wovon 1,199 Mrd. EUR den Mitteln des Plans für Wiederaufbau, Umgestaltung und Widerstandsfähigkeit entsprechen.

Unter den Maßnahmen zur Unterstützung des Handels ragen der Technologiefonds für den Handel mit 50 Mio. € und die Programme für nachhaltige Märkte zur Modernisierung von Gewerbegebieten, zur Wiederbelebung ländlicher Gebiete durch den Handel oder zur Stärkung der Handelstätigkeit in Gebieten mit hohem Touristenaufkommen mit 104 Mio. € heraus.

Was die Internationalisierung des Handels betrifft, so sticht das von der spanischen Handels-, Industrie-, Dienstleistungs- und Schifffahrtskammer verwaltete Mentoring- und Unterstützungsprogramm für die Internationalisierung mit 13 Millionen Euro und 1 Million Euro hervor. Der Fonds für die Internationalisierung von Unternehmen (FIEM) ist mit 140 Mio. EUR, der Fonds für Auslandsinvestitionen (FIEX) mit 100 Mio. EUR, der Fonds für Auslandsinvestitionen von KMU (FONPYME) mit 10 Mio. EUR und der Ko-Investitionsfonds mit staatlichen Institutionen im Rahmen des Plans für Konjunkturbelebung, Umstrukturierung und Widerstandsfähigkeit mit 950 Mio. EUR ausgestattet und hat eine Mittelausstattung von 1,2 Mrd. EUR.

Schließlich beliefen sich die Überweisungen an ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX Spain Export and Investment) auf 137 Millionen Euro, die für die gemeinsame Arbeit zur Förderung der Internationalisierung unserer Unternehmen und zur Anziehung ausländischer Investitionen in Spanien bestimmt sind, was eine Steigerung um 28 Millionen Euro gegenüber 2022 bedeutet.